Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Nesta quinta-feira, os movimentos astrológicos trarão oportunidades de crescimento e transformação para os nativos. Enquanto algumas energias favorecerão a expansão, a criatividade e o desenvolvimento pessoal, outras convidarão a olhar com mais atenção para questões internas e padrões que já não fazem sentido. Agir com maturidade e consciência ajudará a transformar desafios em aprendizados valiosos.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano precisará equilibrar a vontade de brilhar com as demandas externas (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você desejará expressar a sua criatividade e buscar prazer. Todavia, poderá enfrentar resistências ou conflitos que exigirão desapego. Nesse cenário, será importante equilibrar a sua vontade de brilhar com as demandas externas, evitando agir com orgulho diante de mudanças que fogem do seu controle. Além disso, procure encarar as suas sombras com honestidade para se fortalecer.

Touro

O taurino precisará manter a calma e estabelecer um equilíbrio saudável entre a vida doméstica e a pessoal (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de tensões entre as responsabilidades familiares e os objetivos individuais, o que tenderá a deixar o clima tenso e gerar crises. Diante disso, o melhor será manter a calma e estabelecer um equilíbrio saudável entre a vida doméstica e a pessoal.

Gêmeos

Será um bom dia para o geminiano realizar contatos, negociar acordos ou participar de conversas produtivas (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

A sua mente estará mais agitada e aberta a novas ideias, o que facilitará a comunicação e o aprendizado. De modo geral, será um bom dia para realizar contatos, negociar acordos ou participar de conversas produtivas que tragam oportunidades de crescimento. Ademais, aproveite o entusiasmo desta quinta-feira para trocar experiências com pessoas próximas.

Câncer

O canceriano desejará organizar a vida financeira, buscando novas formas de aumentar a segurança material (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O seu otimismo estará em alta nesta quinta-feira. Por conta disso, você desejará organizar a vida financeira, buscando novas formas de aumentar a segurança material. Aproveite as boas energias do dia para valorizar os seus talentos, investir em recursos que tragam conforto e planejar os gastos com inteligência.

Leão

Será possível que surjam boas oportunidades e que o leonino atraia apoio para seus projetos com facilidade (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

A autoconfiança e a vitalidade estarão em alta, favorecendo a expansão dos horizontes. Além disso, será possível que surjam boas oportunidades e que você atraia apoio para seus projetos com facilidade. Ainda assim, procure ser realista para não prometer mais do que conseguirá cumprir.

Virgem

O dia será favorável para o virginiano lidar com os seus ideais mais elevados (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você buscará se recolher para refletir sobre os projetos futuros. No processo, a sua esperança poderá ser renovada. De modo geral, a quinta-feira será favorável para lidar com os seus ideais mais elevados, ajudar o outro com generosidade e planejar os próximos passos com otimismo.

Libra

O libriano precisará ter cuidado ao lidar com grandes projetos ou grupos de amigos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado ao lidar com grandes projetos ou grupos de amigos, pois o entusiasmo exagerado poderá mascarar disputas de poder. Diante disso, procure evitar posturas radicais e equilibrar o seu desejo de interação com a consciência sobre a possibilidade de crises no setor social. Ademais, busque agir com transparência e moderação.

Escorpião

O escorpiano sentirá uma motivação maior para buscar crescimento e reconhecimento profissional (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Haverá uma motivação maior para buscar crescimento e reconhecimento profissional. Ao mesmo tempo, porém, poderá encarar disputas de poder ou mudanças drásticas. Diante desse cenário, será importante abandonar antigos comportamentos controladores e equilibrar a sua ambição com a habilidade de lidar com as pressões externas.

Sagitário

O sagitariano precisará equilibrar a vontade de crescer com as necessidades alheias (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você sentirá vontade de expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam sentido à vida. Embora o dia seja de grande otimismo e abertura a novos ideais, será preciso cuidado ao lidar com tensões ou disputas de poder nos relacionamentos. Procure equilibrar a sua vontade de crescer com as necessidades alheias, agindo com sabedoria.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a se deparar com emoções intensas e reviravoltas nos assuntos financeiros (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com emoções intensas e reviravoltas nos assuntos financeiros. Nesse cenário, o desejo de expansão poderá ser limitado por conflitos com autoridade e por uma forte pressão externa por transformações nos recursos. O melhor será manter a calma diante das crises e evitar reações impulsivas.

Aquário

O aquariano precisará manter o equilíbrio emocional e evitar posturas autoritárias (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Poderá haver tensões, disputas de poder e crises emocionais nos relacionamentos. Essas situações exigirão uma transformação na sua forma de se relacionar, evitando que o otimismo mascare os problemas reais. Para isso, procure manter o equilíbrio emocional e evite posturas autoritárias.

Peixes

O pisciano precisará equilibrar a produtividade com momentos de descanso (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O excesso de atividades poderá levar ao esgotamento nesta quinta-feira. Portanto, evite disputas de poder no ambiente de trabalho e não ignore os sinais de cansaço. O ideal será equilibrar a sua produtividade com momentos de descanso, organizando a rotina profissional e abandonando o controle excessivo.