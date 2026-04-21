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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 21/04/26 07h20
Embora as energias do dia tragam desafios, elas também ajudarão os nativos a realizar as mudanças necessárias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Nesta terça-feira, os astros poderão trazer desafios e falhas na comunicação, exigindo mais atenção, paciência e equilíbrio emocional. Ainda assim, essas energias também favorecerão momentos de reflexão, organização e autoconhecimento, ajudando cada nativo a ajustar rotas e agir com mais consciência. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os obstáculos em oportunidades de aprendizado e amadurecimento!

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo símbolo de chifres de carneiro em dourado e azul-claro sobre fundo azul-claro
O ideal será que os arianos resolvam os problemas domésticos com eficiência e praticidade (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Poderá haver uma certa tensão entre as exigências familiares e as necessidades pessoais, o que tenderá a gerar irritação e cansaço. Diante disso, você precisará ter cuidado com as palavras, evitando decisões impulsivas ou julgamentos distorcidos. O mais indicado será resolver os problemas domésticos com paciência e praticidade.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo símbolo circular com chifres em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
A terça-feira pedirá que os taurinos tenham paciência com atrasos e notícias confusas (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com o que diz e com a forma como interpreta as informações. Isso porque haverá tendência a mal-entendidos, confusões e sobrecarga mental. De modo geral, o dia pedirá paciência com atrasos e notícias confusas. Portanto, o melhor será evitar reações impulsivas.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo símbolo de colunas paralelas em azu-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os geminianos precisarão evitar gastos impulsivos e organizar os recursos com eficiência (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você poderá se deparar com oscilações na vida financeira e sentimentos de insatisfação. Nesse cenário, poderá buscar segurança em prazeres passageiros, o que tenderá a levar a gastos impulsivos. Por isso, será importante ter cautela para não comprometer o orçamento com compras desnecessárias. Além disso, procure organizar os recursos com eficiência.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo símbolo de pinças de caranguejo em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Nesta terça-feira, será importante que os cancerianos evitem reações precipitadas e tomem cuidado com as interações (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Uma inquietação interna poderá dificultar a expressão dos seus desejos e gerar dúvidas sobre a própria identidade. Inclusive, será possível que essa situação gere contradições entre o que você pensa e aquilo de que necessita. Diante das tensões do dia, tome cuidado com as interações, evite reações precipitadas e procure observar as suas sombras com clareza.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo símbolo de juba e cauda estilizadas em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
O recolhimento poderá ajudar os leoninos a entenderem os próprios sentimentos e recuperarem as energias (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você buscará se recolher para organizar os pensamentos e processar informações. Isso será importante para poder entender melhor os sentimentos e recuperar as energias. No processo, evite o excesso de conversas superficiais, priorizando a sua paz mental e o autoconhecimento.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo símbolo de letra M com laço em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os virginianos buscarão fortalecer as conexões sociais e adquirir novos conhecimentos por meio do contato com amigos (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você buscará fortalecer as conexões sociais e adquirir novos conhecimentos por meio do contato com amigos e grupos. Será um dia favorável para compartilhar seus projetos e ouvir diferentes opiniões. No processo, mantenha a mente aberta e aproveite a boa comunicação para ampliar a sua rede de contatos.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo símbolo de balança em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os librianos deverão evitar decisões precipitadas no setor profissional (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você poderá sentir dificuldade para definir suas metas e prioridades profissionais, o que exigirá bastante atenção às demandas do setor. Também deverá evitar decisões precipitadas baseadas em expectativas irreais ou informações pouco claras. Procure filtrar o que é real e agir com transparência para superar este dia de incertezas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo símbolo de letra M com seta em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
O mais indicado será que os escorpianos verifiquem os detalhes dos seus planos antes de tomar qualquer decisão (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com os planos de longo prazo, pois haverá tendência a ações confusas ou expectativas irreais. O ideal será verificar todos os detalhes antes de tomar decisões importantes e manter o foco na realidade. Essas atitudes ajudarão a evitar que a falta de clareza ou ilusões passageiras comprometam os seus objetivos.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo símbolo de arco e flecha em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os sagitarianos deverão evitar tomar decisões financeiras (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você poderá se sentir confuso(a) ao lidar com acordos financeiros ou recursos compartilhados. Ademais, haverá o risco de mal-entendidos e expectativas irreais nas parcerias, o que tenderá a levar a decepções. Portanto, o melhor será evitar decisões sobre as finanças neste dia. Se não puder, procure checar todos os dados para evitar enganos, além de agir com transparência e senso de realidade.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo símbolo de cabra com cauda de peixe em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os capricornianos precisarão ter cuidado com os relacionamentos nesta terça-feira (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você terá dificuldade para enxergar a realidade dos seus relacionamentos. Isso porque mal-entendidos e expectativas exageradas poderão afetar a sua percepção sobre os outros. Ademais, será possível que surjam confusões nas interações. Diante desses cenários, evite tomar decisões importantes e não se deixe levar por promessas vagas.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo símbolo de ondas paralelas em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Para amenizar as possíveis tensões do dia, o ideal será que os aquarianos não se deixem levar por expectativas irreais ou distrações (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com confusões, falhas na comunicação e uma certa lentidão na rotina de trabalho. Esse cenário poderá gerar cansaço físico e uma sensação de desânimo. Para amenizar essas possíveis tensões, procure não se deixar levar por distrações ou expectativas irreais.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo símbolo de dois peixes unidos em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
A paciência será uma grande aliada dos piscianos nesta terça-feira (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Poderá haver bloqueios e confusões nesta terça-feira, o que tenderá a afetar a criatividade e os momentos de lazer. Além disso, o excesso de tarefas poderá gerar discussões. Diante dessas energias desafiadoras, o ideal será agir com paciência, evitar decisões impulsivas e não se deixar levar por ilusões ou promessas incertas.

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