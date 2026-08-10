Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/08/2026

Esta segunda-feira pedirá equilíbrio entre o lazer e os compromissos da rotina. Segundo as energias dos astros, organizar as prioridades e administrar melhor o tempo será fundamental para aproveitar o dia sem deixar as responsabilidades de lado. Além disso, conversas importantes tenderão a trazer esclarecimentos, enquanto a disciplina e o planejamento abrirão espaço para resultados mais consistentes. Confira a seguir o que o horóscopo revela para o seu signo!

Áries

Será importante que os nativos de Áries equilibrem o desejo de diversão com os compromissos da rotina (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de dedicar tempo ao lazer, à criatividade e à vida afetiva. No entanto, algumas responsabilidades poderão limitar os planos e exigir mais organização antes que consiga aproveitar o dia como deseja. Será importante equilibrar diversão e compromisso, sem agir por impulso e administrando melhor o tempo para priorizar o que realmente merece atenção.

Touro

Os nativos de Touro tenderão a dedicar mais atenção aos assuntos familiares (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos assuntos familiares. Será um dia favorável para esclarecer situações, organizar pendências e fortalecer o diálogo dentro de casa. Inclusive, conversas importantes possivelmente contribuirão para resolver questões que vinham sendo adiadas. De forma geral, esta segunda-feira pedirá que procure agir com calma e decida de maneira equilibrada para preservar a harmonia.

Gêmeos

A segunda-feira dos nativos de Gêmeos favorecerá negociações e decisões importantes (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá mais facilidade para expressar as ideias, esclarecer dúvidas e resolver assuntos pendentes. Será um dia propício para negociações e conversas importantes; nesse cenário, busque ter atenção aos detalhes e não agir com pressa, colocando as informações em ordem e definindo prioridades. Procure, também, organizar os compromissos e fortalecer a comunicação com as pessoas ao redor.

Câncer

O setor financeiro ganhará destaque na segunda-feira dos nativos de Câncer (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você tenderá a direcionar sua atenção às questões financeiras e ao que lhe traz estabilidade e segurança. Será um dia para avaliar os gastos, revisar as prioridades e decidir com mais consciência sobre os próprios recursos. Diante disso, procure agir com cautela e evitar compras impulsivas. Ainda durante esta segunda-feira, conversas possivelmente trarão esclarecimentos importantes e contribuirão para um planejamento mais eficiente.

Leão

Os nativos de Leão estarão mais dispostos a expressar opiniões e a resolver os assuntos pendentes (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você estará mais disposto(a) a expressar opiniões e a tomar iniciativas para resolver assuntos importantes. No entanto, algumas situações poderão despertar reações intensas e disputas de poder, exigindo maior equilíbrio antes de responder ou decidir. Será fundamental, nesse cenário, afastar as atitudes impulsivas e manter o diálogo sempre que surgirem divergências. Procure agir com maturidade e respeitar os diferentes pontos de vista.

Virgem

O dia pedirá que os nativos de Virgem ajam com organização, revisem os planos e valorizem as parcerias que contribuem para o seu crescimento (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará fazer alguns ajustes em projetos e objetivos em grupo, e será possível que algumas responsabilidades exijam mais dedicação. Busque, nesse contexto, administrar melhor o tempo e as expectativas, sem assumir compromissos além do que realmente conseguirá cumprir. Procure agir com organização, revisar os planos e valorizar as parcerias que contribuem para o seu crescimento.

Libra

Nesta segunda-feira, os nativos de Libra se envolverão bastante com o setor profissional (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Ao longo do dia, você estará mais envolvido(a) com o trabalho e com os objetivos profissionais; entretanto, poderá sentir que os resultados estão demandando mais paciência do que gostaria. Será um dia que pedirá planejamento e disciplina para lidar com cobranças e desafios. Nesse contexto, procure não desanimar diante de atrasos ou obstáculos; em vez disso, busque organizar as prioridades para construir resultados mais concretos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão vontade de ampliar os conhecimentos e rever planos importantes para o futuro (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de ampliar os conhecimentos e rever planos importantes para o futuro. Entretanto, alguns desafios poderão surgir e pedir mais disciplina e disposição para lidar com limitações temporárias, sendo essencial afastar a pressa e a impaciência. Procure organizar os objetivos, respeitar o próprio tempo e decidir com mais responsabilidade, maturidade e confiança.

Sagitário

Os nativos de Sagitário precisarão ter cautela antes de tomar decisões importantes ou assumir novos compromissos (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

No decorrer do dia, você tenderá a se deparar com situações desconfortáveis, capazes de afetar as emoções e o planejamento. Será preciso, nesse contexto, ter mais cautela antes de tomar decisões importantes ou assumir novos compromissos, sem agir por impulso nem permitir que preocupações passageiras interfiram nas escolhas. Procure analisar os detalhes com calma, organizar as prioridades e resolver uma questão de cada vez para evitar desgastes desnecessários.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tentarão encontrar soluções equilibradas para o setor afetivo (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de buscar soluções equilibradas nos relacionamentos. Será um dia em que as diferenças de opinião tenderão a exigir mais maturidade, paciência e disposição para compreender o ponto de vista das outras pessoas. Procure, nesse cenário, agir com responsabilidade, estabelecer limites claros e preservar as parcerias que realmente fazem sentido, sem alimentar conflitos desnecessários.

Aquário

Os nativos de Aquário precisarão dedicar mais atenção à organização da rotina, mantendo a disciplina e afastando-se de distrações (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará dedicar mais atenção à organização da rotina e às responsabilidades do cotidiano. Será preciso ter disciplina nas tarefas e afastar distrações e o acúmulo de compromissos, revisando as prioridades e montando um planejamento mais eficiente. Procure respeitar os próprios limites, manter a constância nas atividades e cuidar do bem-estar.

Peixes

O equilíbrio entre diversão e responsabilidade ajudará os nativos de Peixes a aproveitarem melhor as oportunidades do dia (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Ao longo do dia, você sentirá vontade de dedicar mais tempo às atividades que lhe trazem prazer; entretanto, algumas responsabilidades tenderão a exigir prioridade. Será importante equilibrar os momentos de lazer e os compromissos da rotina, sem criar expectativas difíceis de cumprir nem deixar tarefas importantes para depois. Procure organizar o tempo com responsabilidade e aproveitar cada oportunidade de forma consciente.