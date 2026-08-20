Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/08/2026

Nesta quinta-feira, o movimento astrológico poderá trazer mudanças na rotina, exigindo mais flexibilidade dos nativos. Embora algumas situações possam despertar insegurança ou irritação, também haverá oportunidades para ampliar os conhecimentos, reorganizar as prioridades e compreender quais ajustes serão necessários. Nesse cenário, agir com calma e manter a mente aberta ajudará a lidar melhor com as transformações.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra o que os astros reservam para o seu signo!

Áries

Os arianos desejarão ampliar os horizontes e buscar novos conhecimentos (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus horizontes e buscar novos conhecimentos. Todavia, mudanças inesperadas poderão surgir, atrapalhando seus planos. Nesse contexto, procure não transformar uma divergência momentânea em uma decisão definitiva, principalmente quando as suas emoções estiverem mais intensas. O ideal será analisar as consequências antes de agir.

Touro

Os taurinos precisarão rever algumas atitudes no campo emocional e na vida financeira (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você poderá se deparar com situações inesperadas no campo emocional e na vida financeira. Esse cenário, por sua vez, tenderá a causar inseguranças. Diante disso, será necessário rever algumas atitudes e compreender melhor o que realmente precisa ser transformado. No processo, evite tomar decisões motivadas pelo medo e tenha cautela com as palavras.

Gêmeos

Para que não haja desgastes no relacionamento, os geminianos deverão ouvir o outro com atenção (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão afetar os relacionamentos, causando mal-entendidos e tensões. Por conta disso, você precisará ter mais cuidado com as suas atitudes. O mais indicado será ouvir o outro com atenção antes de tomar decisões, confirmando o que realmente foi dito. Apenas não se esqueça de preservar a sua autonomia.

Câncer

A flexibilidade se mostrará uma importante aliada dos cancerianos nesta quinta-feira (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você poderá se sentir inquieto(a) diante das tarefas e dos compromissos da rotina, principalmente devido às mudanças que poderão surgir. Nesse cenário, procure agir com flexibilidade ao organizar seus horários e prioridades, concentrando-se no que realmente precisa ser resolvido. Ao fazer os ajustes necessários no cotidiano, você conseguirá reduzir a autocobrança e preservar seu bem-estar.

Leão

Os leoninos poderão se deparar com mudanças na vida afetiva e nos momentos de lazer (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, poderão ocorrer mudanças inesperadas na vida afetiva e nos momentos de lazer, atrapalhando os planos que aparentemente já foram definidos. Esse cenário, por sua vez, tenderá a aumentar a impaciência, mas também trazer novidades interessantes. Para aproveitar o melhor que o dia tem a oferecer, será necessário ter flexibilidade para se abrir para novas experiências.

Virgem

Será importante que os virginianos consultem os familiares antes de promoverem ajustes no lar (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você precisará lidar com mudanças no ambiente familiar, o que poderá irritá-lo(a). Nesse cenário, questões antigas tenderão a vir à tona, exigindo uma postura mais flexível para encontrar soluções que realmente funcionem. Procure fazer os ajustes necessários no lar, mas não se esqueça de conversar com os familiares antes de tomar qualquer decisão.

Libra

Os librianos deverão desacelerar e não tirar conclusões precipitadas (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Os pensamentos estarão mais agitados nesta quinta-feira, e você poderá se deparar com informações inesperadas. Nesse cenário, tome cuidado para não interpretar determinadas situações de forma muito pessoal. Para evitar desgastes, procure desacelerar e conferir as informações com atenção e não tirar conclusões precipitadas.

Escorpião

O ideal será que os escorpianos encontrem uma maneira diferente de administrar o dinheiro (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças na vida financeira, o que tenderá a causar inseguranças. Ao longo do dia, será importante rever suas escolhas, encontrando uma maneira diferente de administrar o dinheiro. Apenas evite tomar decisões por impulso. Ao observar suas prioridades e compreender quais transformações precisam ser realizadas, poderá alcançar independência e estabilidade.

Sagitário

Nesta quinta-feira, os sagitarianos precisarão encontrar equilíbrio entre os seus desejos e as responsabilidades ao redor (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, mudanças inesperadas tenderão a ocorrer na rotina, deixando-o(a) impaciente. Nesse cenário, você precisará encontrar equilíbrio entre os seus desejos e as responsabilidades ao redor. Para isso, evite decisões precipitadas, controle os impulsos e procure tomar consciência do que precisa ser ajustado para harmonizar o cotidiano.

Capricórnio

A quinta-feira dos capricornianos será voltada para o recolhimento (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você buscará se recolher nesta quinta-feira. No processo, poderá perceber alguns sentimentos que estavam inconscientes, especialmente diante de lembranças, preocupações ou situações mal resolvidas. Evite agir apressadamente para resolver tudo, pois algumas questões precisarão ser compreendidas antes de serem modificadas. O ideal será respeitar o próprio ritmo e abandonar padrões emocionais nocivos.

Aquário

Os aquarianos precisarão fazer escolhas conscientes e evitar atitudes autoritárias (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você poderá se deparar com mudanças nos grupos, nos projetos coletivos ou nos planos de longo prazo. Diante disso, será preciso rever algumas relações e objetivos. Apesar dos desafios, esse novo cenário o(a) ajudará a perceber se as suas metas ainda estão de acordo com os seus ideais. Para aproveitar bem as energias astrológicas, procure fazer escolhas conscientes e evite atitudes autoritárias.

Peixes

Por meio da flexibilidade e da calma, os piscianos conseguirão superar os desafios do dia (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você precisará lidar com mudanças no trabalho e nas responsabilidades da rotina. Nesse cenário, inclusive, algumas situações poderão fazer com que reveja suas estratégias, considerando alternativas que não estavam em seus planos. Será importante ter flexibilidade para aceitar as transformações, assim como calma para evitar decisões precipitadas.