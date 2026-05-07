Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/05/2026

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções, os relacionamentos e os planos dos nativos. Embora haja necessidade de lidar com impulsos e cobranças ao longo do dia, isso ajudará no processo de amadurecimento e crescimento pessoal. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como lidar de forma equilibrada com as energias astrológicas!

Áries

O ariano deverá controlar a impulsividade diante dos obstáculos que geram limitações (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você poderá se deparar com transformações nos projetos coletivos. Inclusive, tenderá a lidar com disputas de poder e feridas emocionais. Será fundamental controlar a impulsividade diante dos obstáculos que geram limitações, agindo com paciência e disciplina.

Touro

O dia pedirá que o taurino equilibre o desejo de crescimento com as responsabilidades da rotina profissional (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com a carreira, pois poderão surgir pressões intensas e mudanças inevitáveis. De modo geral, o dia pedirá que você equilibre o desejo de crescimento com as responsabilidades da rotina profissional, evitando decisões impulsivas. Também será importante estabelecer limites claros para não se perder em expectativas irreais.

Gêmeos

O geminiano deverá evitar reações impulsivas ou discussões sobre questões financeiras (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você deverá redobrar o cuidado com os investimentos e os projetos de longo prazo. Isso porque o excesso de otimismo poderá levá-lo(a) a riscos desnecessários e limitações. Nesta quinta-feira, o ideal será evitar reações impulsivas ou discussões sobre questões financeiras, mantendo a paciência até mesmo diante de atrasos ou obstáculos.

Câncer

O canceriano deverá ter paciência e cuidado, evitando tomar decisões baseadas apenas nos próprios desejos (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, a impulsividade e o otimismo exagerado poderão gerar conflitos nas parcerias ou gastos desnecessários. Diante disso, procure ter paciência e cuidado, evitando tomar decisões baseadas apenas nos próprios desejos. Busque equilibrar as suas ambições com as necessidades do outro.

Leão

O leonino deverá tomar cuidado para que o seu desejo de expansão não gere conflitos desnecessários (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Será necessário moderação na rotina de trabalho. Isso porque o excesso de confiança e os impulsos poderão levar a erros e à sobrecarga física. Evite reações intensas diante de cobranças e tome cuidado para que o seu desejo de expansão não gere conflitos desnecessários com colegas ou superiores.

Virgem

O virginiano deverá controlar a impaciência para não desperdiçar energia (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de ter um controle maior sobre os momentos de lazer e projetos pessoais. Contudo, a impulsividade poderá gerar conflitos desnecessários e disputas de poder nos relacionamentos. Será necessário controlar a impaciência para não desperdiçar energia, assim como evitar ações motivadas apenas por um entusiasmo passageiro.

Libra

O libriano deverá manter a calma para não transformar pequenas divergências em brigas desnecessárias (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

O desejo de expandir os horizontes profissionais poderá entrar em conflito com as responsabilidades familiares, gerando cobranças, gastos exagerados e desgaste emocional. Mantenha a calma para não transformar pequenas divergências em brigas desnecessárias. E o mais importante: procure equilibrar as suas ambições com as necessidades da família.

Escorpião

O escorpiano deverá organizar as ideias com clareza antes de falar (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Mal-entendidos e discussões em conversas cotidianas poderão irritá-lo(a). Será fundamental ter cuidado com as palavras e manter a calma para não piorar a situação, especialmente ao tratar de planos de longo prazo. Antes de falar, lembre-se de organizar as ideias com clareza.

Sagitário

O sagitariano deverá investir no equilíbrio para que o excesso de confiança e o desejo de expansão não gerem conflitos (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você precisará redobrar o cuidado com as finanças, evitando gastos impulsivos ou investimentos baseados em promessas confusas. Será necessário investir no equilíbrio para que o excesso de confiança e o desejo de expansão não gerem conflitos de interesse com as pessoas próximas ou comprometam a estabilidade material.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter o equilíbrio entre as ambições e as finanças (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

A impulsividade e o desejo de gastar excessivamente poderão gerar prejuízos no setor financeiro e nos projetos pessoais. Será preciso evitar reações precipitadas diante de feridas emocionais ou cobranças que aflorem as suas inseguranças, pois estas são as principais razões dos excessos. Ademais, procure manter o equilíbrio entre as suas ambições e as finanças.

Aquário

O aquariano deverá utilizar a energia intensa desta quinta-feira de forma produtiva (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você precisará ter mais paciência e cuidado diante de situações que possam afetar o seu bem-estar e segurança. Para tanto, procure controlar a tendência ao exagero e ao otimismo excessivo, pois isso poderá gerar conflitos com as pessoas ao redor. O ideal será utilizar a energia intensa desta quinta-feira de forma produtiva.

Peixes

O pisciano deverá ter cuidado para não tomar decisões baseadas em promessas irreais (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você poderá ter dificuldades para lidar com feridas antigas, levando a reações intensas e um certo desgaste emocional. Além disso, será possível que exagere nas expectativas relacionadas aos planos de longo prazo. Por isso, tente não tomar decisões baseadas em promessas irreais ou se sobrecarregar com problemas alheios.