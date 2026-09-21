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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/09/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 21/09/26 06h06
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O dia será marcado por emoções intensas, pedindo equilíbrio para evitar conflitos e atitudes impulsivas (Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros intensificará as emoções e trará à tona questões ligadas a limites, cobranças, controle e divergências de interesses. Embora algumas situações despertem irritação ou vontade de impor decisões, agir com consciência, equilíbrio e respeito ao próprio ritmo permitirá transformar os desafios em oportunidades de amadurecimento.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e aproveite as energias do dia da melhor forma!

Áries

Ilustração em estilo gravura da cabeça de um carneiro com grandes chifres espiralados pretos, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O ariano precisará repensar algumas conexões e aprender a lidar melhor com diferenças dentro dos grupos dos quais participa (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma necessidade maior de rever sua participação em grupos, amizades e projetos coletivos, podendo se deparar com disputas, cobranças ou diferenças de interesses. Algumas situações, inclusive, possivelmente despertarão irritação e vontade de impor suas decisões; contudo, agir por impulso tenderá a aumentar conflitos desnecessários. Procure observar quem realmente contribui para seus objetivos e estabelecer limites claros.

Touro

Ilustração estilizada da cabeça de um touro de perfil inclinado com chifres curvados e pontiagudos, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O taurino poderá enfrentar questões no trabalho que exigirão mais controle emocional e precisará evitar atitudes imediatistas diante das responsabilidades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você possivelmente irá se deparar com situações profissionais que exigirão mais controle emocional e capacidade de lidar com cobranças. A pressão, por sua vez, poderá gerar irritação e levar a uma tentativa de sua parte de resolver tudo imediatamente. No entanto, decisões precipitadas trarão consequências desnecessárias. Procure agir com cautela e transformar os obstáculos em oportunidades.

Gêmeos

Ilustração estilizada de dois rostos de perfil simétrico — um em posição normal e outro invertido — com estrelas na testa, centralizados sobre um fundo azul-claro.

O geminiano deverá ter atenção com decisões e conversas, especialmente diante de divergências e possíveis interferências das questões afetivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ao longo desta segunda-feira, decisões relacionadas aos seus planos pedirão mais atenção, especialmente diante de possíveis divergências de interesses. Questões afetivas também poderão interferir na concentração e tornar algumas conversas mais delicadas, sobretudo se houver cobranças. Nesse cenário, procure avaliar cada situação com objetividade, manter a calma durante os diálogos e evitar conclusões precipitadas.

Câncer

Ilustração em preto e branco de um caranguejo visto de cima, com garras em destaque, centralizado sobre um fundo azul-claro.

O canceriano precisará lidar com assuntos financeiros e emocionais com mais calma e firmeza (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, as questões financeiras e emocionais pedirão mais firmeza, especialmente diante de responsabilidades compartilhadas e situações que envolvam confiança. A sensação de perda de controle poderá gerar tensões e favorecer reações mais intensas. Nesse cenário, procure agir com calma diante dos acontecimentos, esclarecer acordos e estabelecer limites, evitando atitudes impulsivas e cobranças excessivas.

Leão

Ilustração de traços pretos e brancos da cabeça de um leão de frente com uma juba volumosa, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O leonino deverá observar a forma como se posiciona nas relações e evitar tentar conduzir tudo conforme a própria vontade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, as relações ganharão uma intensidade maior, e você poderá se deparar com cobranças, disputas ou comportamentos que afetarão sua necessidade de controlar as situações. Será importante, nesse contexto, evitar reações exageradas ou tentativas de impor sua vontade, pois isso tenderá a gerar tensão e prejudicar sua comunicação. Procure observar suas próprias atitudes e respeitar os limites das outras pessoas.

Virgem

Ilustração estilizada da cabeça do rosto e ombro de uma mulher jovem de cabelos escuros, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O virginiano precisará organizar melhor suas tarefas e dividir responsabilidades para não se sobrecarregar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, organizar melhor a rotina o(a) ajudará a lidar com cobranças, atrasos e excesso de tarefas, especialmente em situações que exigirem respostas rápidas. Ao longo do dia, você também poderá sentir necessidade de controlar todos os detalhes ou cobrar demais de si e das outras pessoas, aumentando as tensões. Para tornar a rotina mais leve, procure estabelecer prioridades, compartilhar responsabilidades e agir com mais objetividade.

