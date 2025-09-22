Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/09/2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 22/09/25 06h06
O dia favorecerá o diálogo e a criatividade dos nativos (Imagem: sarayut_sy | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros promete impactar os signos de maneira bastante particular, despertando reflexões. Com aspectos que favorecem o diálogo, a criatividade e a busca por equilíbrio emocional, cada nativo será convidado a lidar com suas questões de forma consciente. No entanto, também poderão surgir tendências a idealizações, confusões ou cobranças excessivas, tornando essencial manter os pés no chão. A seguir, confira a previsão do horóscopo para o seu signo!

Áries

Ilustração do signo de áries em rosa e azul em um fundo bege
Os arianos buscarão harmonia e compreensão nos relacionamentos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de buscar harmonia e compreensão nos relacionamentos. Nesse cenário, conversas importantes receberão mais atenção, o que favorecerá acordos e reconciliações. Apesar disso, expectativas não correspondidas poderão gerar frustrações. Diante disso, procure manter os pés no chão e confiar no diálogo para evitar mal-entendidos.

Touro

Ilustração do signo de touro em rosa e azul em um fundo bege
Os taurinos dedicarão mais atenção ao equilíbrio entre mente e corpo (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à rotina, buscando o equilíbrio entre mente e corpo. Contudo, as tarefas do cotidiano poderão parecer mais exigentes. Logo, evite assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir. Ainda nesta segunda-feira, haverá facilidade para resolver assuntos práticos. No processo, apenas tenha cuidado com distrações ou promessas.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em rosa e azul um fundo bege
Os geminianos estarão com a criatividade em alta nesta segunda-feira (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Sua criatividade estará em alta. Entretanto, ela poderá vir acompanhada de dúvidas sobre o que você realmente quer. Nesse cenário, será importante expressar seus sentimentos de forma clara, sobretudo nas relações amorosas. Ao mesmo tempo, deverá evitar idealizações. Ainda nesta segunda-feira, você poderá sentir um desejo maior por prazer e leveza, mas ele poderá se chocar com cobranças internas ou externas.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em azul em um fundo bege
Os cancerianos poderão fortalecer as conexões familiares (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

O dia favorecerá conexões emocionais e uma escuta mais sensível no ambiente familiar. Além disso, lembranças do passado poderão aparecer nesse setor, pedindo acolhimento e diálogo. Também haverá um impulso natural para organizar o lar. Ao longo desta segunda-feira, apenas evite guardar o que precisa ser dito.

Leão

Ilustração do signo de leão em rosa e azul em um fundo bege
Os leoninos conduzirão conversas importantes com leveza (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A comunicação tenderá a ser sua maior aliada nesta segunda-feira. Inclusive, conversas importantes fluirão com mais leveza e clareza, favorecendo acordos, reconciliações e trocas significativas. De modo geral, você estará mais diplomático(a) e sensível ao que o outro sente. Logo, será um bom dia para estudar, escrever ou resolver pendências com pessoas próximas. 

Virgem

Ilustração do signo de virgem em rosa e azul em um fundo bege
Os virginianos dedicarão atenção ao valor pessoal e às finanças (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você dedicará atenção ao valor pessoal e às finanças. Nesse cenário, suas ideias sobre segurança e estabilidade estarão mais claras, o que poderá facilitar decisões conscientes. Em resumo, será um bom dia para organizar os recursos, fazer escolhas práticas e valorizar os seus talentos.

Libra

Ilustração do signo de libra em rosa e azul em um fundo bege
Os librianos estarão com o brilho em alta, favorecendo conversas e novos contatos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Os pensamentos e as emoções tenderão a caminhar juntos, facilitando a expressão do que sente. Além disso, a sua presença e brilho pessoal estarão em alta, podendo favorecer conversas, apresentações e novos contatos. Como resultado dessas energias, conseguirá perceber com mais sensibilidade o impacto de suas palavras. Logo, será um bom dia para ouvir e ser ouvido(a) com empatia.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em azul em um fundo bege
Os escorpianos estarão mais sensíveis e terão o silêncio como aliado (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Sua sensibilidade estará em destaque, e memórias ou pensamentos profundos poderão surgir. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo(a), acolher seus sentimentos, respeitar seus limites e evitar sobrecargas mentais. O silêncio será seu aliado para encontrar clareza.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em azul em um fundo bege
Os sagitarianos refletirão sobre suas amizades e fortalecerão apenas as relações verdadeiras (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

As amizades e conexões sociais poderão passar por uma reflexão que pedirá mais autenticidade e limites. Nesse cenário, poderão surgir dúvidas sobre quem realmente apoia os seus sonhos. Diante disso, deverá filtrar e fortalecer as relações verdadeiras. Ainda nesta segunda-feira, a criatividade estará em alta. No entanto, procure não se deixar levar por ilusões.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em azul em um fundo bege
Os capricornianos enfrentarão responsabilidades profissionais com maturidade (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A imagem profissional tenderá a exigir mais atenção. Isso porque poderá surgir uma sensação de pressão ou cobrança. Por outro lado, haverá a chance de esclarecer os objetivos com mais responsabilidade. Diante de tudo isso, o ideal será cuidar da comunicação para evitar mal-entendidos, não se deixar levar por expectativas irreais e buscar o equilíbrio entre sonho e realidade.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em rosa e azul em um fundo bege
Os aquarianos revisarão suas crenças e buscarão equilíbrio entre o ideal e o real (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Suas crenças e visões de mundo poderão enfrentar questionamentos e revisões. Nesse cenário, possivelmente surgirão desafios para encontrar clareza diante de dúvidas ou confusões internas, especialmente em assuntos ligados a estudos, viagens ou espiritualidade. Logo, será importante manter o equilíbrio entre o ideal e o real, sem se deixar levar por ilusões.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um fundo bege
Os piscianos viverão transformações emocionais profundas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Emoções profundas e transformações internas poderão trazer à tona assuntos que estavam ocultos. Ademais, a mente estará inquieta, buscando respostas sobre a vida financeira e emocional. Em resumo, será um dia importante para lidar com medos e limitações, mas sem se deixar levar por ilusões.

