Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 20/02/26 06h06
Esta sexta-feira será marcada por maior intensidade emocional, necessidade de maturidade e atenção aos próprios limites (Imagem: Aui Khemmanat | Shutterstock)
Nesta sexta-feira, o movimento dos astros poderá afetar os nativos de maneiras diferentes, trazendo maior intensidade emocional, necessidade de maturidade e atenção aos próprios limites. Ao longo do dia, haverá tendência a oscilações entre otimismo e sensibilidade, o que exigirá mais disciplina para não se perder em ilusões, promessas exageradas ou expectativas irreais.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia!

Áries

Ilustração do signo de áries na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O ariano poderá estar emocionalmente mais sensível (Imagem: allakuz | Shutterstock)

O dia tenderá a ser intenso, e você poderá estar emocionalmente mais sensível. Logo, procure agir com maturidade e foco para estruturar seus planos, evitando assim se perder em ilusões ou falsas expectativas. Também será fundamental manter a calma e a disciplina ao lidar com os seus sentimentos.

Touro

Ilustração do signo de touro na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O taurino deverá aproveitar as energias do dia para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você viverá um dia de maior recolhimento. Será necessário encarar medos e limitações internas com sobriedade, assim como estabelecer limites claros para não se sobrecarregar emocionalmente com problemas alheios ou distrações ilusórias. Aproveite as energias desta sexta-feira para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
Será um dia importante para o geminiano filtrar amizades e acordos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você precisará ter cautela com os projetos futuros e com as pessoas do seu círculo social. Será um dia importante para filtrar amizades e acordos, identificando quem realmente está alinhado aos seus ideais e quem gera confusão em seu caminho. Além disso, procure assumir a responsabilidade por suas escolhas e ser realista para transformar sonhos em planos concretos.

Câncer

Ilustração do signo de câncer na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O canceriano poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional, o que exigirá um olhar mais realista sobre suas metas e capacidades. Ao longo do dia, estabeleça limites claros, evite se sobrecarregar com expectativas alheias e não se perca em projetos sem base concreta. Também será importante manter o foco na organização e na transparência de suas ações.

Leão

Ilustração do signo de leão na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O leonino precisará direcionar bem as suas ações (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, precisará direcionar bem as suas ações. No processo, o discernimento será necessário para não se iludir com promessas exageradas. Ademais, procure agir com disciplina, maturidade e realismo para que as suas ambições não resultem em frustrações.

Virgem

Ilustração do signo de virgem na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O virginiano deverá lidar com as questões financeiras com cautela (Imagem: allakuz | Shutterstock)

O dia será propício para resolver pendências antigas e estabelecer limites claros em suas parcerias. No processo, contudo, deverá lidar com questões financeiras com cautela, evitando gastos impulsivos ou investimentos baseados em expectativas irreais. O ideal será agir com responsabilidade e manter os pés no chão para não se sobrecarregar com dívidas ou compromissos excessivos.

Libra

Ilustração do signo de libra na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O libriano deverá manter o equilíbrio emocional e evitar o que não poderá cumprir (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Para evitar que reações impulsivas ou exageradas gerem conflitos desnecessários, será preciso ter cautela ao lidar com pessoas próximas. Ainda hoje, você poderá negligenciar seus próprios limites. Por isso, mantenha o equilíbrio emocional, evite prometer o que não poderá cumprir, ouça o outro com paciência e aja com moderação.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O dia pedirá que o escorpiano se atente aos próprios limites (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você buscará agir com rapidez e eficiência em suas tarefas. Todavia, tome cuidado para que o excesso de otimismo não leve à sobrecarga de trabalho. O dia pedirá que se atente aos próprios limites, assim como evite desperdícios de energia, promessas inviáveis e atitudes impulsivas.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O sagitariano desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo. Ao mesmo tempo, haverá tendência a excessos. Por isso, será fundamental agir com moderação nas atividades de lazer. Evite que a autoconfiança exagerada leve a gastos ou compromissos que não poderá sustentar futuramente.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O capricorniano deverá ter cautela com a impulsividade no ambiente doméstico (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Haverá tendência a gastar mais do que o planejado em melhorias para o lar ou assumir responsabilidades maiores do que conseguirá suportar. Logo, tenha cautela com a impulsividade no ambiente doméstico, evitando que o excesso de confiança se transforme em atritos familiares. Além disso, aja com consciência para equilibrar suas emoções com as relações.

Aquário

Ilustração do signo de aquário na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O dia trará ao aquariano agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sexta-feira trará agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos. Porém, a autoconfiança exagerada poderá levar a promessas que você não conseguirá cumprir ou a gastos motivados por um otimismo momentâneo. Portanto, tenha cautela com as palavras e evite o excesso de sinceridade para não causar mal-entendidos.

Peixes

Ilustração do signo de peixes na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O pisciano precisará agir com prudência ao tomar decisões e não se deixar levar por impressões confusas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

As responsabilidades poderão parecer maiores hoje. Por conta disso, aja com prudência ao tomar decisões e não se deixe levar por impressões confusas ou pelo cansaço sem motivo aparente. Ademais, procure encarar a realidade, manter os pés no chão, organizar as prioridades, bem como evitar o isolamento ou o adiamento de tarefas importantes.

