Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/01/2026

Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 14/01/26 06h06
A energia desta quarta-feira favorecerá expansão, debates e ajustes importantes (Imagem: Mara Fribus | Shutterstock)
Nesta quarta-feira, os astros prometem movimentar as emoções, influenciando cada signo de forma única. A energia do dia favorecerá expansão, debates e ajustes importantes, mas também poderá trazer inquietação, imprevistos e a necessidade de reorganizar planos. Por isso, evite agir por impulso ou fazer promessas exageradas. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que zodíaco reserva para você!

Áries

Ilustração do signo de Áries sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo
O ariano sentirá a necessidade de expandir os horizontes, buscar conhecimento ou defender as suas ideias (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expandir os horizontes, buscar conhecimento ou defender as suas ideias. Todavia, haverá uma certa inquietação e tendência a mudanças repentinas, o que poderá quebrar as expectativas e exigir decisões rápidas. Além disso, possivelmente surgirão imprevistos em estudos ou questões legais, o que pedirá flexibilidade e cuidado com decisões impulsivas.

Touro

Ilustração do signo de touro sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Mudanças inesperadas, vindas de terceiros ou de situações externas, exigirão flexibilidade do taurino (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, a tensão emocional poderá se manifestar em questões de recursos compartilhados, intimidade e decisões financeiras. Mudanças inesperadas, vindas de terceiros ou de situações externas, exigirão flexibilidade. Por isso, evite reações impulsivas, controle os gastos e abra-se para conversas sinceras — mesmo que desconfortáveis, elas poderão libertá-lo(a) de padrões nocivos.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
O geminiano deverá exercer a flexibilidade e a escuta ativa a fim de evitar rupturas desnecessárias (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Mudanças inesperadas e imprevistos em acordos, parcerias e conversas importantes ocorrerão, especialmente devido a ações de terceiros. Diante disso, o ideal será que exerça a flexibilidade e a escuta ativa a fim de evitar rupturas desnecessárias. Também deverá ajustar as expectativas e preservar a sua autonomia, mas sem gerar conflitos diretos.

Câncer

Ilustração do signo de câncer sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Mudanças inesperadas exigirão adaptação do canceriano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Ao longo do dia, mudanças repentinas na rotina, no trabalho ou em compromissos diários exigirão adaptação. Portanto, reorganize as tarefas e dê atenção aos prazos para evitar desgastes físicos e mentais. Ademais, será essencial controlar a impulsividade, manter a flexibilidade diante das cobranças e realizar escolhas conscientes.

Leão

Ilustração do signo de leão sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Mudanças súbitas e atitudes inesperadas de outras pessoas poderão provocar reações intensas do leonino (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você poderá sentir certa instabilidade na vida afetiva, nas atividades de lazer ou na relação com os filhos. Além disso, mudanças súbitas e atitudes inesperadas de outras pessoas poderão provocar reações intensas. Por isso, será preciso ter cautela com decisões radicais e ajustar as expectativas.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Reações impulsivas de terceiros poderão afetar a necessidade de segurança do virginiano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças no ambiente doméstico, em assuntos familiares ou em questões emocionais profundas, o que exigirá ajustes e desapego de padrões antigos. Ainda hoje, reações impulsivas de terceiros poderão afetar a sua necessidade de segurança. Diante disso, evite tentar controlar o outro e procure organizar as suas prioridades.

Libra

Ilustração do signo de libra sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
O libriano deverá aproveitar a energia do dia para organizar as ideias, priorizar as tarefas curtas e se abrir para novos aprendizados (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A sua mente estará mais rápida, favorecendo a busca por informações, conversas importantes e decisões práticas do cotidiano. Porém, a inquietação mental pedirá atenção. Logo, evite promessas feitas por impulsos ou julgamentos precipitados. Aproveite a energia do dia para organizar as ideias, priorizar as tarefas curtas e se abrir para novos aprendizados.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Será um bom dia para o escorpiano rever gastos e identificar oportunidades de curto prazo (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você direcionará mais energia para questões financeiras. Será um bom dia para rever gastos e identificar oportunidades de curto prazo, melhorando assim a sua estabilidade. No processo, tome cuidado com a inclinação a decisões excessivamente otimistas ou impulsivas. O ideal será que avalie os riscos e evite exageros motivados pelo excesso de confiança.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
O dia favorecerá decisões rápidas, iniciativas e o bem-estar do sagitariano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se expressar, mostrar sua verdadeira essência e se dedicar aos próprios objetivos. Devido à energia em alta, o dia favorecerá decisões rápidas, iniciativas e o bem-estar. No entanto, deverá equilibrar o impulso com a cautela, mantendo a atenção às reações emocionais e cuidando para não impor suas opiniões.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
O capricorniano deverá aproveitar a energia introspectiva do dia para descansar e organizar os pensamentos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de refletir sobre suas emoções e processos internos antes de agir. Durante o dia, questões do passado ou assuntos não resolvidos poderão ressurgir, exigindo cuidado e compaixão consigo mesmo(a). Aproveite a energia introspectiva desta quarta-feira para descansar e organizar os pensamentos, evitando decisões impulsivas.

Aquário

Ilustração do signo de aquário sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
Mudanças inesperadas na carreira ou nas responsabilidades diárias exigirão adaptação rápida do aquariano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Mudanças inesperadas na carreira ou nas responsabilidades diárias exigirão adaptação rápida e flexibilidade. Também poderá haver tensões entre o desejo de liberdade e a necessidade de cumprir compromissos. Diante desses cenários, o ideal será evitar escolhas impulsivas que possam gerar conflitos, assim como ajustar os planos profissionais, mas sem comprometer os próprios objetivos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes sobre um fundo preto, com o nome do signo logo abaixo.
O pisciano sentirá a necessidade de liberdade e mudanças (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá a necessidade de liberdade e mudanças, sobretudo nos planos para o futuro e nos aprendizados. Ao mesmo tempo, situações inesperadas poderão desafiar a rotina, exigindo decisões rápidas. Mantenha a mente aberta e adapte-se com flexibilidade ao que vier, buscando o equilíbrio entre os impulsos e as responsabilidades.

