Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/09/2026

O movimento dos astros desta quinta-feira convidará os nativos a experimentar novas formas de pensar, agir e conduzir os planos. Inclusive, as mudanças do dia abrirão espaço para aprendizados, ajustes importantes e escolhas mais alinhadas com o momento presente. Para isso, contudo, será necessário ter flexibilidade e paciência.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as influências astrológicas a seu favor!

Áries Nesta quinta-feira, você desejará ampliar seus horizontes, buscar novos conhecimentos ou planejar algo diferente. No entanto, mudanças inesperadas poderão alterar seus planos. Diante desse cenário, será importante agir com flexibilidade, revendo as suas perspectivas e questionando ideias que já não fazem sentido. Apenas evite tomar decisões impulsivas ou abandonar objetivos importantes por conta de pequenas frustrações. Touro Ao longo desta quinta-feira, mudanças envolvendo o setor financeiro ou as responsabilidades compartilhadas poderão afetar seus acordos ou trazer informações confusas. Esse cenário, por sua vez, tenderá a despertar inseguranças. Logo, tenha cuidado para não agir por medo ou perder o controle. Para tomar atitudes conscientes, será preciso rever antigos padrões de apego. Gêmeos Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças inesperadas nos relacionamentos. Inclusive, as atitudes de outras pessoas tenderão a não corresponder às suas expectativas. Nesse contexto, procure respeitar a necessidade de liberdade de cada um, evitando agir de maneira precipitada diante de situações que geram inseguranças ou interpretar as transformações como rejeições. Ao se dispor a rever padrões, será possível construir relações mais equilibradas. Câncer Nesta quinta-feira, haverá uma inquietação maior na rotina. Inclusive, você poderá sentir necessidade de mudar algumas tarefas, compromissos ou responsabilidades. Além disso, imprevistos tenderão a interferir nos seus planos e gerar uma sensação de pressa. Diante desse cenário, evite se cobrar de forma excessiva. O ideal será organizar suas prioridades e realizar as atividades de maneira diferente da habitual, mas sem comprometer seu bem-estar. Leão Nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de mudanças nos relacionamentos afetivos, nas atividades de lazer ou nos projetos criativos. Diante desse cenário, você sentirá vontade de fazer tudo de maneira diferente da habitual. Todavia, decisões impulsivas apenas tenderão a gerar arrependimentos. O ideal será ter flexibilidade para aproveitar as novas oportunidades, mas sem agir inconsequentemente. Virgem Nesta quinta-feira, você sentirá vontade de organizar a rotina familiar e doméstica. Apesar disso, situações inesperadas poderão afetar seus planos. Ao longo deste dia, procure controlar a irritação e compreender que nem tudo conseguirá ser organizado da maneira habitual. Além disso, será importante rever seus hábitos, agir com equilíbrio e não tomar decisões definitivas diante do desconforto causado pelas mudanças. Libra Ao longo desta quinta-feira, você sentirá necessidade de rever a maneira como administra seu dinheiro e suas prioridades, principalmente diante de gastos inesperados ou mudanças que gerem inseguranças. No processo, procure avaliar as consequências dos seus atos, pois uma decisão impulsiva poderá comprometer seu planejamento. Ademais, busque ter flexibilidade para lidar com os imprevistos e reorganizar as despesas. Escorpião Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças nos estudos, nas viagens e nos planos de longo prazo, levando você a questionar algumas ideias que antes pareciam definitivas. Será um dia favorável para ampliar seus conhecimentos por meio de diferentes opiniões. Contudo, não permita que descobertas repentinas influenciem decisões importantes. Sagitário Nesta quinta-feira, mudanças inesperadas poderão afetar sua rotina, levando-o(a) a tomar decisões precipitadas, especialmente diante de padrões limitantes. Para evitar desgastes ao longo do dia, você precisará controlar a impulsividade e fazer escolhas conscientes, não se deixando afetar pelos desconfortos. Ao respeitar o próprio ritmo e observar suas emoções antes de agir, será possível superar os desafios do dia. Capricórnio Nesta quinta-feira, você buscará se afastar do barulho externo, a fim de organizar os pensamentos e as emoções. No processo, contudo, mudanças inesperadas poderão gerar inquietação, bem como trazer à tona situações que vinha evitando. Diante desse cenário, procure compreender melhor as novas informações antes de tomar decisões, não agindo sob pressão. Além disso, busque respeitar os momentos de silêncio. Aquário Nesta quinta-feira, você tenderá a se deparar com situações inesperadas envolvendo amigos, grupos, projetos coletivos ou planos de longo prazo. Nesse cenário, algumas pessoas poderão agir de maneira diferente do que espera. Logo, será necessário ter flexibilidade para rever acordos ou expectativas. Ao longo deste dia, permita que as mudanças necessárias aconteçam, sem controlar as decisões ao redor. Peixes Nesta quinta-feira, você precisará ter flexibilidade diante de possíveis mudanças na vida profissional, nos compromissos da rotina ou nos planos de longo prazo. Ao longo deste dia, evite interpretar os imprevistos como sinais de fracassos ou tomar decisões definitivas apenas para recuperar a sensação de controle. Busque, em vez disso, observar o novo cenário com objetividade e adaptar suas estratégias.