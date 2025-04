Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2025

Nesta segunda-feira, o céu trará influências que poderão afetar os signos de maneiras distintas. Haverá a possibilidade de oscilações emocionais e atitudes impulsivas, mas também foco, responsabilidade e boas oportunidades. A seguir, confira as previsões do horóscopo e se prepare para lidar com acontecimentos da melhor forma possível!

Áries

Nesta segunda-feira, o foco dos arianos será a organização da rotina (Imagem: Platon Anton | Shutterstock).

Hoje, você dedicará mais atenção à rotina, buscando organizar as tarefas de modo que se sinta nutrida(o) por elas. Apesar disso, tenderá a ser um dia sujeito a imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá afetar a saúde e a produtividade, além de gerar tensão.

Touro

Os taurinos se envolverão bastante com as demandas do lar e da família (Imagem: Platon Anton | Shutterstock).

Você se envolverá nos cuidados com o lar e com as demandas familiares. Além disso, buscará se recolher e nutrir as lembranças. Contudo, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, o que deixará o clima um tanto tenso.

Gêmeos

Os geminianos viverão a segunda-feira de um jeito mais calmo e introspectivo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Após alguns dias mais movimentados, você tenderá a desacelerar e a ficar em casa, na companhia de amigos e pessoas que lhe trazem segurança. No entanto, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças do passado, levando a atitudes intensas

Câncer

A segunda-feira dos cancerianos será favorável para as finanças e vida social (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, tenderá a se envolver nos cuidados financeiros. Será possível que surjam novas e boas oportunidades para aumentar a renda. Além disso, buscará mais movimento no setor social. Qualquer lugar fora de casa e atividades que fujam da rotina chamarão a sua atenção.

Leão

Os leoninos terão mais animação e uma boa chance de dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A tendência será de um dia favorável para dar andamento aos projetos pessoais, ir em busca do que lhe traz crescimento e cuidar da autoestima e do bem-estar. Também haverá a chance de ter mais disposição e animação. No entanto, as oscilações emocionais poderão afetar as ações de maneira significativa.

Virgem

Os virginianos deverão cuidar mais do interior e do bem-estar espiritual (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você seguirá em um movimento mais introspectivo. Será a hora de voltar a atenção para si, cuidar do que habita em seu interior e acolher os medos que poderão surgir. Ao longo do processo, haverá a chance de se confundir e se deparar com mal-entendidos. Para ter clareza e se organizar, procure cuidar do bem-estar espiritual.

Libra

Os librianos terão uma segunda-feira voltada para as relações sociais e para o cumprimento dos propósitos pessoais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você se envolverá mais com os amigos, buscando a presença deles e se sentindo nutrida(o) pelas relações sociais. Tenderá a ser um bom dia para se aproximar de pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus, bem como se dedicar a ações que nutram o seu propósito.

Escorpião

A tendência será que os escorpianos tenham boas oportunidades no setor profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à carreira, buscando crescer profissionalmente. O dia tenderá a entregar boas oportunidades. Haverá a chance de colher os frutos dos seus esforços e de se aproximar de pessoas que poderão lhe abrir portas. No entanto, as oscilações emocionais possivelmente irão interferir na sua produtividade.

Sagitário

O dia será favorável para os sagitarianos se dedicarem ao autoconhecimento e ao desenvolvimento profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você terá mais confiança e otimismo para ir em busca dos sonhos e do que lhe traz crescimento. Será um bom dia para se dedicar ao autoconhecimento, bem como ao desenvolvimento pessoal e profissional. Porém, poderá se deparar com imprevistos que o(a) levarão a agir por impulso.

Capricórnio

Os capricornianos deverão acolher os desconfortos e tomar consciência dos padrões nocivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Hoje, você entrará em contato com as suas sombras. Portanto, deverá acolher os desconfortos e tomar consciência dos padrões nocivos. Ademais, haverá a chance de se deparar com imprevistos e mudanças repentinas, o que irá gerar tensão e leva-lo(a) a agir de maneira rebelde. Para evitar os impulsos, acolha as emoções.

Aquário

Os aquarianos buscarão harmonia no setor afetivo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você cuidará mais dos relacionamentos, buscando harmonia. Conseguirá compreender melhor as necessidades do outro. Todavia, possivelmente irá enfrentar mudanças repentinas, o que poderá levar a conflitos nas relações e, até mesmo, a rompimento inesperados.

Peixes

A segunda-feira dos piscianos será voltada para o campo afetivo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você tenderá a se envolver com os acontecimentos do setor afetivo. Com isso, se afetará mais pelo outro. Do mesmo modo, suas oscilações emocionais poderão interferir no bem-estar da relação. Apesar da busca por harmonia, haverá a chance de imprevistos, o que irá gerar tensões e levar a conflitos.