Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/12/2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira, o movimento astrológico trará um cenário dinâmico, marcado por estímulos à comunicação, mudanças inesperadas e decisões que exigirão mais consciência. As energias do dia poderão despertar coragem para agir, ampliar horizontes e lidar com temas que estavam sendo adiados. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja o que os astros reservam para você.

Áries

Os nativos de Áries desejarão expandir os horizontes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá um impulso forte para expandir seus horizontes e defender suas ideias com firmeza. Mudanças inesperadas poderão surgir, despertando a vontade de revisar planos, aprender algo novo ou romper antigos limites. Será um dia de iniciativa, mas será necessário equilíbrio para preservar relações importantes.

Touro

Os nativos de Touro poderão dar mais atenção a assuntos ligados à intimidade e a finanças (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, conversas profundas poderão revelar verdades importantes. Nesse cenário, assuntos ligados à intimidade, finanças compartilhadas ou decisões delicadas precisarão de mais atenção, clareza e honestidade. Ao longo do dia, situações inesperadas possivelmente gerarão inseguranças, mas também o(a) ajudarão a se libertar de padrões nocivos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos viverão um dia que favorecerá a comunicação (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Hoje, suas parcerias estarão em evidência, trazendo conversas decisivas que poderão fortalecer vínculos. A comunicação fluirá de forma direta, favorecendo acordos, mas será preciso atenção para não agir por impulso. Mudanças inesperadas pedirão flexibilidade e autocontrole.

Câncer

Os nativos de Câncer estarão bastante atentos às tarefas neste dia (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você estará bastante ativo(a) e atento(a) às tarefas, buscando organizar a rotina com mais sentido e eficiência. Esse cenário favorecerá soluções práticas e bons diálogos no trabalho. Por outro lado, poderão ocorrer mudanças inesperadas, o que exigirá flexibilidade e criatividade.

Leão

Os nativos de Leão terão mais energia para tomar iniciativas importantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você tenderá a se expressar com confiança e entusiasmo, o que favorecerá os romances, a criatividade e os momentos de lazer. Por conta dessas influências, as conversas também fluirão com facilidade, permitindo que resolva assuntos pessoais e se aproxime de quem importa. Ainda nesta quinta-feira, haverá mais energia para agir, conquistar e tomar iniciativas importantes. Apenas evite exageros.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão sentir a necessidade de organizar assuntos familiares (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar os assuntos familiares e domésticos, buscando diálogos e decisões práticas. Nesse contexto, haverá mais disposição para resolver o que estava parado, especialmente no setor emocional. Como resultado, conversas em casa tenderão a esclarecer pendências antigas e melhorar as relações. Contudo, mantenha o foco para não misturar problemas pessoais com o trabalho.

Libra

Os nativos de Libra viverão uma quinta-feira que tenderá a ser movimentada (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A quinta-feira tenderá a ser movimentada, com o foco direcionado para a comunicação, os estudos e as trocas rápidas. Inclusive, haverá facilidade para expressar sentimentos e defender ideias com firmeza, o que poderá ajudar a esclarecer acordos e fortalecer vínculos. Entretanto, evite discussões desnecessárias, excesso de informações e decisões impulsivas.

Escorpião

Os nativos de Escorpião viverão um dia favorável para negociações (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você estará mais atento(a) à segurança material e aos valores pessoais, com maior iniciativa para buscar estabilidade e proteger o que considera importante. O dia favorecerá negociações e decisões práticas envolvendo finanças, mas será essencial evitar gastos impulsivos e atitudes precipitadas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário poderão sentir a comunicação fluir com clareza neste dia (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Hoje, a expressão pessoal estará em destaque, trazendo mais confiança para agir. Haverá impulso para assumir projetos, cuidar da aparência e investir nos talentos. A comunicação poderá fluir com clareza, facilitando decisões e negociações importantes. No entanto, tenha cautela com atitudes impulsivas.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão evitar decisões impulsivas neste dia (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, a necessidade de introspecção e reflexão sobre as emoções estará presente. No processo, pensamentos confusos poderão surgir de forma inesperada, trazendo mudanças de perspectivas. Logo, evite decisões impulsivas e priorize a clareza. Para isso, procure cuidar da saúde mental e se organizar internamente.

Aquário

Os nativos de Aquário viverão um dia favorável para compartilhar ideias (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você buscará se conectar com grupos, amigos e projetos coletivos. Inclusive, tenderá a se comunicar melhor. A quinta-feira será favorável para compartilhar ideias, alinhar objetivos e fortalecer redes de apoio. Por outro lado, poderão surgir mudanças inesperadas nas interações sociais, exigindo cuidado com reações impulsivas ou mal-entendidos.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão com a atenção voltada para a carreira (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A atenção se voltará para a carreira e objetivos de longo prazo. Inclusive, a comunicação no trabalho poderá estar mais intensa, favorecendo negociações e esclarecimento de responsabilidades. Porém, mudanças inesperadas possivelmente surgirão, exigindo adaptação, paciência e cuidado com decisões impulsivas.