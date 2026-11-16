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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/11/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 16/11/26 06h07
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Nesta segunda-feira, os nativos poderão sentir um estímulo a reflexões importantes sobre o futuro (Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock)

As energias desta segunda-feira poderão estimular reflexões importantes sobre os relacionamentos, as escolhas pessoais e os planos para o futuro. Enquanto alguns nativos terão a oportunidade de fortalecer amizades, construir parcerias e compartilhar ideias, outros precisarão olhar com mais atenção para as emoções, as responsabilidades e a maneira como se comunicam. Em todos os casos, será importante agir com maturidade, respeitar os próprios limites e buscar o diálogo diante das diferenças.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração de um carneiro amarelo deitado, com chifres grandes enrolados em espiral, barba listrada e expressão tranquila. Ele aparece dentro de um círculo marrom-alaranjado com ramos de folhas pretas nas laterais e pequenas flores brancas na base, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Áries tenderá a rever as amizades, os projetos em grupo e o que quer alcançar (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Ao longo desta segunda-feira, você buscará rever as amizades, os projetos coletivos e os objetivos que deseja alcançar. No processo, poderá perceber quais relações ainda fazem sentido. Por outro lado, algumas situações tenderão a trazer à tona emoções profundas e insatisfações. Diante disso, tome cuidado com atitudes controladoras. Procure avaliar as parcerias com maturidade e realizar as transformações necessárias.

Touro

Ilustração de um touro branco com manchas marrons, chifres claros e um sino dourado no pescoço, abraçado por uma mulher de cabelo preso e vestido marrom sentada ao seu lado. A cena está dentro de um círculo verde-petróleo com flores rosas, amarelas e azuis e ramos de folhas pretas, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Touro poderá aproveitar o dia para pensar nos planos de longo prazo e ouvir novas ideias (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, haverá oportunidades para fortalecer as amizades, participar de atividades coletivas e trocar experiências com pessoas que compartilham interesses parecidos com os seus. Será um dia importante para pensar nos projetos de longo prazo e identificar quais parcerias poderão contribuir para a realização dos seus objetivos. Ao longo do dia, procure ouvir novas ideias e ter disposição para construir planos em conjunto.

Gêmeos

Ilustração de duas mulheres de costas uma para a outra e de braços cruzados: uma tem cabelo preto curto, vestido preto e uma flor tatuada no braço; a outra tem cabelo ruivo longo e ondulado e blusa verde-escura. Elas aparecem dentro de um círculo azul-turquesa com flores rosas e ramos de folhas pretas nas laterais, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Gêmeos precisará de cautela ao falar para não gerar mal-entendidos (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, será preciso ter cautela ao expressar suas opiniões e defender as ideias, principalmente em conversas relacionadas aos estudos, às viagens ou aos projetos de longo prazo. Isso porque alguns assuntos poderão gerar questionamentos profundos, mas também levar a interpretações equivocadas e discussões desnecessárias. Ao longo do dia, procure analisar as informações antes de tomar decisões, organizar os pensamentos e ter clareza ao se comunicar.

Câncer

Ilustração de um caranguejo marrom com pintinhas, garras grandes erguidas e expressão simpática, cercado por ramos de folhas pretas e flores coloridas na base. Ele está dentro de um círculo azul-turquesa, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Câncer poderá sentir mais intensidade em questões de dinheiro e confiança (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Durante esta segunda-feira, haverá uma intensidade maior ao lidar com questões financeiras compartilhadas ou assuntos que envolvem confiança. Inclusive, algumas situações poderão gerar reações impulsivas, principalmente diante de divergências sobre responsabilidades ou interesses. Nesse cenário, evite tomar decisões importantes. O mais indicado será estabelecer limites claros e avaliar as consequências de suas escolhas.

Leão

Ilustração do rosto de um leão amarelo com contorno preto e expressão séria, rodeado por uma juba grande e ondulada em tons de amarelo e laranja, decorada com folhagens e flores brancas. A juba está dentro de um círculo marrom-alaranjado, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Leão deverá ouvir o outro antes de decidir para preservar as parcerias (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, poderá haver tensões nos relacionamentos, principalmente por conta de divergências de interesses ou expectativas. Inclusive, você tenderá a reagir de forma intensa diante de injustiças. Para amenizar a situação, evite cobranças excessivas e procure ouvir o outro antes de tomar decisões. Tenha flexibilidade para preservar suas parcerias, não permitindo que a impaciência interfira nesses vínculos.

Virgem

Ilustração de uma jovem de longos cabelos cor-de-rosa ondulados, com gargantilha branca e blusa verde-escura, olhando para frente com ar sereno. Ela está emoldurada por um arco de ramos pretos e flores coloridas, dentro de um círculo bege-claro, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Virgem precisará organizar as tarefas nesta segunda-feira (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, será preciso organizar suas tarefas, observando com mais atenção como a rotina afeta o ânimo físico e mental. No processo, você poderá perceber que o acúmulo de responsabilidades vem gerando irritação e dificultando a convivência com pessoas próximas. Procure, nesse cenário, estabelecer prioridades, respeitar seus limites e fazer os ajustes necessários. Assim, conseguirá preservar sua produtividade e bem-estar.

