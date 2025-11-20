Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/11/2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 20/11/25 06h06
As energias desta quinta-feira poderão despertar coragem, mas também tensões (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros tenderá a influenciar as emoções e atitudes de cada nativo, criando um clima de transformação. Esse ritmo mais acelerado poderá despertar coragem, mas também gerar tensões, exigindo cuidado com os impulsos e escolhas precipitadas. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do dia.

Áries

Ilustração do signo Áries, em fundo azul-escuro, contendo o símbolo com duas curvas simétricas que se abrem para cima a partir de um ponto central
Será um dia propício para o ariano refletir sobre padrões antigos (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você sentirá emoções intensas e transformadoras, que poderão levá-lo(a) a enfrentar questões profundas e desconfortáveis. Sua mente poderá estar mais alerta; entretanto, pensamentos inesperados poderão gerar inquietação. Será um dia propício para refletir sobre padrões antigos e buscar mudanças que tragam maior liberdade emocional e segurança.

Touro

Ilustração do signo Touro, em fundo azul-escuro, contendo um círculo com dois chifres curvados voltados para fora na parte superior
Será um dia propício para o taurino confrontar verdades ocultas (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, uma energia intensa estará presente, especialmente em assuntos financeiros e emocionais. Sua mente estará mais ágil, favorecendo decisões rápidas; contudo, imprevistos poderão testar sua flexibilidade. Será um dia propício para confrontar verdades ocultas e liberar o que já não serve, fortalecendo sua autonomia.

Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos, em fundo azul-escuro, contendo duas colunas verticais unidas por linhas curvas acima e abaixo
Os relacionamentos poderão exigir mais atenção do geminiano (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, os relacionamentos poderão exigir mais atenção. Além disso, conversas intensas e reveladoras surgirão de forma inesperada nesse setor. Será importante esclarecer mal-entendidos e alinhar as expectativas, mesmo que surjam surpresas ou tensões. No processo, apenas tome cuidado com os impulsos, pois eles gerarão conflitos.

Câncer

Ilustração do signo Câncer, em fundo azul-escuro, contendo dois círculos conectados a traços curvos voltados em direções opostas
O canceriano sentirá uma energia intensa voltada ao trabalho, à rotina e à saúde (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você sentirá uma energia intensa voltada ao trabalho, à rotina e à saúde, o que despertará a vontade de agir com determinação e autonomia. Essa influência energética, inclusive, o(a) ajudará com tarefas que exigem rapidez e criatividade. Por outro lado, imprevistos poderão surgir, exigindo flexibilidade e controle dos impulsos para evitar estresse e conflitos desnecessários.

Leão

Ilustração do signo Leão, em fundo azul-escuro, contendo uma curva circular com uma cauda em espiral na extremidade
Será um dia importante para o leonino se expressar com coragem (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você tenderá a sentir uma energia vibrante, o que estimulará a criatividade, os romances e os projetos pessoais. Contudo, imprevistos poderão surgir, exigindo paciência. Em resumo, será um dia importante para se expressar com coragem, cultivar a alegria e explorar novas ideias, desde que mantenha o equilíbrio entre impulsividade e discernimento.

Virgem

Ilustração do signo Virgem, em fundo azul-escuro, contendo a letra "m" com um laço curvado para dentro na perna direita
Será um dia favorável para o virginiano reorganizar ambientes e expressar sentimentos com clareza (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade intensa de cuidar do lar e das relações familiares, ao mesmo tempo em que mudanças inesperadas poderão gerar insegurança. Emoções profundas poderão surgir, exigindo flexibilidade e diálogo. Será um dia favorável para reorganizar ambientes, expressar sentimentos com clareza e buscar soluções práticas.

Libra

Ilustração do signo Libra, em fundo azul-escuro, contendo uma linha reta horizontal com um semicírculo acima
As ideias do libriano serão favoráveis para a comunicação e o aprendizado (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você tenderá a estar com a mente acelerada e cheia de ideias, o que impulsionará a comunicação e o aprendizado. Entretanto, imprevistos poderão surgir, gerando mal-entendidos. De modo geral, a quinta-feira será importante para expressar os pensamentos com clareza, especialmente em conversas delicadas ou negociações. No processo, somente tome cuidado com as ações precipitadas.

Escorpião

Ilustração do signo Escorpião, em fundo azul-escuro, contendo a letra "m" estilizada com cauda curva e ponta voltada para cima
A energia do escorpiano estará voltada às finanças e aos valores pessoais (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A sua energia estará voltada às finanças e aos valores pessoais, o que trará um impulso para agir de forma prática e decisiva nesses setores. No entanto, haverá a possibilidade de imprevistos, o que exigirá flexibilidade, sobretudo em decisões financeiras ou negociações. Ainda nesta quinta-feira, a sua mente tenderá a estar mais rápida, favorecendo novas oportunidades. Apenas tome cuidado com as decisões impulsivas.

Sagitário

Ilustração do signo Sagitário, em fundo azul-escuro, contendo uma seta apontada para cima e à direita, atravessando uma linha diagonal
Será um dia de vitalidade, iniciativa e autoconfiança para o sagitariano (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Uma energia intensa e transformadora afetará diretamente a sua identidade e forma de se expressar. Será um dia de vitalidade, iniciativa e autoconfiança. Porém, surpresas poderão surgir, desafiando os seus planos e exigindo flexibilidade. Logo, procure transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento.

Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio, em fundo azul-escuro, contendo símbolo curvo que termina em uma espiral
A quinta-feira será favorável para o capricorniano fortalecer as conexões (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você se conectará com os amigos e projetos coletivos, havendo mais motivação para agir em prol de objetivos comuns. Por outro lado, as interações sociais poderão o(a) surpreender e desafiar as suas expectativas, exigindo flexibilidade e diplomacia. A quinta-feira será favorável para fortalecer as conexões, desde que tenha cuidado com os impulsos.

Aquário

Ilustração do signo Aquário, em fundo azul-escuro, contendo duas linhas onduladas paralelas inclinadas
O dia será favorável para o aquariano expor projetos e se conectar com pessoas influentes (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

Você desejará se afirmar profissionalmente e buscar reconhecimento. Inclusive, será possível que consiga se comunicar com mais criatividade, tornando o dia favorável para expor projetos e se conectar com pessoas influentes. Em contrapartida, surpresas poderão surgir, gerando tensões ou mudanças nos planos.

Peixes

Ilustração do signo Peixes, em fundo azul-escuro, contendo o símbolo de dois arcos curvados e opostos unidos por uma linha central vertical
A mente do pisciano poderá estar mais aberta e curiosa (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

O desejo de expandir os horizontes e buscar novas experiências estará presente, especialmente em assuntos relacionados a estudos, viagens ou filosofias de vida. Para melhorar, a sua mente poderá estar mais aberta e curiosa, favorecendo conversas estimulantes e aprendizados. Todavia, mudanças repentinas possivelmente gerarão desconfortos.

