Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/12/2025

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 14/12/25 06h06
O domingo favorecerá o equilíbrio emocional, a clareza nas relações e a organização prática da rotina (Imagem: Neti.OneLove | Shutterstock)

Neste domingo, o movimento dos astros influenciará cada nativo de forma particular, estimulando ajustes internos, reflexões e escolhas cuidadosas. O dia favorecerá temas como equilíbrio emocional, clareza nas relações e organização prática, criando um ambiente propício para que cada pessoa compreenda melhor suas necessidades e limites. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como aproveitar melhor as energias astrológicas!

Áries

Ilustração minimalista do signo de Áries, representado por um carneiro estilizado em círculo roxo sobre fundo bege
Ao longo deste domingo, os arianos sentirão a necessidade de harmonizar os relacionamentos (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de harmonizar as relações. No processo, porém, poderão surgir tensões entre os desejos pessoais e as expectativas alheias. Caso compreenda melhor a perspectiva do outro, conseguirá alcançar novas oportunidades. Em resumo, o domingo favorecerá os diálogos, mas será preciso evitar exageros e manter a clareza nas intenções.

Touro

Ilustração minimalista do signo de Touro, com a cabeça de um touro em círculo roxo sobre fundo bege
Será importante que os taurinos invistam na organização das tarefas e evitem excessos (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você buscará o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. No entanto, as tarefas poderão exigir bastante atenção. Diante desse cenário, será preciso investir na organização, evitando excessos e mantendo o foco no que realmente importa. Também deverá cuidar do corpo e da mente para transformar as pressões em crescimento.

Gêmeos

Ilustração minimalista do signo de Gêmeos, com duas faces simétricas em círculo roxo sobre fundo bege
Os geminianos desejarão ajustar a rotina de acordo com o bem-estar (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você desejará ajustar a rotina de acordo com o seu bem-estar. Entretanto, as atividades diárias poderão parecer mais exigentes, pedindo foco e escolhas conscientes. Será importante organizar as pendências e evitar dispersões. Inclusive, a comunicação clara evitará desgastes e abrirá espaço para colaborações proveitosas.

Câncer

Ilustração minimalista do signo de Câncer, com um caranguejo sobre fundo bege
Os cancerianos desejarão expressar emoções e buscar prazer (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Um desejo intenso de expressar emoções e buscar prazer estará presente. Ao mesmo tempo, você perceberá a importância de equilibrar entusiasmo com responsabilidade. De modo geral, o dia favorecerá momentos criativos, desde que não haja sobrecarga ao tentar agradar a todos. As relações afetivas, por sua vez, poderão ganhar um brilho extra se houver espontaneidade e sensibilidade.

Leão

Ilustração minimalista do signo de Leão, com um leão estilizado em círculo roxo sobre fundo bege
Os leoninos sentirão a necessidade de organizar os assuntos domésticos e fortalecer os vínculos familiares (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Neste domingo, você sentirá a necessidade de organizar os assuntos da casa e fortalecer os vínculos familiares. Contudo, uma certa tensão entre o que deseja e o que o ambiente pede estará presente. Além disso, emoções e memórias antigas poderão surgir, pedindo acolhimento. Será um dia importante para realizar ajustes no lar, mas com diálogo e flexibilidade.

Virgem

Ilustração minimalista do signo de Virgem, com o perfil de um rosto feminino em círculo roxo sobre fundo bege
Os virginianos deverão ter cautela com o excesso de compromissos ou expectativas alheias (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

A sua mente estará mais ativa, buscando trocar ideias e organizar as informações. Diante desse cenário, procure ter cautela com o excesso de compromissos ou expectativas alheias, estabelecendo os limites necessários. Ao mesmo tempo, as conversas importantes poderão fluir melhor se houver leveza e escuta atenta.

Libra

Ilustração minimalista do signo de Libra, representado por uma balança em círculo roxo sobre fundo bege
As emoções e os recursos financeiros ganharão destaque no domingo dos librianos (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada aos recursos e ao que lhe traz segurança. Você perceberá onde há excessos ou a necessidade de organização. Será um dia favorável para realizar escolhas conscientes, evitando impulsos e preservando o equilíbrio entre o material e o emocional. Por outro lado, pequenas tensões possivelmente revelarão padrões antigos que precisam de renovação.

Escorpião

Ilustração minimalista do signo de Escorpião, com um escorpião estilizado em círculo roxo sobre fundo bege
Os escorpianos buscarão autenticidade, firmeza nas decisões e transformações (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

As suas emoções estarão mais intensas. Com isso, você buscará autenticidade, firmeza nas decisões e transformações. No processo, todavia, poderão surgir conflitos internos. Por conta disso, deverá evitar exageros, focando o que realmente importa. No setor afetivo, procure ter mais clareza e estabelecer limites bem definidos.

Sagitário

Ilustração minimalista do signo de Sagitário, com um arco e flecha em círculo roxo sobre fundo bege
Os sagitarianos estão com a intuição e a sensibilidade mais intensa (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você estará mais sensível, necessitando de silêncio e compreensão. Nesse contexto, a sua intuição se intensificará, podendo revelar emoções guardadas e velhos padrões que precisam ser liberados. Será um dia propício para se recolher, refletir e investir em práticas que acalmem a mente. Também deverá evitar exagerar nas preocupações e observar os seus limites energéticos.

Capricórnio

Ilustração minimalista do signo de Capricórnio, com um símbolo de cabra estilizada em círculo roxo sobre fundo bege
O dia pedirá que os capricornianos encontrem o equilíbrio entre autoridade e colaboração, especialmente no setor profissional (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você desejará avançar na carreira. No processo, porém, poderá se deparar com desafios que exigirão paciência e uma avaliação cuidadosa. De modo geral, o domingo pedirá equilíbrio entre autoridade e colaboração. Para isso, busque reconhecer os seus limites e responsabilidades, transformando obstáculos em aprendizados.

Aquário

Ilustração minimalista do signo de Aquário, representado por um vaso vertendo água em círculo roxo sobre fundo bege
Os aquarianos poderão expandir os horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou novas ideias (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, um impulso forte o(a) levará a expandir os horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou novas ideias. No entanto, precisará avaliar cuidadosamente as informações antes de agir, evitando exageros ou decisões precipitadas. Em resumo, o dia pedirá que reflita com as experiências, encontrando o equilíbrio entre entusiasmo e prudência.

Peixes

Ilustração minimalista do signo de Peixes, com dois peixes simétricos em círculo roxo sobre fundo bege
Será essencial que os piscianos tomem cuidado com questões financeiras ou emocionais sensíveis (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Uma intensidade emocional estará presente. Como consequência, você dedicará mais atenção aos assuntos voltados para os recursos compartilhados, intimidade e transformações profundas. Será preciso tomar cuidado ao lidar com questões financeiras ou emocionais sensíveis, evitando decisões impulsivas. Ainda neste domingo, situações antigas poderão surgir, oferecendo a oportunidade de libertação.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna