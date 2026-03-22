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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/03/26 06h06
As energias deste domingo favorecerão a organização e a clareza mental, mas também pedirão flexibilidade e maturidade emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Neste domingo, o movimento astrológico tenderá a afetar os signos de maneiras distintas, trazendo tanto oportunidades quanto desafios. As energias do dia favorecerão a organização, a clareza mental e a busca por soluções práticas, ao mesmo tempo em que poderão provocar mudanças que exigirão flexibilidade e maturidade emocional. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração de um carneiro, símbolo do signo de áries, em um fundo cinza
Será um bom dia para os nativos de Áries tomarem decisões corajosas e seguras (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar atenção à organização dos recursos e à valorização dos talentos pessoais. Além disso, poderá se comunicar com mais clareza, facilitando assim acordos vantajosos e o surgimento de boas oportunidades de ganhos por meio de novas ideias. Em resumo, será um dia favorável para decisões corajosas e seguras.

Touro

Ilustração de um touro, símbolo do signo de Touro, em um fundo cinza
O domingo dos nativos de Touro favorecerá acordos e a exposição de ideias que tragam reconhecimento e ganhos materiais (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá mais vitalidade e autoconfiança para iniciar projetos e tomar decisões importantes. Para melhorar, você se comunicará com facilidade, o que favorecerá acordos e a exposição de ideias que tragam reconhecimento e ganhos materiais. Aproveite o dia para agir com entusiasmo, pois a sua energia estará em alta.

Gêmeos

Ilustração de duas pessoas, símbolo do signo de gêmeos, em um fundo cinza
A postura reservada dos nativos de Gêmeos poderá trazer clareza mental e a coragem necessária para agir com eficiência (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você buscará se recolher a fim de organizar os recursos internos e encontrar soluções práticas para questões que estavam estagnadas. Inclusive, essa postura mais reservada poderá trazer clareza mental e a coragem necessária para agir com eficiência, permitindo assim a identificação de oportunidades valiosas. Ao longo deste domingo, procure confiar na sua capacidade de realização.

Câncer

Ilustração de um caranguejo, símbolo do signo de Câncer, em um fundo cinza
O apoio dos amigos favorecerá os projetos de longo prazo dos nativos de Câncer (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá estabilidade nas relações sociais. Inclusive, o apoio dos amigos e grupos dos quais participa favorecerá projetos de longo prazo. Ainda neste domingo, você terá mais energia para investir em iniciativas seguras e expandir os horizontes. De modo geral, será um bom dia para fortalecer as parcerias e agir com determinação.

Leão

Ilustração de um leão, símbolo do signo de Leão, em um fundo cinza
Neste domingo, os nativos de Leão terão mais vitalidade para impulsionar a carreira (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você terá mais vitalidade para impulsionar a sua carreira. Inclusive, o domingo será propício para iniciativas práticas que tragam crescimento material e reconhecimento, assim como para executar as tarefas com eficiência e segurança. No processo, procure confiar nas suas habilidades para alcançar o progresso almejado e colher os frutos dos seus esforços.

Virgem

Ilustração de uma mulher, símbolo do signo de virgem, em um fundo cinza
Os nativos de Virgem desejarão expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam segurança aos projetos de longo prazo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam segurança aos projetos de longo prazo. Neste domingo, procure agir com determinação e aproveitar as chances de crescimento. Afinal, a sua energia física e mental estará em sintonia para realizar tarefas complexas com total eficiência.

Libra

Ilustração de uma balança, símbolo do signo de libra, em um fundo cinza
A clareza mental ajudará os nativos de Libra a encontrarem soluções inovadoras e a desapegarem de situações estagnadas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de romper com padrões antigos e buscar mais independência em relação aos recursos ou compromissos que divide com terceiros. Inclusive, a clareza mental do dia irá auxiliar na busca por soluções inovadoras e no desapego de situações estagnadas. Portanto, aproveite as influências celestes para organizar a vida de maneira objetiva.

Escorpião

Ilustração de um escorpião, símbolo do signo de Escorpião, em um fundo cinza
Os nativos de Escorpião irão se deparar com mudanças e surpresas nos relacionamentos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá mudanças e surpresas nos relacionamentos. Nesse cenário, você sentirá a necessidade de renovar a forma como interage com os outros, o que poderá causar instabilidades. Ao longo do dia, procure agir com flexibilidade e desapego diante de qualquer imprevisto. Além disso, aproveite essa energia de renovação para romper com padrões nocivos.

Sagitário

Ilustração de um centauro, símbolo do signo de sagitário, em um fundo cinza
A agitação deste domingo exigirá flexibilidade e praticidade dos nativos de Sagitário (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Neste domingo, você tenderá a se deparar com mudanças repentinas e quebra de padrões na rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde. Essa agitação inesperada exigirá flexibilidade para lidar com o novo, além de praticidade nas tarefas diárias. Por outro lado, será um dia importante para se libertar de hábitos antigos que limitam a produtividade e buscar soluções inovadoras.

Capricórnio

Ilustração de uma cabra, símbolo do signo de capricórnio, em um fundo cinza
Será importante que os nativos de Capricórnio invistam em atividades que estimulem a independência e se abram a novidades no campo afetivo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você desejará romper com a rotina, buscar formas diferentes de diversão e expressar a sua criatividade de maneira autêntica. Ainda hoje, mudanças repentinas em projetos pessoais poderão surgir, trazendo surpresas que exigem flexibilidade. Diante dessas energias, procure investir em atividades que estimulem a independência e se abrir a novidades no campo afetivo.

Aquário

Ilustração de uma pessoa com uma jarra de água, símbolo do signo de aquário, em um fundo cinza
O dia pedirá que os nativos de Aquário mantenham a calma e evitem reações impulsivas diante de surpresas no ambiente familiar (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com imprevistos no ambiente doméstico. Por conta disso, será preciso ter flexibilidade para lidar com as mudanças na rotina familiar, assim como manter a calma e evitar reações impulsivas diante de situações inesperadas que possam afetar a segurança emocional. Ademais, procure se desapegar de hábitos antigos e organizar o espaço pessoal.

Peixes

Ilustração de dois peixes, símbolo do signo de peixes, em um fundo cinza
O ideal será que os nativos de Peixes ajam com flexibilidade diante dos imprevistos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você buscará novas formas de se comunicar e estará mais aberto(a) a ideias que poderão mudar a sua rotina. Inclusive, o dia pedirá mais flexibilidade para lidar com imprevistos, priorizando a troca de informações úteis e soluções práticas para problemas antigos. Lembre-se: a abertura para o novo irá destravar situações estagnadas e estabelecer conexões eficientes.

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