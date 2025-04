Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2025

Esta sexta-feira chegará trazendo uma mistura de emoções e novidades. As movimentações astrológicas abrirão espaço para ajustes internos e externos, especialmente nos temas ligados à rotina, às relações e ao bem-estar. Alguns signos sentirão vontade de se recolher, enquanto outros buscarão mais conexão e estímulos. A seguir, confira, nas previsões do horóscopo, como lidar com os acontecimentos!

Áries

Os nativos de Áries terão um dia agitado nesta sexta-feira (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos assuntos do trabalho, além de cuidar do que deseja se tornar no futuro. Este tenderá a ser um dia movimentado, em que irá se deparar com novas oportunidades. No entanto, deverá se atentar aos enganos e às confusões que surgirão, bem como ao excesso de expectativas que poderá criar e, assim, acabar se decepcionando.

Touro

Os nativos de Touro poderão viver novas experiências nesta sexta-feira (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você se sentirá mais inspirado(a) em relação à vida, buscará novas aventuras e tudo que lhe traz a sensação de crescimento. Será dia, também, de se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. Porém, o excesso de expectativas levará à frustração e fará com que cometa enganos, demandando cuidado.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão as emoções intensas nesta sexta-feira (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O dia será um tanto desafiador, pois você entrará em contato com suas sombras e terá a tendência também a se sentir um tanto confuso(a) e disperso(a). Nesse sentido, procure acolher as próprias dores e os medos mais profundos para conseguir realizar limpezas emocionais necessárias. Ademais, atente-se à propensão a se deixar levar pelo pessimismo.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão equilíbrio nos relacionamentos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção aos seus relacionamentos, buscando mais equilíbrio e uma melhor compreensão das necessidades do outro. Contudo, sua sensibilidade emocional e energética estará em alta, o que poderá levar a oscilações de humor que interferirão na relação e causarão mal-entendidos.

Leão

Os nativos de Leão se dedicarão a organizar a rotina, mas enfrentarão imprevistos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com as atividades da rotina, buscando organizá-las de forma que se sinta nutrido(a) por seu cotidiano. Apesar disso, tenderá a ser um dia um tanto confuso, movimentado e sujeito a empecilhos que levarão a mal-entendidos e desânimos.

Virgem

Os nativos de Virgem buscarão nutrir o amor-próprio e estarão com as emoções mais afloradas (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você buscará nutrir o amor-próprio e o que lhe traz a sensação de singularidade. As emoções estarão mais afloradas e o desejo de se divertir também. Por outro lado, irá se deparar com empecilhos que afetarão o seu ego, bem como se deixará levar por paixões passageiras e um tanto fantasiosas. Atente-se a isso.

Libra

Os nativos de Libra buscarão desacelerar e voltar a atenção para si (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Após ter experimentado a vida social bem movimentada, você buscará desacelerar, voltar a atenção para si e assimilar as informações do que viveu. Será um dia favorável para estar mais em casa e com seus familiares, se nutrindo do que lhe traz segurança emocional. Apesar disso, surgirão mal-entendidos e responsabilidades que gerarão desânimo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião buscarão conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social e será dia de sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas e diversificar os assuntos. No entanto, se sentirá mais confuso(a) e se deparará com empecilhos e cobranças que atrapalharão seus planos. Nesse cenário, tenha cuidado para não se deixar levar pelo desânimo e pelo vitimismo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão segurança e estarão focados na maneira como lidam com o dinheiro (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você cuidará da forma como lida com o dinheiro. A tendência será que busque por mais conforto e segurança, porém se deparará com empecilhos para que isso aconteça. Inclusive, devido aos possíveis mal-entendidos ao longo da sexta-feira, deverá ter cuidado ao lidar com seus recursos financeiros.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio buscarão bem-estar e dar andamento a projetos pessoais (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Após alguns dias introspectivos, você se sentirá mais animado(a) para cuidar do bem-estar, da autoestima e dar andamento aos projetos pessoais. No entanto, poderá se deparar com empecilhos, tornando esta sexta-feira um tanto confusa. Por isso, tenha cautela nas decisões e procure preservar sua energia.

Aquário

Os nativos de Aquário precisarão se recolher e preservar a energia (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você estará em um movimento introspectivo e suscetível a se afetar por influências externas. Será um dia um tanto confuso e sujeito a mal-entendidos. Portanto, procure desacelerar, voltar sua atenção internamente e cuidar do bem-estar espiritual para conseguir ter mais clareza.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão bem sociáveis, mas precisarão cuidar da energia (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com a vida social e buscará cultivar as relações de amizade. Apesar disso, a sexta-feira será um tanto confusa e sujeita a mal-entendidos que poderão gerar desgaste. Nesse contexto, cuide da sua energia e evite se deixar levar por sentimentos negativos.