Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/09/2025

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará uma energia sensível, introspectiva e intuitiva, despertando emoções profundas e a necessidade de conexão interior. Apesar dos desafios que isso poderá ocasionar, também haverá a oportunidade de crescimento e transformação. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o dia da melhor forma possível!

Áries

O ariano deverá desacelerar, ouvir a intuição e se conectar com o que realmente importa (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A sensibilidade estará à flor da pele nesta segunda-feira. Por isso, será preciso desacelerar, ouvir a sua intuição e se conectar com o que realmente importa. Também deverá evitar decisões impulsivas. Afinal, o silêncio trará mais respostas do que a ação. Em resumo, confie nos seus sentimentos, mesmo que não consiga entendê-los.

Touro

O taurino sentirá a necessidade de se recolher e ficar em silêncio (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

O dia será voltado para a cura emocional. No processo, você sentirá a necessidade de se recolher e ficar em silêncio. Inclusive, se permitir descansar, meditar e se desligar do ritmo externo ajudará a ouvir o que o coração tem a dizer. Ainda nesta segunda-feira, situações mal-resolvidas do passado poderão ressurgir, pedindo compreensão e aceitação.

Gêmeos

O geminiano desejará se conectar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você se sentirá inspirado(a) e desejará se conectar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Além disso, sua intuição estará mais ativa, facilitando decisões em grupo. Em resumo, será um dia propício para sonhar alto, mas também manter os pés no chão. Inclusive, seus amigos poderão ser uma fonte de apoio para ir em busca do que almeja.

Câncer

O canceriano precisará direcionar energia para o que deseja construir no futuro (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você se envolverá de forma intensa com a carreira, em busca de mais propósito no que faz. Boas oportunidades profissionais tenderão a surgir, mas, ao mesmo tempo, haverá cobranças que exigirão maior dedicação. Nesse cenário, será importante direcionar energia para o que deseja construir no futuro, mantendo a disposição para lidar com possíveis obstáculos.

Leão

O leonino buscará transformar seu conhecimento em algo prático (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você buscará expandir os horizontes. Como resultado, estudos, viagens e planos poderão afetar de forma profunda a sua percepção sobre a vida. Ainda nesta segunda-feira, haverá um chamado para transformar seu conhecimento em algo prático. Portanto, confie no que o(a) inspira, mas aja com responsabilidade.

Virgem

O virginiano deverá deixar para trás o que já não sustenta a sua evolução (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Emoções profundas poderão vir à tona, pedindo silêncio, reflexão e maturidade emocional. Ademais, os relacionamentos e as finanças exigirão mais confiança e clareza. Será um dia importante para deixar para trás o que já não sustenta a sua evolução. No processo, confie na sua intuição, mas não deixe de agir com maturidade.

Libra

O libriano deverá evitar decisões importantes nas parcerias afetivas e profissionais (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Os relacionamentos receberão mais atenção. Ao mesmo tempo, a sensibilidade estará aflorada, podendo gerar mal-entendidos ou sentimentos confusos. Logo, procure ter cuidado com reações intensas e com as palavras. Também deverá evitar decisões importantes nas parcerias afetivas e profissionais.

Escorpião

O escorpiano equilibrar o descanso com as responsabilidades, evitando desgastes (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Poderá surgir um conflito entre o que a mente deseja e o que o corpo pede, especialmente em questões ligadas ao trabalho ou às tarefas do dia a dia. Por isso, será essencial equilibrar o descanso com as responsabilidades, evitando desgastes. Ainda nesta segunda-feira, as emoções tenderão a se intensificar, trazendo maior sensibilidade para lidar com a rotina.

Sagitário

O sagitariano deverá se dedicar a atividades prazerosas, pois elas ajudarão a compreender as próprias emoções (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Seu desejo por diversão poderá entrar em conflito com a necessidade de clareza. Além disso, você possivelmente sentirá vontade de se expressar. Todavia, dúvidas internas tenderão a dificultar as ações e as palavras. Logo, deverá evitar decisões impulsivas. Também será importante se dedicar a atividades prazerosas, pois elas ajudarão a compreender as próprias emoções.

Capricórnio

O capricorniano se envolverá bastante com os acontecimentos do ambiente familiar (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com os acontecimentos do ambiente familiar. No processo, haverá um conflito entre o que deseja e o que precisa comunicar. Poderá também surgir uma tensão entre a vontade de cuidar dos próprios sentimentos e a necessidade de lidar com questões práticas. Diante dessas energias, evite decisões impulsivas em casa e invista em conversas claras e acolhedoras.

Aquário

O aquariano deverá ter paciência consigo e com os outros para evitar mal-entendidos (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A sua mente estará mais ativa nesta segunda-feira. Entretanto, as emoções poderão o(a) afetar de maneira significativa, desafiando a sua lógica e dificultando a expressão. Diante disso, será importante ter paciência consigo e com os outros para evitar mal-entendidos.

Peixes

O pisciano estará com a intuição em alta, ajudando a perceber o que realmente importa (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, poderá surgir dúvidas sobre as suas prioridades materiais. Por outro lado, a sua intuição estará em alta, o que o(a) ajudará a perceber o que realmente importa. No processo, busque atitudes mais realistas e maduras, assim como tome cuidado para não se deixar levar por ilusões ou medos.