Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2026

Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 18/02/26 06h06
A quarta-feira será favorável para os nativos firmarem acordos, resolverem pendências e planejarem o futuro com maturidade (Imagem: Salomi art | Shutterstock)
Nesta quarta-feira, o movimento dos astros favorecerá a clareza mental, a comunicação e as decisões conscientes. Será um bom dia para firmar acordos, resolver pendências e planejar o futuro com maturidade. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias astrológicas da melhor forma possível!

Áries

llustração do signo de Áries, dentro de um quadrado amarelo, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo branco representando dois chifres voltados para cima, lembrando a cabeça de um carneiro
A clareza mental e a capacidade de comunicação interna dos arianos poderão estar potencializadas (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você buscará se recolher e silenciar a mente a fim de compreender melhor os desejos e pensamentos íntimos. No processo, a clareza mental e a capacidade de comunicação interna poderão estar potencializadas, facilitando o encerramento de ciclos emocionais e o perdão de questões do passado. Em resumo, será um bom dia para planejar os próximos passos.

Touro

Ilustração do signo de Touro, dentro de um quadrado azul, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo branco em formato circular com duas hastes curvas apontando para cima
A quarta-feira será favorável para os taurinos planejarem objetivos coletivos (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Haverá mais facilidade para se conectar com pessoas, se expressar e compartilhar projetos futuros com clareza e harmonia. Isso favorecerá os acordos e a valorização de suas ideias por amigos ou colaboradores. De modo geral, será um bom dia para planejar objetivos coletivos.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, dentro de um quadrado vermelho, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo formado por duas linhas curvas paralelas ligadas por traços horizontais
As ideias dos geminianos estarão em sintonia com as ambições, o que facilitará a projeção da imagem profissional (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Suas ideias e seus dons estarão em sintonia com as ambições, facilitando assim a projeção da imagem profissional. Além disso, a capacidade de comunicação abrirá espaço para negociações importantes e o reconhecimento dos seus talentos por parte dos superiores. Aproveite o dia para liderar projetos e tomar decisões conscientes.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, dentro de um quadrado rosa, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando dois círculos conectados por linhas curvas, lembrando pinças
Será um dia propício para os cancerianos comunicarem as ideias com clareza e sensibilidade (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você buscará conhecimentos que tragam um sentido maior para a sua vida. Inclusive, será um dia favorável para comunicar as ideias com clareza e sensibilidade, conectando a sua visão de mundo aos propósitos de crescimento. Aproveite também a clareza mental desta quarta-feira para planejar viagens ou estudos que favoreçam a sua evolução.

Leão

Ilustração do signo de Leão, dentro de um quadrado marrom, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo que lembra uma curva sinuosa com um círculo em uma das extremidades
Os leoninos sentirão facilidade para resolver pendências profissionais, negociar acordos e lidar com emoções intensas (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você sentirá facilidade para resolver pendências financeiras, negociar acordos e lidar com emoções intensas. Ademais, poderá ter clareza sobre os desejos profundos, o que permitirá expressar sentimentos complexos e realizar curas emocionais por meio de conversas sinceras. Aproveite as energias desta quarta-feira para solucionar crises.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, dentro de um quadrado roxo, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo semelhante a um “M” com uma perna dobrada à direita
Será um dia importante para os virginianos firmarem acordos ou fortalecerem laços afetivos (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você terá mais facilidade para conversar e resolver pendências nas parcerias. Será um dia importante para firmar acordos ou fortalecer laços afetivos, pois a sua capacidade de expressar o que sente e ouvir o que outros têm a dizer poderá trazer harmonia. Portanto, invista na clareza mental e nas interações.

Libra

Ilustração do signo de Libra, dentro de um quadrado verde, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando uma balança com uma linha curva sobre uma linha reta
A atenção aos detalhes e a capacidade de conciliação dos librianos favorecerão acordos e a melhoria do bem-estar físico e mental (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você tenderá a ter facilidade para organizar as tarefas diárias e se comunicar com clareza no ambiente de trabalho. Além disso, a atenção aos detalhes e a capacidade de conciliação favorecerão acordos e a melhoria do bem-estar físico e mental. Será um dia ótimo para resolver pendências rotineiras e aprimorar os hábitos.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, dentro de um quadrado cinza, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo em forma de “M” com cauda em seta voltada para a direita
Os escorpianos conseguirão se expressar melhor nesta quarta-feira, gerando conversas agradáveis e bons acordos (Imagem: mejnak | Shutterstock)

A quarta-feira será favorável para expressar os sentimentos e colocar em prática os seus talentos. Isso porque você conseguirá se expressar melhor, gerando conversas agradáveis e acordos que trarão harmonia tanto para a vida afetiva quanto para os momentos de lazer. Aproveite este dia, marcado pelo bem-estar, para resolver pendências.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, dentro de um quadrado cinza, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando uma flecha apontando para cima e à direita
Os sagitarianos sentirão a necessidade de organizar o lar e resolver pendências familiares por meio de conversas sinceras e gentis (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar o lar e resolver pendências familiares por meio de conversas sinceras e gentis. Inclusive, a capacidade de expressar bem o que sente poderá trazer entendimento e harmonia para dentro de casa, facilitando acordos sobre o cotidiano ou planos. De modo geral, será um dia propício para fortalecer os vínculos.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, dentro de um quadrado azul, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo estilizado que lembra uma junção de “N” e um laço
A quarta-feira dos capricornianos será marcada por harmonia e trocas de informações importantes (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Haverá facilidade para expressar as ideias e se conectar com as pessoas ao redor de forma clara e gentil. Além disso, a sua busca por harmonia no cotidiano favorecerá acordos rápidos e a resolução de mal-entendidos. Será um bom dia para trocar informações importantes.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, dentro de um quadrado marrom, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo composto por duas linhas ziguezague paralelas
Os aquarianos buscarão organizar os recursos materiais e valorizar o que conquistaram (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você buscará organizar os recursos materiais e valorizar o que conquistou. Ademais, tenderá a se comunicar com eficiência, o que atrairá investimentos e parcerias. Como consequência, a quarta-feira será favorável para negociar acordos financeiros, organizar os ganhos e investir em oportunidades que tragam estabilidade e conforto.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, dentro de um quadrado salmão, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo formado por dois arcos curvados unidos por uma linha horizontal central
Os piscianos sentirão uma facilidade natural para expressar desejos e pensamentos (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você sentirá mais clareza sobre a sua identidade, assim como uma facilidade natural para expressar os desejos e os pensamentos. Com isso, poderá atrair atenções positivas, o que facilitará acordos pessoais e profissionais. Aproveite este dia de vitalidade para iniciar projetos com confiança e um toque de brilho pessoal.

