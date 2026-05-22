Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/05/2026

As energias desta sexta-feira poderão trazer mudanças, reflexões e oportunidades importantes para o crescimento pessoal. Enquanto alguns nativos sentirão a necessidade de desacelerar e cuidar melhor das emoções, outros tenderão a fortalecer relacionamentos, organizar a rotina e buscar novos conhecimentos. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja o que os astros reservam para você!

Áries

O dia trará possibilidade de mudanças no ambiente de trabalho e na rotina doméstica do ariano (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças no ambiente de trabalho e na rotina doméstica. Caso resista às transformações, poderá se sentir mais estressado(a). Portanto, aja com flexibilidade e evite atitudes rígidas diante de cobranças ou de situações que fujam do seu planejamento. E o mais importante: procure cuidar da saúde.

Touro

Mudanças inesperadas poderão movimentar os momentos de lazer e a vida afetiva do taurino (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, mudanças inesperadas poderão movimentar os momentos de lazer e a vida afetiva. Apesar de o desejo de se divertir falar mais alto, alguns imprevistos tenderão a gerar tensão, favorecendo o estresse e os gastos excessivos. Por isso, procure manter a calma diante das rupturas e evite atitudes impulsivas ao longo do dia.

Gêmeos

O geminiano deverá agir com calma e flexibilidade diante das situações (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Imprevistos e mudanças bruscas de humor poderão gerar conflitos no ambiente familiar. Nesse cenário, inclusive, tenderá a ocorrer uma tensão entre as responsabilidades do lar e a necessidade de segurança emocional. Diante disso, tome cuidado com as reações impulsivas ou rompimentos motivados pela impaciência. O melhor será agir com calma e flexibilidade.

Câncer

Uma agitação mental fará com que o canceriano queira impor as suas ideias (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Uma agitação mental fará com que queira impor as suas ideias. Todavia, essa postura controladora poderá transformar diálogos simples em conversas desgastantes e carregadas de tensões emocionais, gerando conflitos com pessoas próximas. Por conta disso, tenha cuidado com as palavras e evite reagir de forma extremista a opiniões diferentes das suas.

Leão

As energias do dia poderão favorecer a coragem e a clareza mental do leonino (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você buscará priorizar os próprios desejos. Além disso, as energias do dia poderão favorecer a coragem e a clareza mental necessárias para defender suas ideias e tomar decisões importantes. Aproveite a facilidade de comunicação para agir com determinação, resolver pendências de maneira prática e conquistar o reconhecimento das pessoas ao redor.

Virgem

O virginiano tenderá a buscar momentos de recolhimento e afastamento do barulho externo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Com o objetivo de refletir com mais calma sobre os sentimentos e os planos de vida, você tenderá a buscar momentos de recolhimento e afastamento do barulho externo. Esse isolamento, inclusive, será importante para encarar as responsabilidades com mais maturidade e disciplina. Ao longo desta sexta-feira, procure finalizar pendências antigas que vinham desgastando as suas energias.

Libra

O dia poderá trazer boas oportunidades para o libriano colaborar em atividades coletivas e planejar metas (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se conectar com os amigos ou com os grupos dos quais faz parte, buscando acolhimento. Ao longo desta sexta-feira, poderão surgir boas oportunidades para colaborar em atividades coletivas e planejar as suas metas. Esse cenário, por sua vez, tenderá a trazer uma sensação de pertencimento e união com aqueles que compartilham ideais em sintonia com os seus.

Escorpião

O escorpiano tenderá a direcionar atenção para os objetivos profissionais de longo prazo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você tenderá a direcionar atenção para os objetivos profissionais de longo prazo. Será um dia marcado por grande visibilidade, mas também por cobranças importantes relacionadas às suas conquistas. As suas decisões, inclusive, poderão ser observadas de perto por pessoas influentes. Portanto, procure agir com maturidade e comprometimento.

Sagitário

O sagitariano deverá aproveitar as boas energias do dia para focar o que realmente importa para o seu crescimento (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você desejará buscar conhecimentos que tragam um novo direcionamento para a sua vida. Essa inquietação mental, inclusive, poderá favorecer o planejamento de viagens, o início de estudos profundos e a vontade de se destacar por meio das próprias opiniões. Aproveite as boas energias do dia para focar o que realmente importa para o seu crescimento.

Capricórnio

O dia será favorável para o capricorniano realizar uma profunda transformação interna e encerrar ciclos desgastantes (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você buscará olhar para os seus sentimentos mais profundos e encarar tudo aquilo que gera desconforto. No processo, sentirá a necessidade de se desapegar de hábitos antigos e resolver pendências financeiras. Será um dia favorável para realizar uma profunda transformação interna e encerrar ciclos desgastantes, fortalecendo a segurança emocional.

Aquário

Será um dia importante para o aquariano buscar um entendimento mais claro e equilibrado nas parcerias (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de direcionar a sua atenção para os relacionamentos, principalmente para a maneira como interage com as pessoas próximas. Será um dia importante para buscar um entendimento mais claro e equilibrado nas parcerias, ouvindo o que o outro tem a dizer e encontrando pontos em comum nas relações. No processo, procure agir com generosidade.

Peixes

O pisciano buscará equilibrar as tarefas diárias com os relacionamentos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você buscará equilibrar as tarefas diárias com os relacionamentos. No processo, poderão surgir situações que exigirão a colaboração de todos ao seu redor. Esse cenário, por sua vez, trará a oportunidade de resolver pendências por meio de conversas sinceras. Ao longo do dia, procure cuidar da saúde e harmonizar as relações.