Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2025

A sexta-feira trará uma energia que estimulará tanto a introspecção quanto o desejo de avançar em diversas áreas da vida. Apesar do desejo de progresso e movimento, desafios poderão surgir em forma de mal-entendidos, ilusões e cobranças internas. Para evitar frustrações, será fundamental agir com consciência. A seguir, veja o que os astros reservam para seu signo!

Áries

O ariano estará em busca de desacelerar, se recolher e assimilar as informações dos movimentos vividos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Após alguns dias movimentados, nesta sexta-feira você estará em busca de desacelerar, se recolher e assimilar as informações dos movimentos vividos. Será possível também que as responsabilidades da vida e no ambiente da sua casa pesem um pouco mais. Isso poderá despertar sentimentos de desânimo e autocobrança. Logo, esteja atento(a) para não se deixar levar por eles.

Touro

O taurino buscará mais movimento em sua vida social e conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você buscará mais movimento em sua vida social e o desejo de conhecer novos lugares, pessoas e de sair da rotina estará em alta. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos que atrapalharão seus planos. Atente-se, também, à tendência a se envolver em mal-entendidos e tirar conclusões equivocadas.

Gêmeos

O geminiano se envolverá em cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro. Nesse sentido, será mais afetado(a) pelos acontecimentos nessa área. O desejo de encontrar segurança e conforto estará bem presente. No entanto, poderá se deparar com empecilhos capazes de atrapalhar os planos.

Câncer

O canceriano se sentirá animado e confiante para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve em um movimento introspectivo, nesta sexta-feira se sentirá animado(a) e confiante para dar andamento aos projetos pessoais e iniciar novos movimentos. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos e críticas que poderão atrasar ou atrapalhar seus planos e deixá-lo(a) desanimado(a).

Leão

O leonino deverá cuidar melhor do seu bem-estar espiritual e das emoções (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você estará suscetível a se afetar por influências externas. Com isso, procure voltar a atenção internamente e cuidar melhor do seu bem-estar espiritual e das emoções. No entanto, será necessário se atentar à tendência a se sentir inseguro(a) e a se deixar levar por sentimentos de desânimo.

Virgem

O virginiano sentirá necessidade de estar com amigos e pessoas que compartilham de seus ideais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações sociais, sendo um dia propício para nutrir o espírito de solidariedade e fortalecer as amizades. Sentirá, também, a necessidade de estar com amigos e pessoas que compartilham de seus ideais e propósitos. No entanto, esteja atento(a) aos mal-entendidos e à tendência de se deixar levar por ilusões.

Libra

O libriano dedicará mais atenção ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Será um dia de grande envolvimento emocional com o trabalho. Você dedicará mais atenção ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro. Poderá, ainda, se aproximar de pessoas que possam abrir portas para você. No entanto, esteja atento(a) à tendência a cometer enganos e a se iludir com facilidade.

Escorpião

O escorpiano estará mais confiante e animado para ir em busca dos seus sonhos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Após dias desafiadores, nesta sexta-feira você estará mais confiante e animado(a) para ir em busca dos seus sonhos e de novas aventuras. O desejo de sair da rotina e se nutrir com conhecimentos que auxiliem no crescimento pessoal e profissional se fará presente. Contudo, tenha cautela com a tendência a criar muitas expectativas e se deixar levar por ilusões.

Sagitário

O sagitariano poderá compreender seus padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você entrará mais em contato com suas dores e medos. Será dia de acolher as próprias sombras, mesmo que isso gere desconforto, para poder compreender seus padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los. Procure se atentar à tendência a se deixar levar por ilusões e ignorar os incômodos, pois isso só irá levá-lo(a) a frustrações.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a buscar harmonia no relacionamento, compreendendo melhor o outro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Seu foco recairá nos relacionamentos. Você tenderá a buscar harmonia, compreendendo melhor o outro e com mais disponibilidade para acolhê-lo. No entanto, será possível que fantasie as relações e que isso leve a frustrações e a mal-entendidos. Procure gerenciar as expectativas e encarar a realidade da relação.

Aquário

O aquariano poderá organizar as atividades de maneira que possa se sentir nutrido por elas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com os afazeres da rotina e será dia de organizar as atividades de maneira que possa se sentir nutrido(a) por elas. Apesar disso, poderá se afetar por energias externas e experimentar certa confusão. Busque cuidar da sua espiritualidade para se equilibrar e evitar mal-entendidos.

Peixes

O pisciano poderá cuidar do seu amor-próprio e da autoestima, nutrindo a relação consigo (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa e será dia de cuidar do seu amor-próprio e da autoestima, nutrindo a relação consigo. Tenderá, ainda, a se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por algum novo projeto. No entanto, poderá se deixar levar por ilusões e vir a se frustrar.