Libra

Ilustração de uma balança estilizada sustentando o Sol de um lado e a Lua do outro, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O libriano poderá repensar expectativas nas relações e precisará ter cuidado para não transformar diferenças em afastamentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As questões afetivas ganharão intensidade, despertando a necessidade de definir limites, rever expectativas e compreender melhor o que você deseja nas relações. Ao longo do dia, diferenças de opinião poderão gerar irritação, enquanto atitudes impulsivas tenderão a provocar afastamentos. Nesse cenário, procure agir com mais consciência e manter a abertura para o diálogo, preservando seu equilíbrio e evitando desgastes desnecessários.

Escorpião

Ilustração em preto e branco de um escorpião de corpo articulado com garras para cima e cauda curvada, centralizado sobre um fundo azul-claro.

O escorpiano deverá olhar para questões familiares com mais calma e evitar repetir comportamentos que aumentem os atritos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, tensões dentro do ambiente familiar e em assuntos relacionados à vida pessoal poderão surgir, especialmente diante de situações do passado. Será um dia em que a intensidade emocional tenderá a aumentar e fazer com que você reaja de maneira mais defensiva a cobranças ou divergências. Procure, porém, evitar conflitos pela necessidade de controle e rever padrões de comportamento que estejam gerando desequilíbrio.

Sagitário

Ilustração estilizada de de um arco com uma flecha armada na diagonal, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O sagitariano precisará ter atenção com dinheiro e comunicação para evitar decisões precipitadas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, ao administrar seus recursos e ao se comunicar, você precisará de mais atenção, pois decisões precipitadas poderão provocar gastos, conflitos ou problemas evitáveis. A vontade de resolver tudo rapidamente tenderá a crescer; contudo, será importante pensar antes de agir, especialmente diante de discussões. Procure revisar as informações, controlar os impulsos e escolher suas palavras com cuidado.

Capricórnio

Ilustração em estilo gravura do perfil da cabeça de um bode com chifres longos e curvados, centralizada sobre um fundo azul-claro.

O capricorniano poderá sentir necessidade de assumir o controle diante de situações que afetem sua segurança e suas escolhas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, algumas situações poderão afetar sua busca por segurança e suas escolhas, gerando uma necessidade de assumir o controle neste dia. Será preciso ter cuidado para não transformar contratempos em conflitos ou reagir de forma rígida diante de questionamentos, observando o que realmente precisa mudar. Procure conter a impulsividade, organizar suas prioridades e tomar decisões com mais consciência.

Aquário

Ilustração estilizada em preto e branco de um vaso inclinado derramando linhas onduladas de água, centralizado sobre um fundo azul-claro.

O aquariano estará mais disposto a defender seus interesses e fazer mudanças na forma que conduz a própria vida (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma necessidade intensa de se posicionar, defender seus interesses e modificar algo na maneira como vem conduzindo sua vida, aumentando a disposição para tomar atitudes mais firmes. Entretanto, poderá surgir uma certa irritação diante de limitações, e será preciso conter conflitos impulsivos. Procure evitar disputas desnecessárias, reconhecer o que precisa mudar e agir de maneira mais consciente.

Peixes

Ilustração estilizada de dois peixes nadando em direções opostas em formato circular, centralizados sobre um fundo azul-claro.

O pisciano poderá reavaliar amizades e projetos, buscando preservar seus objetivos sem transformar diferenças em conflitos pessoais (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, rever algumas relações de amizade, projetos coletivos ou planos para o futuro será necessário, principalmente se surgirem disputas, cobranças ou interesses diferentes. A intensidade das situações neste dia poderá, inclusive, levar a reações mais impulsivas. Busque, porém, avaliar se essa resposta realmente corresponde ao que você deseja. Procure estabelecer limites sem transformar divergências em conflitos pessoais.

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