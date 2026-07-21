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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 21/07/26 06h06
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Os nativos terão um dia para desenvolver mais equilíbrio e o autoconhecimento (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Nesta terça-feira, o movimento dos astros tenderá a despertar emoções intensas, desafiando as relações e a convivência de modo geral. Ao mesmo tempo, isso será uma oportunidade para desenvolver mais equilíbrio, paciência e autoconhecimento. Cada signo sentirá essas energias de forma diferente. Para saber mais sobre estas influências, a seguir, confira as previsões do horóscopo! 

Áries

Ilustração do signo de áries na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O ariano deverá respeitar os próprios limites e agir com cautela diante dos conflitos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Suas emoções estarão mais intensas nesta terça-feira. Com isso, você poderá ser afetado(a) por situações mal resolvidas ou preocupações financeiras, além de enfrentar desafios para manter o equilíbrio entre as expectativas e a realidade. Nesse cenário, procure respeitar os próprios limites, agir com cautela diante dos conflitos e evitar decisões precipitadas. 

Touro

Ilustração do signo de touro na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O taurino precisará ter mais disposição e paciência para ouvir o ponto de vista do outro (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nos relacionamentos, diferenças de opinião e expectativas poderão gerar tensões. Diante disso, você precisará ter mais disposição e paciência para ouvir o ponto de vista do outro. Para tanto, evite agir de forma impulsiva ou controladora. Dessa maneira, será possível evitar conflitos desnecessários e manter a harmonia nas parcerias. 

Gêmeos 

Ilustração do signo de gêmeos na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O geminiano deverá agir com disciplina e organização no trabalho (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A tendência será de conflitos e excesso de tarefas no ambiente de trabalho. Esse cenário exigirá disciplina, organização e equilíbrio para lidar com cobranças e mudanças de planos. Ao longo do dia, portanto, desapegue-se da necessidade de controlar tudo ao seu redor e evite agir por impulso. Procure respeitar os próprios limites e ter paciência diante dos desafios. 

Câncer

Ilustração do signo de câncer na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O canceriano deverá agir com maturidade e equilibrar seus desejos com a realidade (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você almejará viver momentos prazerosos e demonstrar os seus sentimentos. Nesse cenário, procure evitar exageros ou disputas de poder. De modo geral, a terça-feira exigirá equilíbrio entre os seus desejos e a realidade, especialmente nas relações afetivas e nos projetos pessoais. Ao longo do dia, aja com maturidade e evite conflitos desnecessários. 

Leão

Ilustração do signo de leão na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O leonino deverá agir com cautela e respeitar o tempo dos outros (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Esta terça-feira exigirá equilíbrio para lidar com o ambiente familiar, principalmente diante de situações capazes de provocar reações intensas e conflitos. Para tanto, evite atitudes impulsivas e tentativas de controlar tudo sozinho(a), para não aumentar os desentendimentos. Pelo contrário, busque agir com cautela e respeitar o tempo dos outros. 

Virgem

Ilustração do signo de virgem na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O virginiano precisará redobrar o cuidado com a comunicação e com as negociações (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Por conta da tendência a divergências e a mal-entendidos nas conversas cotidianas, você precisará redobrar o cuidado com a comunicação e com as negociações. Nesse cenário, pequenas distrações ou interpretações precipitadas poderão gerar desgastes desnecessários. O melhor será ouvir o outro com calma, organizar as suas ideias e agir com flexibilidade. 

Libra 

Ilustração do signo de libra na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O libriano precisará administrar as finanças com mais atenção (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, seus desejos financeiros poderão entrar em conflito com a realidade. Por conta disso, você precisará administrar os recursos com mais atenção, fazendo escolhas que tragam segurança a longo prazo. No processo, não aja por impulso e evite, também, buscar aprovação por meio de conquistas materiais. 

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O escorpiano sentirá a necessidade de cuidar da própria imagem (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de cuidar da própria imagem e tomar decisões importantes. Porém, seus desejos poderão conflitar com as expectativas das pessoas ao redor, o que exigirá equilíbrio e flexibilidade. Busque, nesse cenário, rever as suas prioridades, agir com calma e evitar atitudes impulsivas. 

Sagitário 

Ilustração do signo de sagitário na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O sagitariano deverá priorizar o que realmente faz sentido e estabelecer limites (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você poderá se deparar com tensões, divergências de opinião e sobrecarga emocional nos grupos dos quais participa. Por isso, será preciso selecionar melhor as pessoas, os compromissos e as situações que realmente merecem a sua atenção. Ademais, evite assumir responsabilidades que não são suas ou alimentar expectativas difíceis de atender, prevenindo desgastes desnecessários. 

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O capricorniano deverá organizar as prioridades e agir com responsabilidade (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de cobranças e aumento de responsabilidades na rotina profissional. Nesse cenário, você precisará ter maturidade e equilíbrio emocional para lidar com o conflito entre os seus objetivos e as expectativas externas. Para tanto, evite disputas de poder, exageros e atitudes inflexíveis. O ideal será organizar as suas prioridades e agir com responsabilidade. 

Aquário 

Ilustração do signo de aquário na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O aquariano deverá agir com flexibilidade e evitar decisões precipitadas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, em que você desejará sair da rotina, divergências de opinião e expectativas exageradas poderão gerar mal-entendidos. O melhor, nesse cenário, será ter cautela antes de agir, evitando decisões precipitadas. Procure, também, controlar as suas reações diante de críticas e mudanças inesperadas. Lembre-se: a calma e a flexibilidade se mostrarão importantes aliadas ao longo do dia. 

Peixes

Ilustração do signo de peixes na cor preta, com um círculo em volta e o nome abaixo, sobre um fundo amarelo-claro
O pisciano deverá respeitar os próprios limites e agir com equilíbrio (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Emoções intensas trarão à tona assuntos desconfortáveis nesta terça-feira. Além disso, expectativas exageradas e diferenças de opinião poderão gerar tensões, exigindo cautela para evitar atitudes impulsivas. Diante desses cenários, o mais indicado será analisar cada situação com calma, respeitar os próprios limites e agir com equilíbrio. 

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