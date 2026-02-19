Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/02/2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 19/02/26 06h06
O movimento dos astros trará maior sensibilidade e necessidade de organização (Imagem: vchal | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros trará maior sensibilidade, mas também a necessidade de organização, realismo e maturidade emocional. Enquanto alguns nativos sentirão vontade de se recolher para colocar os pensamentos em ordem, outros estarão mais voltados para responsabilidades práticas, decisões profissionais e ajustes nos relacionamentos. 

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia de forma consciente!

Áries

Ilustração do signo Áries, com símbolo branco em formato de chifres curvos em hexágono roxo em fundo bege
Os arianos sentirão a necessidade de expressar os sentimentos de forma estruturada (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expressar os seus sentimentos de forma estruturada, buscando equilibrar a sensibilidade com as responsabilidades cotidianas. Com a mente mais clara, será fácil resolver pendências pessoais. No processo, todavia, procure agir com disciplina e empatia para conquistar o que almeja. Além disso, encare a realidade com maturidade e evite expectativas irreais.

Touro

Ilustração do signo Touro, com símbolo branco representando os chifres do touro em hexágono azul-escuro em fundo bege
Os taurinos terão um dia importante para organizar os pensamentos e os sentimentos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você tenderá a investir no silêncio e na introspecção para processar questões que estavam inconscientes ou mal compreendidas. Será um dia importante para organizar os pensamentos e os sentimentos e buscar clareza mental para encerrar ciclos que desgastam a sua energia. Lembre-se que encarar a realidade de forma prática e honesta o(a) ajudará a transformar confusões em sabedoria.

Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos, com símbolo branco em forma de dois traços paralelos curvados em hexágono lilás em fundo bege
Os geminianos deverão exercer o realismo ao compartilhar os sonhos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

O dia favorecerá reflexões sobre os planos e o papel que exerce em seus grupos sociais. Porém, também haverá tendência a idealizar projetos que demandam muito esforço e responsabilidade para se concretizar. Logo, será fundamental exercer o realismo ao compartilhar os seus sonhos e ter paciência para alcançar os objetivos.

Câncer

Ilustração do signo Câncer, com símbolo branco semelhante a dois números seis opostos em hexágono amarelo em fundo bege
Os cancerianos estarão envolvidos com a carreira e em busca de reconhecimento (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com a carreira nesta quinta-feira e buscará o reconhecimento que almeja. Por ser um dia de grande atividade mental, porém, procure se organizar para não se perder em ilusões. Além disso, busque equilibrar a intuição com a realidade e evitar atitudes impulsivas. Isso o(a) ajudará a garantir a concretização de seus planos.

Leão

Ilustração do signo Leão, com símbolo branco em forma de cauda curva em hexágono amarelo-alaranjado em fundo bege
Os leoninos deverão agir com cautela ao lidar com os planos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você precisará agir com cautela ao lidar com planos ou documentos importantes, evitando assim que falhas na comunicação e o excesso de idealismo prejudiquem os seus objetivos. Ainda nesta quinta-feira, as suas ideias poderão estar carregadas de sensibilidade. Nesse cenário, procure ser realista com os prazos.

Virgem

Ilustração do signo Virgem, com símbolo branco em forma de letra "M" estilizada com uma curva na perna final em hexágono azul-esverdeado em fundo bege
Os virginianos terão um dia ideal para estabelecer limites em suas relações (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de encarar sentimentos ocultos e organizar as finanças compartilhadas. O dia pedirá realismo no que diz respeito aos assuntos delicados, evitando assim que distrações ou incertezas atrapalhem a resolução de pendências importantes. O ideal será estabelecer limites claros em suas relações para lidar com situações emocionais desafiadoras.

Libra

Ilustração do signo Libra, com símbolo branco representando uma balança sobre hexágono verde-claro em fundo bege
Os librianos deverão ouvir o outro com atenção (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Para evitar mal-entendidos, você precisará agir com mais realismo nos relacionamentos. Inclusive, o dia será propício para formalizar acordos e estabelecer limites claros com aqueles que compartilham a vida ou projetos com você. Portanto, ouça o outro com atenção e aja com responsabilidade para dissipar confusões e obter segurança nas relações.

Escorpião

Ilustração do signo Escorpião, com símbolo branco em forma de "M" com seta na ponta final em hexágono vermelho em fundo bege
Os escorpianos estarão com a energia voltada para atividades diárias (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A sua energia estará voltada para as atividades diárias. No entanto, você tenderá a acumular funções, o que poderá causar cansaço ou erros em atividades importantes. Diante disso, procure investir na organização rígida e na maturidade para não se perder em preocupações abstratas ou promessas irreais. Ademais, cuide da saúde com disciplina.

Sagitário

Ilustração do signo Sagitário, com símbolo branco de uma flecha apontando para cima à em hexágono laranja em fundo bege
Os sagitarianos deverão encarar as responsabilidades antigas com maturidade (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você desejará organizar questões familiares e estruturar o ambiente doméstico. No processo, procure encarar as responsabilidades antigas com maturidade e evitar se perder em expectativas irreais ou confusões sobre o passado. Também busque ser realista ao lidar com pessoas próximas, estabelecer limites e agir com responsabilidade.

Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio, com símbolo branco em forma de "N" estilizado em um hexágono azul-claro em fundo bege
Os capricornianos terão um dia propício para se dedicar aos estudos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você investirá no silêncio para organizar os pensamentos e se comunicar com cautela. Será um dia propício para se dedicar aos estudos e ter conversas sérias importantes, já que a sua sensibilidade o(a) ajudará a perceber as entrelinhas das situações. No processo, apenas seja realista com informações confusas para evitar mal-entendidos.

Aquário

Ilustração do signo Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas brancas sobre um hexágono verde em fundo bege
Os aquarianos deverão agir com cautela ao lidar com dinheiro e bens materiais (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

O dia pedirá que aja com cautela ao lidar com dinheiro e bens materiais, evitando assim prejuízos causados por distrações ou expectativas ilusórias. Procure organizar as finanças com disciplina, estabelecendo limites claros e priorizando o que é essencial para a estabilidade de longo prazo. Ações responsáveis serão necessárias para manter a segurança.

Peixes

Ilustração do signo Peixes, com símbolo branco de dois arcos espelhados unidos ao centro em hexágono laranja-avermelhado em fundo bege
Os piscianos deverão investir em ações realistas e responsáveis (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Você buscará cuidar da imagem pessoal com mais maturidade, equilibrando a sensibilidade com uma postura prática. O dia exigirá clareza na comunicação e atenção aos detalhes, a fim de evitar que sonhos irreais ou confusões internas atrapalhem a expressão das suas necessidades. De modo geral, o ideal será investir em ações realistas e responsáveis.

