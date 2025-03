Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2025

Este sábado trará boas oportunidades para crescimento e realização, mas também exigirá atenção dos nativos para lidar com desafios e evitar desgastes. Será um dia de aprendizado, em que entusiasmo e paciência precisarão andar lado a lado. A seguir, veja as previsões do horóscopo para os 12 signos e prepare-se para o dia!

Áries

O ariano terá energia e força para batalhar pelo que almeja conquistar (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com o campo profissional neste sábado. Também será mais produtivo(a) e terá energia e força para batalhar pelo que almeja conquistar. Neste dia de bastante movimento, procure se organizar e estabelecer prioridades para evitar se sobrecarregar e entrar em conflitos desnecessários.

Touro

O taurino se sentirá confiante para ir em busca de novas aventuras e sair da rotina (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores em que você entrou em contato com suas sombras, neste sábado se sentirá confiante para ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Por outro lado, será um dia confuso, em que irá se deparar com empecilhos que poderão gerar desânimo. Logo, acolha as emoções para ter mais clareza.

Gêmeos

O geminiano deverá acolher seus medos e traumas, pois só assim poderá ressignificar o que viveu (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Este sábado será desafiador e confuso, pois você entrará em contato com suas sombras e isso tenderá a gerar bastante desconforto. Procure acolher seus medos e traumas, pois só assim poderá ressignificar o que viveu e abandonar comportamentos nocivos que tem nutrido. Ademais, neste dia possivelmente se sentirá com menos energia.

Câncer

O canceriano dedicará mais atenção aos acontecimentos na vida afetiva (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos acontecimentos na vida afetiva e será um dia intenso nos relacionamentos. Buscará equilíbrio, porém haverá tendência a idealizar a relação, o que poderá gerar frustrações. Além disso, há possibilidade de enfrentar empecilhos e cobranças que poderão esfriar o clima.

Leão

O leonino buscará organizar os afazeres de forma que se sinta nutrido por eles (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com as atividades da rotina, buscando organizar os afazeres de forma que se sinta nutrido(a) por eles. Contudo, será um dia confuso e sujeito a mal-entendidos e cobranças que poderão afetar sua saúde e produtividade. Procure desacelerar e cuidar das emoções e da energia para ter clareza.

Virgem

O virginiano buscará cuidar de si, nutrir a autoestima e o amor-próprio (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Após ter dado mais atenção aos assuntos dos familiares, neste sábado buscará cuidar de si, nutrir a autoestima e o amor-próprio, além de se dedicar ao que traz alegria. Contudo, será um dia intenso e confuso. Procure acolher as emoções e conter os ânimos para evitar mal-entendidos.

Libra

O libriano deverá se recolher e entrar mais em contato com as emoções (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com os assuntos da casa e da família. Procure desacelerar, se recolher e entrar mais em contato com as emoções. Será um dia lento e confuso, em que irá possivelmente se deparar com cobranças que poderão abalar as relações familiares e deixar o clima denso. Procure estabelecer os limites necessários para não se sobrecarregar.

Escorpião

O escorpiano buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Neste sábado, você buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Será um dia propício para ampliar sua rede de contatos. Esteja, porém, mais atento(a) à tendência a se envolver em confusões e a criar idealizações que poderão gerar frustração.

Sagitário

O sagitariano se dedicará à vida financeira e buscará segurança e estabilidade (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você se dedicará à vida financeira e buscará segurança e estabilidade. Apesar disso, o dia será propenso a mal-entendidos que poderão afetar essa área. Procure redobrar a atenção ao realizar pagamentos e ao lidar com seu dinheiro. Evite também fazer negociações.

Capricórnio

O capricorniano terá disposição para iniciar novos ciclos em sua vida (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Neste sábado, você terá disposição para iniciar novos ciclos em sua vida e cuidar do próprio bem-estar. Será possível que queira fazer tudo a seu modo. No entanto, perceberá que o apoio das pessoas que ama é importante para se sentir seguro(a). Ainda, possivelmente surgirão alguns conflitos nas relações — esteja atento(a).

Aquário

O aquariano deverá cuidar do seu bem-estar espiritual (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você estará mais suscetível a se afetar por energias externas e tenderá a se isolar. Procure cuidar do seu bem-estar espiritual e se dar conta dos ciclos repetitivos que tem vivido. Além disso, será um dia confuso e sujeito a mal-entendidos nos relacionamentos.

Peixes

O pisciano terá a presença mais solicitada nos grupos dos quais faz parte (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Você seguirá, neste sábado, dedicando atenção aos amigos e às relações sociais. Neste dia, possivelmente movimentado, sua presença será mais solicitada nos grupos dos quais faz parte. Contudo, a mente estará agitada, e mal-entendidos que abalarão esses relacionamentos poderão acontecer.