Libra

Ilustração de uma balança preta com haste central terminada em seta e dois pratos verde-água pendurados: um cheio de flores cor-de-rosa e o outro com moedas douradas. Na base há ramos de folhas pretas, e tudo está dentro de um círculo bege-claro, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Libra poderá sentir as emoções à flor da pele e repensar a forma de buscar satisfação (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

As emoções estarão à flor da pele nesta segunda-feira. Com isso, você sentirá necessidade de rever a maneira como busca satisfação pessoal e cuida dos relacionamentos. No processo, poderá haver inseguranças ou dificuldades para lidar com frustrações, especialmente se as suas expectativas não forem correspondidas. Evite, nesse contexto, agir de forma impulsiva. O ideal será encontrar jeitos mais equilibrados de expressar seus desejos.

Escorpião

Ilustração de um escorpião marrom com listras, cauda curvada para cima terminando em ferrão e garras abertas, acompanhado de uma flor cor-de-rosa e ramos de folhas pretas. Ele está dentro de um círculo salmão, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Escorpião tenderá a evitar desgastes em casa se refletir antes de falar (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, questões familiares e situações antigas exigirão atenção, especialmente diante de sentimentos confusos. Algumas conversas no lar poderão ficar bastante intensas, sobretudo por conta de divergências sobre decisões domésticas ou responsabilidades. Para evitar desgastes, procure refletir antes de falar, reconhecer padrões que precisam ser transformados e estabelecer limites saudáveis.

Sagitário

Ilustração de um arco de madeira marrom na vertical, com a corda esticada e duas flechas pretas apontadas para a esquerda, cercado por pequenas flores brancas e azuis com ramos pretos. A cena está dentro de um círculo amarelo-alaranjado, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Sagitário deverá ter cuidado com o jeito de se comunicar para não gerar ruído (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você deverá ter cuidado com a maneira como se comunica, pois conversas simples poderão despertar reações intensas e gerar desentendimentos. Por outro lado, tenderá a perceber as situações ao seu redor com profundidade, o que levará a questionamentos importantes. Para não haver desgastes ao longo do dia, evite tirar conclusões precipitadas ou defender as opiniões a qualquer custo. Procure organizar suas ideias e resolver as pendências de forma pacífica.

Capricórnio

Ilustração de uma cabra-marinha com cabeça e patas de cabra branca, chifres listrados de laranja e corpo de peixe com escamas verde-água terminando em cauda de sereia. Ela aparece junto de flores brancas, dentro de um círculo verde-petróleo, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Capricórnio poderá querer avaliar as finanças e rever como anda cuidando do dinheiro (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de avaliar as finanças, especialmente a maneira como tem administrado seus recursos. No processo, poderá identificar hábitos que precisam ser transformados. Por outro lado, algumas preocupações relacionadas à segurança material tenderão a ganhar intensidade, despertando insatisfações. Nesse cenário, evite tomar decisões impulsivas ou tentar controlar as situações.

Aquário

Ilustração de uma mulher de pele morena e longos cabelos verde-água ondulados, com vestido branco tomara que caia, segurando um jarro dourado do qual escorre água. Na base há flores coloridas e ramos de folhas pretas, dentro de um círculo verde-petróleo, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Aquário deverá evitar transformar pequenas divergências em grandes brigas (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você tenderá a questionar as escolhas e a maneira como tem se posicionado(a) diante das pessoas. Ao longo do dia, algumas conversas poderão gerar desconfortos, principalmente se houver dificuldade para expressar o que sente. Diante desse cenário, tome cuidado para não transformar pequenas divergências em grandes disputas. Para tanto, procure compreender suas necessidades e organizar seus pensamentos.

Peixes

Ilustração de dois peixes nadando em direções opostas, formando um movimento circular: um verde-água e outro azul-escuro, ambos com longas nadadeiras. Ao redor há ramos de folhas pretas e flores rosa e amarela, dentro de um círculo bege-claro, sobre fundo claro em tons de creme e verde-água

O nativo de Peixes deverá cuidar mais do equilíbrio interior e do que anda sentindo (Imagem: Skripkina_art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, será preciso dedicar mais atenção ao seu equilíbrio interior, pois preocupações internas e lembranças poderão afetar a forma como interpreta algumas situações. Inclusive, você tenderá a sentir dificuldade para expressar seus sentimentos. Nesse cenário, evite alimentar desconfianças ou tirar conclusões precipitadas. Em vez disso, procure respeitar sua necessidade de recolhimento e organizar suas emoções.

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