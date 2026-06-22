Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/06/26 06h06
Prefira a Tribuna no Google
As energias dos astros indicam um bom dia para organizar prioridades e ajustar expectativas (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock)

A segunda-feira convidará a começar a semana com mais responsabilidade, paciência e equilíbrio emocional. Ao longo do dia, possíveis desafios poderão surgir, pedindo maturidade para lidar com os imprevistos sem perder o foco. Ainda assim, será um bom momento para organizar prioridades e ajustar expectativas, fortalecendo relações e projetos pessoais com mais clareza e consciência.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e veja o que os astros reservam para o seu signo!

Áries

Desenho de um carneiro verde com grandes chifres encaracolados e corpo robusto, posicionado de perfil, sobre fundo verde-oliva
O ariano tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos, buscando harmonia e equilíbrio na convivência com as pessoas próximas. No entanto, essa busca por entendimento poderá ser atravessada por uma sensação de distanciamento, cobranças ou mal-entendidos, o que poderá afetar sua percepção da realidade. Procure agir com paciência e evite idealizar demais os outros.

Touro

Representação de um touro em tons de verde com corpo forte e cauda levantada, voltado para a esquerda, sobre fundo verde-oliva
O taurino precisará agir com realismo e evitar cobranças excessivas nas tarefas do dia e no trabalho (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você poderá sentir cansaço e sobrecarga física ao lidar com as tarefas do dia e com as responsabilidades no trabalho. Nesse cenário, será fundamental agir com realismo e evitar cobranças excessivas, já que a falta de clareza e o pessimismo poderão gerar confusão, distrações e frustração. Procure se organizar com calma, paciência e objetividade.

Gêmeos

Ilustração de dois rostos femininos em tons de rosa e laranja, posicionados frente a frente, sobre fundo verde-oliva
O geminiano sentirá necessidade de equilibrar a busca por prazer e bem-estar com as tarefas da rotina (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de equilibrar a busca por prazer e bem-estar com as tarefas da rotina. Esse desejo de harmonia poderá ser afetado por cobranças externas ou mal-entendidos, gerando frustração e incertezas. Procure encarar as responsabilidades com realismo, evitar expectativas exageradas e estabelecer limites claros.

Câncer

Imagem de um caranguejo vermelho com pinças abertas e patas laterais estendidas, sobre fundo verde-oliva
O canceriano precisará ter paciência para lidar com limites e com a sensação de sobrecarga (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Procure encontrar um equilíbrio entre as demandas que poderão surgir na vida familiar e o desejo de aproveitar momentos de lazer. Será necessário ter paciência para lidar com limites e com a sensação de sobrecarga causada pelo excesso de responsabilidades, o que poderá comprometer a sua descontração. Organize o seu tempo com maturidade e realismo.

Leão

Ilustração de um leão em amarelo e laranja, com corpo de perfil e juba volumosa em forma circular, sobre fundo verde-oliva
O leonino precisará agir com prudência diante de desilusões, atrasos ou informações confusas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá enfrentar alguns empecilhos e sentir certo cansaço, além de alguma dificuldade para se expressar com clareza. Também poderão surgir cobranças e mal-entendidos com pessoas próximas, gerando um conflito interno entre seus desejos e o excesso de responsabilidades acumuladas. Procure agir com prudência diante de desilusões, atrasos ou informações confusas.

Virgem

Símbolo estilizado de uma mulher de perfil com cabelos formando um caracol em tons de vermelho e laranja, sobre fundo verde-oliva
O virginiano sentirá necessidade de buscar mais equilíbrio, conforto e estabilidade ao organizar seus recursos (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de buscar mais equilíbrio, conforto e estabilidade ao organizar seus recursos materiais. No entanto, essa busca por segurança poderá ser afetada por confusões e enganos, além de cobranças e limitações externas capazes de gerar desânimo. Procure agir com cautela e evite gastos por impulso.

Libra

Desenho de uma balança dourada com dois pratos equilibrados em tons de amarelo e laranja, sobre fundo verde-oliva
O libriano deverá evitar se perder em fantasias, mas tentar agir com paciência (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá sentir um conflito interno entre a vontade de agradar aos outros e a necessidade de se impor, gerando sobrecarga e cansaço. A falta de clareza também poderá trazer insegurança sobre sua identidade, enquanto cobranças externas e responsabilidades poderão intensificar o desânimo. Evite se perder em fantasias e procure agir com paciência.

Escorpião

Ilustração de um escorpião com corpo em tons de laranja e vermelho, com pinças e cauda curvas voltadas para cima, sobre fundo verde-oliva
O escorpiano sentirá necessidade de se recolher e buscar equilíbrio interno (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de se recolher e buscar equilíbrio interno. Entretanto, esse desejo de isolamento poderá ser afetado por responsabilidades externas. Essa oscilação tenderá a gerar cansaço e cobranças. Respeite seus limites físicos e emocionais, evitando se sobrecarregar com pensamentos negativos e confusos.

Sagitário

Simbolo do signo de sagitário, em rosa e roxo, sobre fundo verde musgo
O sagitariano precisará agir com clareza e evitar o desânimo diante de cobranças ou expectativas distorcidas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você poderá sentir cansaço e dúvidas em relação às amizades ou aos projetos. Será importante agir com clareza e evitar o desânimo diante de cobranças ou expectativas distorcidas, já que o conflito entre seus desejos e a realidade poderá gerar frustrações. Mantenha a maturidade e estabeleça limites claros.

Capricórnio

Símbolo com cabeça de cabra e cauda de peixe, em tons de azul e verde, com traços arredondados, sobre fundo verde-oliva.
O capricorniano sentirá necessidade de buscar mais equilíbrio no ambiente profissional (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de buscar mais equilíbrio no ambiente profissional. No entanto, esse desejo de realização poderá ser afetado por cansaço, cobranças externas ou mal-entendidos, capazes de gerar insegurança em relação ao futuro. Procure encarar as responsabilidades com clareza e estabelecer limites claros.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com jarro violeta escuro vertendo água lilás sobre fundo verde-oliva
O aquariano precisará organizar as ideias com clareza e evitar estabelecer objetivos irreais (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você poderá sentir necessidade de expandir seus horizontes. Contudo, o excesso de expectativas ou ilusões tenderá a distorcer sua percepção da realidade. Será necessário agir com maturidade, pois cobranças externas, cansaço e autocrítica poderão interferir nos seus planos. Organize suas ideias com clareza e evite estabelecer objetivos irreais.

Peixes

Ilustração de dois peixes azuis nadando em direções opostas formando um círculo, com nadadeiras estilizadas, sobre fundo verde
O pisciano precisará agir com lucidez para não se perder em ilusões (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Você poderá se deparar com certo desgaste emocional e insegurança em relação às finanças, sentindo um peso maior vindo das cobranças e responsabilidades. Essa pressão poderá gerar sensação de desamparo e confusão, dificultando a percepção das intenções alheias e a distinção entre o que pertence a você e o que cabe ao outro. Procure agir com lucidez para não se perder em ilusões.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google