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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/05/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 18/05/26 06h06
Embora algumas situações possam exigir mais paciência, as energias desta segunda-feira também ajudarão no fortalecimento dos vínculos e na organização da rotina (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará reflexões importantes, especialmente sobre a forma como os nativos lidam com os próprios sentimentos e com as expectativas das pessoas ao redor. Embora algumas situações possam exigir mais paciência, as energias do dia também ajudarão no fortalecimento dos vínculos e na organização da rotina. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como utilizar as influências astrológicas a seu favor!

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo alaranjado, contendo um carneiro em estilo pixel art com chifres azuis
Os nativos de Áries precisarão ser práticos ao lidar com os assuntos do lar e evitar expectativas excessivas sobre o comportamento dos outros (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você desejará tornar o ambiente familiar mais agradável e acolhedor. No processo, contudo, poderá se iludir com algumas situações ou criar expectativas excessivas sobre o comportamento dos outros, gerando confusões desnecessárias. Diante disso, procure ser prático(a) ao lidar com os assuntos do lar e evite, também, ao longo do dia, decisões financeiras precipitadas.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo alaranjado, contendo a cabeça de um touro em estilo pixel art com chifres azuis
Os nativos de Touro deverão ter clareza ao expressar seus sentimentos e verificar todas as informações antes de se comprometerem (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você precisará se atentar ao que diz, uma vez que poderá haver mal-entendidos nas conversas. Será necessário ter clareza ao expressar seus sentimentos e ao lidar com acordos, evitando que fantasias levem a decisões equivocadas. Além disso, procure verificar todas as informações antes de se comprometer.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo alaranjado, contendo dois rostos humanos em estilo pixel art posicionados de costas um para o outro
Os nativos de Gêmeos buscarão conforto, mas precisarão lidar com as finanças com praticidade e bom senso para evitar prejuízos (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Haverá uma busca por conforto nesta segunda-feira. Todavia, sua atual situação financeira poderá impedir a realização dos próprios desejos. Procure, nesse cenário, não se perder em ilusões ou gastar de forma excessiva. O ideal será lidar com as finanças com praticidade e bom senso, evitando prejuízos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo alaranjado, contendo um caranguejo em estilo pixel art com pinças erguidas
Os nativos de Câncer deverão observar suas reações internas e evitar tomar decisões precipitadas ao longo desta segunda-feira (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você poderá sentir uma inquietação ao lidar com sentimentos guardados e desejos que parecem contraditórios. Ao longo desta segunda-feira, será importante ter cuidado para não se perder em pensamentos negativos ou em desconfianças sem fundamentos. Além disso, procure observar as suas reações internas e evite tomar decisões precipitadas.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo alaranjado, contendo a cabeça de um leão em estilo pixel art com juba volumosa
Os nativos de Leão precisarão ter cuidado com as interações sociais e evitar se envolver em polêmicas desnecessárias (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com as interações sociais. Isso porque o excesso de informações e conversas superficiais poderá gerar mal-entendidos e confusões. O mais indicado será observar quem realmente merece a sua confiança, evitar se envolver em polêmicas desnecessárias e ter clareza sobre os objetivos de longo prazo nos projetos coletivos.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo alaranjado, contendo o rosto de uma jovem de cabelos ruivos em estilo pixel art com o símbolo do signo ao fundo
Os nativos de Virgem poderão aproveitar as boas energias do dia para investir em novas oportunidades (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

A fim de receber o reconhecimento de colegas e superiores, você buscará melhorar a sua imagem no setor profissional. Aproveite as boas energias do dia para investir em novas oportunidades. Porém, tome cuidado com as inseguranças que tenderão a surgir no processo, pois elas poderão gerar conflitos internos. O ideal será agir com equilíbrio, focando metas reais.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo alaranjado, contendo uma balança dourada de dois pratos em estilo pixel art
Os nativos de Libra buscarão novos conhecimentos e experiências nesta segunda-feira (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você buscará novos conhecimentos, além de experiências que tragam leveza e satisfação. No entanto, os seus desejos poderão entrar em conflito com as expectativas das pessoas ao redor. Por conta disso, procure equilibrar a sua vontade de diversão com as necessidades alheias, evitando decisões impulsivas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo alaranjado, contendo um escorpião em estilo pixel art com pinças azuis erguidas
Os nativos de Escorpião deverão ter cuidado com finanças compartilhadas e investir na honestidade para manter a harmonia das relações (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado com finanças compartilhadas e com questões emocionais profundas. Isso porque desejos ocultos poderão gerar mal-entendidos. Procure investir na honestidade para impedir que mágoas antigas atrapalhem a harmonia das relações e evite tomar decisões financeiras precipitadas.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo alaranjado, contendo um arqueiro em estilo pixel art segurando um arco com flecha apontada
Os nativos de Sagitário precisarão manter o equilíbrio entre agradar aos outros e suas próprias necessidades (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, em que você buscará harmonia no setor afetivo, haverá conversas profundas e momentos prazerosos nos relacionamentos. Entretanto, a possibilidade de provocações externas e o medo de perder a autonomia da sua vida também se farão presentes, abalando as conexões. Nesse cenário, procure manter o equilíbrio entre a vontade de agradar aos outros e as próprias necessidades.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo alaranjado, contendo uma cabra com cauda de peixe em estilo pixel art com chifres
Os nativos de Capricórnio sentirão mais disposição para organizar as tarefas (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você sentirá mais disposição para organizar as tarefas e buscar prazer na rotina. Contudo, procure ter cuidado com o excesso de expectativas ou desejos ocultos, pois eles poderão gerar insatisfações com as pessoas com quem convive. Ao longo desta segunda-feira, o ideal será agir com leveza, aproveitando sua facilidade de comunicação para melhorar o ambiente ao redor.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo alaranjado, contendo um jarro em estilo pixel art despejando água azul
Os nativos de Aquário terão um bom dia para expressar seus talentos, se reunir com quem amam e investir em lazer (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

As energias astrológicas favorecerão o prazer e a harmonia nas atividades pessoais. Logo, será um bom dia para expressar os seus talentos, se reunir com aqueles que ama e investir em lazer. Apesar disso, tome cuidado com insatisfações que poderão surgir inesperadamente. Ademais, busque equilibrar o desejo por diversão com as responsabilidades da rotina.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo alaranjado, contendo dois peixes azuis em estilo pixel art nadando em sentidos opostos
Os nativos de Peixes deverão entender as reais necessidades dos familiares e evitar se deixar levar por expectativas irreais (Imagem: Yusak Laksmana | Shutterstock)

Você buscará tornar o lar um espaço agradável e acolhedor. Todavia, confusões emocionais ou expectativas irreais poderão atrapalhar os seus planos. Procure, nesse cenário, entender as reais necessidades dos seus familiares e evitar se deixar levar por ilusões ou promessas vagas.

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