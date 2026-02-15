Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/02/2026

Neste domingo, o movimento dos astros trará um clima de intensidade, transformação e desapego para todos os nativos, indicando um dia propício a mudanças profundas, encerramentos necessários e reconstruções conscientes. As energias favorecerão revisões internas, cortes de padrões ultrapassados e a coragem para encarar verdades que vinham sendo evitadas, seja no campo emocional, profissional, financeiro ou nos relacionamentos.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma possível!

Áries

Os arianos receberão um convite para renovar os projetos e a participação em grupos sociais (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você receberá um convite para renovar os projetos e a participação em grupos sociais. Será um dia de grande intensidade, no qual amizades ou metas que perderam o sentido poderão ser drasticamente transformadas para dar lugar a algo mais autêntico. Ao longo deste domingo, busque unir a sua força ao bem-estar geral, agindo com desapego para reconstruir as ideias pessoais e coletivas.

Touro

Os taurinos viverão um dia intenso no trabalho, com mudanças inevitáveis e profundas na forma como é visto (judyjump | Shutterstock)

Você viverá um dia intenso no trabalho, com mudanças inevitáveis e profundas na forma como é visto(a). Nesse cenário, a sua determinação poderá ser testada. Procure, nesse contexto, abandonar padrões ultrapassados e direcionar a sua energia para reconstruir a imagem profissional.

Gêmeos

Os geminianos sentirão a necessidade de transformar suas convicções e buscar conhecimento (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá, da sua parte, a necessidade de transformar as suas convicções e buscar conhecimentos que tragam um sentido mais intenso à vida. Ao longo do dia, será fundamental se abrir para mudanças radicais, pois experiências importantes poderão surgir para renovar seus ideais e metas de longo prazo. Você também deverá se desapegar de antigos conceitos.

Câncer

Os cancerianos enfrentarão transformações emocionais profundas neste domingo (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Prepare-se para enfrentar profundas transformações emocionais neste domingo. Será necessário se desapegar de antigos padrões e encarar questões financeiras desafiadoras, assim como mergulhar em suas sombras para renovar a força interna. No processo, evite fugir de situações que exigem mudanças e busque clareza mental diante de perdas inevitáveis.

Leão

Os leoninos passarão por transformações nos relacionamentos (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de transformações profundas nos relacionamentos, sobretudo ocasionadas por situações ocultas ou crises. O dia pedirá que abandone a necessidade de controle, seja honesto(a) com os vínculos, evite disputas de poder e foque a reconstrução das boas conexões.

Virgem

Os virginianos deverão concentrar a energia em organizar o cotidiano (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A rotina de trabalho e os cuidados com o bem-estar físico passarão por uma reestruturação profunda. No processo, será necessário abandonar hábitos automáticos e métodos antigos que prejudiquem a produtividade e a vitalidade. Concentre a sua energia em organizar o cotidiano.

Libra

Os librianos deverão encarar as próprias paixões com honestidade (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá uma transformação profunda na forma como você expressa a criatividade e lida com os prazeres. O dia exigirá o desapego de velhos hábitos de lazer ou formas superficiais de buscar alegria. Encarar as próprias paixões com honestidade o(a) ajudará a renovar a sua identidade e trará à tona uma força interior capaz de reconstruir projetos com autenticidade.

Escorpião

Os escorpianos viverão um dia de transformações na vida familiar (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você viverá um dia de transformações na vida familiar e na maneira como lida com as suas memórias. Ao longo deste domingo, será preciso encarar questões do passado com coragem, permitindo que estruturas antigas e desgastadas no ambiente doméstico sejam eliminadas para dar lugar ao novo. Aproveite as influências astrológicas para realizar uma limpeza interna profunda.

Sagitário

Os sagitarianos irão se deparar com mudanças no modo de se comunicar e agir (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com uma intensa transformação no modo de se comunicar e interagir. No processo, tenha cautela para que a sua fala não se torne agressiva ou impositiva. Ainda neste domingo, será preciso eliminar velhos padrões mentais para abrir espaço a ideias inovadoras. Use a sua força interior para resolver mal-entendidos de forma definitiva.

Capricórnio

Nas finanças, os capricornianos deverão agir com cautela e estratégia (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Transformações radicais na forma como você lida com as finanças e os valores pessoais tenderão a ocorrer. Nesse cenário, a sua força de vontade estará intensificada, podendo levar a decisões impulsivas ou a uma competitividade excessiva. O ideal será agir com cautela e estratégia, direcionar a sua energia para reconstruir a segurança material e eliminar hábitos de consumo nocivos.

Aquário

Os aquarianos buscarão renovar a identidade e agir com coragem (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você buscará renovar a sua identidade e agir com coragem. Em meio a transformações internas radicais, será preciso assumir o controle de suas ações e se desapegar de comportamentos antigos que afetam o poder pessoal. No processo, entretanto, tenha cautela para não agir de forma agressiva ou precipitada.

Peixes

Os piscianos terão um dia voltado para a limpeza emocional (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Será um dia voltado para a limpeza emocional, no qual questões ocultas ou do passado poderão emergir para serem resolvidas. Nesse contexto, você deverá enfrentar os medos e padrões inconscientes com honestidade, permitindo assim que antigas mágoas sejam eliminadas para abrir espaço ao novo. Nesse cenário, busque o recolhimento e o silêncio para processar as mudanças intensas.