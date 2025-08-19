Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/08/2025

- Atualizado: 19/08/25 06h06
A terça-feira trará oportunidades de conexão, criatividade e novas descobertas aos nativos (Imagem: SAG stock | Shutterstock)

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá despertar diferentes reações nos nativos, influenciando emoções, carreira e relacionamentos. Embora o dia traga oportunidades de conexão, criatividade e novas descobertas, também poderão surgir impaciência, exageros ou idealizações, exigindo atenção e cautela. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como aproveitar melhor as energias do dia!

Áries

Ilustração do signo de Áries em um fundo preto
Os nativos de Áries sentirão a necessidade de se recolher e se conectar com as memórias (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você sentirá maior necessidade de recolhimento e de conexão com suas memórias e emoções mais profundas. O dia favorecerá a busca por afeto e proximidade nas relações familiares. No entanto, será importante evitar atitudes impulsivas ou cobranças excessivas. Em resumo, procure equilibrar seus desejos com os limites do outro para preservar a harmonia.

Touro

Ilustração do signo de Touro em um fundo preto
Será possível que uma notícia traga alegria para os nativos de Touro (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

As conversas estarão carregadas de emoções, o que favorecerá trocas sinceras com pessoas próximas. Inclusive, o que você disser tenderá a ter mais peso. Logo, escolha bem as palavras, evite discutir por pequenas coisas e busque pensar antes de agir. Por fim, será possível que uma notícia traga alegria.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em um fundo preto
Os nativos de Gêmeos buscarão mais prazer e conforto (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às questões ligadas ao seu valor pessoal e segurança emocional. Também haverá um impulso para buscar prazer e conforto. Porém, deverá ter cuidado com os exageros ou gastos motivados por carência. Ainda nesta terça-feira, se sentirá mais merecedor(a) do que almeja. Logo, procure usar essa energia ao seu favor e evite comparações ou pressões externas.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em um fundo preto
A tendência será que os nativos de Câncer atraiam olhares (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

O seu carisma e as suas emoções estarão em alta nesta terça-feira. Como resultado, haverá uma aura de encanto ao seu redor, o que tenderá a atrair olhares e aproximar as pessoas. Além disso, o dia favorecerá o autocuidado. No entanto, também poderá se sentir impaciente. Diante disso, procure ter cautela com as ações impulsivas.

Leão

Ilustração do signo de Leão em um fundo preto
Os nativos de Leão tenderão a desacelerar e voltar a atenção para o lado interno (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

O dia pedirá atenção especial às emoções e às energias. A tendência será desacelerar e voltar-se para o lado interno, favorecendo momentos de introspecção. Nesta terça-feira, sua sensibilidade poderá ficar mais aflorada, o que trará ideias importantes. No entanto, também haverá risco de dispersão e de criar expectativas excessivas que poderão levar a frustrações.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em um fundo preto
Os nativos de Virgem viverão um dia de conexão e sintonia com os amigos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com os amigos, em um dia marcado por sintonia e conexão. Os projetos em grupo poderão ganhar um tom mais sensível e inspirador, favorecendo a colaboração. Nesse cenário, haverá espaço para sonhar e trocar ideias com pessoas que compartilham afinidades e pensamentos semelhantes aos seus.

Libra

Ilustração do signo de Libra em um fundo preto
O desejo dos nativos de Libra por reconhecimento poderá falar mais alto neste dia (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

O seu desejo por reconhecimento poderá falar mais alto. Além disso, as emoções tenderão a influenciar as decisões profissionais. Portanto, tenha cautela ao lidar com cobranças e expectativas. A terça-feira pedirá equilíbrio diante dos obstáculos ou atrasos.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em um fundo preto
Os nativos de Escorpião buscarão entender o sentido mais amplo da vida (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você buscará compreender o sentido mais amplo da vida. Nesse movimento, temas ligados à fé, estudos ou caminhos futuros poderão despertar dúvidas e emoções intensas. Contudo, também existirá a possibilidade de se sentir confuso(a). Por isso, será importante cultivar paciência, evitando confrontos ou reações exageradas.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em um fundo preto
A terça-feira trará emoções profundas aos nativos de Sagitário (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Nesta terça-feira, emoções profundas poderão emergir, revelando situações que estavam guardadas. Apesar do possível desconforto inicial, você precisará encarar com honestidade os próprios medos e desejos, permitindo-se enfrentar o que causa sofrimento. Nesse processo, será essencial evitar decisões precipitadas.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em um fundo preto
Os nativos de Capricórnio buscarão harmonia em seus relacionamentos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A tendência será que busque harmonia nos relacionamentos. Apesar disso, poderá se deparar com desafios, o que pedirá paciência e diálogo. No processo, também deverá equilibrar as suas necessidades com as do outro, bem como agir com responsabilidade emocional e evitar tensões desnecessárias.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em um fundo preto
O dia dos nativos de Aquário poderá ser marcado por um misto de inquietação e entusiasmo (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A sua terça-feira poderá ser marcada por um misto de entusiasmo e inquietação, especialmente no que se refere ao trabalho e à saúde. Nesse contexto, será fundamental equilibrar o desejo de avançar com rapidez com a necessidade de cuidar de si mesmo(a). Para isso, busque evitar sobrecargas que causem estresse e valorize pequenos ajustes na rotina.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em um fundo preto
A terça-feira será propícia para os nativos de Peixes se expressarem com mais leveza (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você tenderá a estar mais criativo(a) e em busca do que lhe traz alegria. Inclusive, será um dia propício para se expressar com mais leveza e espontaneidade. Logo, procure aproveitar os prazeres da vida. Todavia, tenha cuidado para não se deixar levar por impulsos, agindo com diplomacia e mantendo os pés no chão.

