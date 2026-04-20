Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Nesta segunda-feira, os movimentos astrológicos poderão influenciar os nativos de diferentes formas, trazendo uma combinação de clareza mental, agitação interna e oportunidades de diálogo. As energias do dia tenderão a favorecer a comunicação, a troca de ideias e a busca por soluções práticas, mas também exigirão atenção redobrada com ações impulsivas e distrações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Os arianos terão a oportunidade de fechar acordos, realizar contatos importantes e aprender assuntos que facilitem a rotina (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você sentirá facilidade para organizar os pensamentos e transmitir as ideias com clareza. Logo, será um bom dia para realizar contatos importantes, fechar acordos e aprender assuntos que facilitem a rotina. Aproveite também as boas energias da segunda-feira para resolver pendências por meio do diálogo e fortalecer a harmonia com pessoas próximas.

Touro

Ideias novas poderão aumentar a produtividade dos taurinos nesta segunda-feira (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você buscará investir no diálogo para resolver questões ligadas às finanças. Para melhorar, ideias novas poderão surgir, aumentando a sua produtividade e o(a) ajudando a organizar melhor os gastos e negociar acordos. No processo, apenas evite se distrair com muitos assuntos ao mesmo tempo.

Gêmeos

Será importante que os geminianos invistam em iniciativas diferentes do habitual (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Novas ideias poderão surgir nesta segunda-feira, mudando a sua forma de agir. Ao mesmo tempo, essa situação possivelmente levará a agitação interna. Portanto, será preciso agir com flexibilidade para aproveitar as oportunidades, mas sem se deixar levar por ilusões. Além disso, procure investir em iniciativas diferentes do habitual para fortalecer a confiança.

Câncer

Nesta segunda-feira, os cancerianos deverão evitar decisões precipitadas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Os momentos de isolamento e silêncio poderão trazer revelações importantes, mas também imprevistos que irão alterar os seus planos. Por isso, será importante investir na agilidade para lidar com situações fora do seu controle. Ao mesmo tempo, procure evitar decisões precipitadas e observar as mudanças repentinas como oportunidades para se libertar de preocupações antigas.

Leão

Os leoninos desejarão renovar o círculo de amizades e se envolver em atividades coletivas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você desejará renovar o círculo de amizades e se envolver em atividades coletivas. Inclusive, o dia será propício para trocar ideias com novas pessoas, o que poderá abrir caminho para parcerias e planos capazes de transformar a sua visão de futuro. Aproveite essa abertura social para se comunicar com mais liberdade.

Virgem

Os virginianos poderão ganhar o reconhecimento de colegas e superiores (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Haverá o desejo de se destacar na carreira. Inclusive, será um dia favorável para expor as ideias com clareza e buscar o reconhecimento de colegas e superiores. Aproveite as boas energias desta segunda-feira para organizar as metas profissionais e planos de longo prazo. Além disso, procure usar a sua boa comunicação para resolver questões importantes no trabalho.

Libra

Os librianos sentirão a necessidade de buscar novos conhecimentos e expandir os horizontes por meio de estudos e viagens (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de buscar novos conhecimentos e expandir os horizontes por meio de estudos e viagens. Para ajudar, a sua mente estará mais aberta e curiosa, permitindo que compreenda diferentes pontos de vista e resolva questões burocráticas. Aproveite a clareza mental do dia para planejar o futuro com otimismo.

Escorpião

Os escorpianos buscarão compreender emoções profundas e conversar sobre assuntos que envolvam acordos com terceiros (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você desejará compreender emoções profundas e conversar sobre assuntos que envolvam acordos com terceiros. Inclusive, a agitação mental do dia poderá fazer com que tente resolver pendências burocráticas. No processo, procure ser objetivo(a) para não se perder em suposições.

Sagitário

Os relacionamentos ganharão destaque na segunda-feira dos sagitarianos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você buscará equilibrar os relacionamentos. No entanto, poderão surgir desconfianças no processo. Diante disso, será preciso investir no diálogo para resolver os possíveis mal-entendidos, evitando que sentimentos confusos prejudiquem a harmonia das relações. Ademais, procure encarar as verdades difíceis com honestidade para fortalecer os laços afetivos.

Capricórnio

O dia pedirá que os capricornianos mantenham o foco e equilibrem a necessidade de liberdade com a disciplina (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você estará mais desatento(a) nesta segunda-feira. Além disso, poderão ocorrer tensões e insatisfações na rotina de trabalho. Diante desse cenário, será preciso manter o foco para não cometer erros e equilibrar a necessidade de liberdade com a disciplina.

Aquário

Será fundamental que os aquarianos busquem entender o que realmente lhes traz prazer (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Você poderá se sentir insatisfeito(a) nos momentos de lazer. Será importante entender o que realmente lhe traz prazer, mas sem se deixar levar por impulsos que possam gerar desconfortos nos relacionamentos ou projetos pessoais. Para isso, procure ter consciência sobre as suas motivações internas.

Peixes

Os piscianos precisarão encarar as frustrações do dia com honestidade e expressar as suas necessidades com clareza (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Poderá haver uma certa tensão entre as responsabilidades familiares e os desejos internos, o que tenderá a provocar discussões e um sentimento de incompreensão no ambiente doméstico. Diante disso, será importante encarar as frustrações com honestidade e expressar as suas necessidades com clareza. Essas atitudes ajudarão a evitar conflitos desnecessários.