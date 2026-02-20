Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros poderá afetar os nativos de maneiras diferentes, trazendo maior intensidade emocional, necessidade de maturidade e atenção aos próprios limites. Ao longo do dia, haverá tendência a oscilações entre otimismo e sensibilidade, o que exigirá mais disciplina para não se perder em ilusões, promessas exageradas ou expectativas irreais.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia!

Áries

O ariano poderá estar emocionalmente mais sensível (Imagem: allakuz | Shutterstock)

O dia tenderá a ser intenso, e você poderá estar emocionalmente mais sensível. Logo, procure agir com maturidade e foco para estruturar seus planos, evitando assim se perder em ilusões ou falsas expectativas. Também será fundamental manter a calma e a disciplina ao lidar com os seus sentimentos.

Touro

O taurino deverá aproveitar as energias do dia para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você viverá um dia de maior recolhimento. Será necessário encarar medos e limitações internas com sobriedade, assim como estabelecer limites claros para não se sobrecarregar emocionalmente com problemas alheios ou distrações ilusórias. Aproveite as energias desta sexta-feira para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais.

Gêmeos

Será um dia importante para o geminiano filtrar amizades e acordos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você precisará ter cautela com os projetos futuros e com as pessoas do seu círculo social. Será um dia importante para filtrar amizades e acordos, identificando quem realmente está alinhado aos seus ideais e quem gera confusão em seu caminho. Além disso, procure assumir a responsabilidade por suas escolhas e ser realista para transformar sonhos em planos concretos.

Câncer

O canceriano poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional, o que exigirá um olhar mais realista sobre suas metas e capacidades. Ao longo do dia, estabeleça limites claros, evite se sobrecarregar com expectativas alheias e não se perca em projetos sem base concreta. Também será importante manter o foco na organização e na transparência de suas ações.

Leão

O leonino precisará direcionar bem as suas ações (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, precisará direcionar bem as suas ações. No processo, o discernimento será necessário para não se iludir com promessas exageradas. Ademais, procure agir com disciplina, maturidade e realismo para que as suas ambições não resultem em frustrações.

Virgem

O virginiano deverá lidar com as questões financeiras com cautela (Imagem: allakuz | Shutterstock)

O dia será propício para resolver pendências antigas e estabelecer limites claros em suas parcerias. No processo, contudo, deverá lidar com questões financeiras com cautela, evitando gastos impulsivos ou investimentos baseados em expectativas irreais. O ideal será agir com responsabilidade e manter os pés no chão para não se sobrecarregar com dívidas ou compromissos excessivos.

Libra

O libriano deverá manter o equilíbrio emocional e evitar o que não poderá cumprir (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Para evitar que reações impulsivas ou exageradas gerem conflitos desnecessários, será preciso ter cautela ao lidar com pessoas próximas. Ainda hoje, você poderá negligenciar seus próprios limites. Por isso, mantenha o equilíbrio emocional, evite prometer o que não poderá cumprir, ouça o outro com paciência e aja com moderação.

Escorpião

O dia pedirá que o escorpiano se atente aos próprios limites (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você buscará agir com rapidez e eficiência em suas tarefas. Todavia, tome cuidado para que o excesso de otimismo não leve à sobrecarga de trabalho. O dia pedirá que se atente aos próprios limites, assim como evite desperdícios de energia, promessas inviáveis e atitudes impulsivas.

Sagitário

O sagitariano desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo. Ao mesmo tempo, haverá tendência a excessos. Por isso, será fundamental agir com moderação nas atividades de lazer. Evite que a autoconfiança exagerada leve a gastos ou compromissos que não poderá sustentar futuramente.

Capricórnio

O capricorniano deverá ter cautela com a impulsividade no ambiente doméstico (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Haverá tendência a gastar mais do que o planejado em melhorias para o lar ou assumir responsabilidades maiores do que conseguirá suportar. Logo, tenha cautela com a impulsividade no ambiente doméstico, evitando que o excesso de confiança se transforme em atritos familiares. Além disso, aja com consciência para equilibrar suas emoções com as relações.

Aquário

O dia trará ao aquariano agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sexta-feira trará agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos. Porém, a autoconfiança exagerada poderá levar a promessas que você não conseguirá cumprir ou a gastos motivados por um otimismo momentâneo. Portanto, tenha cautela com as palavras e evite o excesso de sinceridade para não causar mal-entendidos.

Peixes

O pisciano precisará agir com prudência ao tomar decisões e não se deixar levar por impressões confusas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

As responsabilidades poderão parecer maiores hoje. Por conta disso, aja com prudência ao tomar decisões e não se deixe levar por impressões confusas ou pelo cansaço sem motivo aparente. Ademais, procure encarar a realidade, manter os pés no chão, organizar as prioridades, bem como evitar o isolamento ou o adiamento de tarefas importantes.