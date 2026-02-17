Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/02/2026

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá influenciar os nativos de maneiras distintas, trazendo à tona desafios, mudanças inesperadas e a necessidade de ajustes conscientes. As energias celestes estimularão decisões importantes, encerramentos de ciclos e reavaliações de planos, como também exigirão equilíbrio emocional, flexibilidade e cautela. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências do dia de forma consciente!

Áries

Será um dia favorável para o ariano enfrentar medos antigos e realizar uma limpeza emocional profunda (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de resolver questões pendentes e encerrar ciclos que afetam a sua energia vital. Como haverá mais coragem e determinação, será um dia favorável para enfrentar medos antigos e realizar uma limpeza emocional profunda. Aproveite a terça-feira para planejar os seus próximos passos, recuperar o fôlego e evitar conflitos desnecessários.

Touro

O taurino sentirá a necessidade de independência e agilidade no setor social (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia pedirá cautela nas interações e nos projetos em grupos, pois imprevistos poderão gerar tensões e rupturas repentinas. Embora sinta a necessidade de independência e agilidade no setor social, lembre-se que agir sem cautela possivelmente irá gerar atritos com amigos. O ideal será controlar a impaciência para não comprometer os planos coletivos.

Gêmeos

O geminiano deverá concentrar a força e iniciativa para reavaliar os objetivos de carreira e propósitos de vida (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A terça-feira exigirá decisões corajosas e rápidas para lidar com imprevistos que poderão desestabilizar o campo profissional ou planos de longo prazo. Nesse cenário, o ideal será concentrar a sua força e iniciativa para reavaliar os objetivos de carreira e propósitos de vida. Busque também equilibrar a determinação para alcançar o sucesso com a flexibilidade para se adaptar às circunstâncias.

Câncer

A flexibilidade se mostrará uma grande aliada do canceriano ao longo do dia (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão abalar as suas convicções. Diante disso, você deverá controlar a impaciência para evitar conflitos com quem pensa diferente. Também será importante ter cautela com os impulsos repentinos e com o desejo de romper padrões estabelecidos. A flexibilidade se mostrará uma grande aliada ao longo do dia.

Leão

Para o leonino, haverá uma energia extra para resolver crises e gerenciar recursos compartilhados (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você enfrentará transformações profundas e imprevistos financeiros que exigirão decisões rápidas e coragem para se desapegar de padrões obsoletos. Para ajudar, haverá uma energia extra para resolver crises e gerenciar recursos compartilhados. Ainda assim, será fundamental evitar ações impulsivas que possam causar rupturas bruscas nos relacionamentos e nas finanças.

Virgem

O virginiano deverá agir com calma, evitar decisões impensadas e equilibrar a vontade individual com as necessidades alheias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia será marcado pela renovação nos relacionamentos. No entanto, o desejo de liberdade e mudanças poderá gerar conflitos inesperados, tensões e rupturas. Portanto, procure agir com calma, evitar decisões impensadas e equilibrar a vontade individual com as necessidades alheias.

Libra

O libriano sentirá desejo de renovação e maior busca por prazer nas tarefas diárias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Mudanças e imprevistos poderão surgir, afetando a rotina de trabalho e os cuidados com a saúde. Ademais, apesar do desejo de renovação e da busca por prazer nas tarefas diárias, a resistência a métodos antigos ou ordens rígidas possivelmente irá gerar tensões. Logo, será importante agir com flexibilidade para lidar com contratempos, assim como priorizar a organização do seu dia.

Escorpião

O escorpiano almejará expressar a criatividade e buscar prazer (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você almejará expressar a criatividade e buscar prazer. Contudo, mudanças inesperadas poderão alterar os planos. Além disso, a necessidade de liberdade nos relacionamentos possivelmente conflitará com o desejo por harmonia. Diante desses cenários, procure manter a flexibilidade e o equilíbrio, mas sem perder o entusiasmo.

Sagitário

Mudanças inesperadas poderão influenciar a vontade do sagitariano de criar um ambiente mais autêntico (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia será voltado para a reestruturação doméstica e emocional. Inclusive, mudanças inesperadas poderão influenciar a sua vontade de criar um ambiente mais autêntico. Ao longo desta terça-feira, busque tomar decisões corajosas para equilibrar o desejo de harmonia com a necessidade de romper padrões familiares que limitam a sua liberdade.

Capricórnio

O capricorniano sentirá desejo de expressar ideias inovadoras (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A sua atividade mental estará em alta nesta terça-feira. Com isso, haverá o desejo de expressar ideias inovadoras. Todavia, prepare-se para imprevistos em conversas e deslocamentos. Ademais, embora a comunicação flua bem, rupturas poderão gerar mal-entendidos e mudanças intensas nos planos. Diante desse cenário, evite agir por impulso.

Aquário

Será um bom dia para o aquariano investir no bem-estar e na estabilidade material (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Haverá mais clareza e disposição para organizar a vida financeira e valorizar os seus talentos. Será um bom dia para investir no bem-estar e na estabilidade material, pois a facilidade em atrair boas oportunidades também estará em alta. Ao longo desta terça-feira, busque equilibrar as contas, fortalecer a autoestima e agir com praticidade.

Peixes

O pisciano deverá manter a serenidade e controlar a ansiedade, os impulsos e as reações emocionais (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Nesta terça-feira, tensões poderão surgir e desestabilizar o seu equilíbrio. Diante disso, procure controlar a ansiedade, os impulsos e as reações emocionais bruscas. Afinal, a impaciência possivelmente levará a rupturas em planos que ainda não amadureceram. O ideal será manter a serenidade.