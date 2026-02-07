Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/02/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 07/02/26 06h06
O sábado trará oportunidade de diálogo e harmonia para os nativos, mas também exigirá cautela (Imagem: Bits And Splits | Shutterstock)
Neste sábado, os astros prometem influenciar os signos de formas bem diferentes! Alguns sentirão leveza para organizar a rotina, fortalecer laços e resolver pendências com clareza. Outros precisarão ficar atentos a excessos e disputas de poder. O dia trará oportunidades de diálogo e harmonia, mas também exigirá cautela. Confira as previsões do horóscopo para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de áries dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Os nativos de Áries sentirão mais disposição para colaborar, ajustar compromissos e buscar eficiência nas parcerias (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você sentirá mais disposição para colaborar, ajustar os compromissos e buscar eficiência nas parcerias. Entretanto, deverá ter cautela com o otimismo exagerado, pois ele poderá levar a promessas difíceis de cumprir ou gastos desnecessários de energia. Procure ser realista e agir com moderação para fortalecer os laços importantes.

Touro

Ilustração do signo de touro dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Será um dia favorável para os relacionamentos dos nativos de Touro (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você viverá um dia marcado pela harmonia nos relacionamentos, em que a facilidade de diálogo e o entendimento mútuo favorecerão acordos importantes. Será uma oportunidade para buscar equilíbrio nas interações sociais e profissionais, aproveitando a boa disposição das pessoas ao redor para resolver pendências com clareza e leveza.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
A alta disposição física e mental dos nativos de Gêmeos favorecerá o entendimento com colegas de trabalho e sócios (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

O ambiente doméstico tenderá a estar leve e prazeroso, permitindo que as tarefas diárias sejam realizadas com eficiência e bom gosto. Para melhorar, a alta disposição física e mental favorecerá o entendimento com colegas de trabalho e sócios, criando um espaço de colaboração que facilitará a conclusão de projetos pendentes. Aproveite este dia de equilíbrio para cuidar da saúde e do bem-estar.

Câncer

Ilustração do signo de câncer dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Os nativos de Câncer terão facilidade para expressar os sentimentos e aproveitar os momentos de lazer (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Haverá facilidade para expressar os sentimentos e aproveitar os momentos de lazer com leveza e organização. O sábado favorecerá encontros sociais e conversas agradáveis, além de permitir que comunique as ideias de forma clara e conquiste a simpatia das pessoas ao redor. Aproveite essa harmonia para se dedicar a atividades criativas e fortalecer os laços afetivos.

Leão

Ilustração do signo de leão dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
O ideal será que os nativos de Leão aproveitem o dia para expressar o afeto e melhorar o bem-estar de quem convive com eles (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Neste sábado, haverá mais disposição para fortalecer a harmonia dentro do lar por meio de conversas claras e agradáveis. Será um dia favorável para resolver pendências domésticas com praticidade e organizar a rotina de forma eficiente e acolhedora. Portanto, aproveite para expressar o seu afeto e melhorar o bem-estar de quem convive com você.

Virgem

Ilustração do signo de virgem dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
O sábado será propício para os nativos de Virgem afirmarem acordos, terem conversas produtivas e resolverem pendências (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você sentirá mais facilidade para expressar as ideias e organizar a rotina com clareza. O dia será ideal para firmar acordos, ter conversas produtivas e resolver pendências. Contudo, evite o controle excessivo ou os pensamentos obsessivos, pois eles poderão gerar tensões desnecessárias. A diplomacia e a leveza permitirão que o sábado flua com harmonia.

Libra

Ilustração do signo de libra dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Os nativos de Libra precisarão administrar o setor financeiro com inteligência (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você precisará administrar seus recursos com inteligência, pois tensões e pressões externas poderão exigir ajustes na forma como lida com o dinheiro e a segurança pessoal. Apesar dos desafios, sua habilidade de comunicação, aliada a um diálogo diplomático, poderá ajudá-lo(a) a negociar acordos e encontrar soluções práticas.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Emoções profundas tenderão a surgir no sábado dos nativos de Escorpião, aumentando o poder de percepção (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Emoções profundas tenderão a surgir, aumentando seu poder de percepção. Como resultado, conseguirá identificar o que precisa ser transformado em sua identidade e objetivos pessoais. De modo geral, será um dia favorável para conversas que tragam harmonia e entendimento para as relações próximas. Apenas evite atitudes controladoras ou disputas de poder.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Os nativos de Sagitário buscarão se recolher a fim de processar emoções guardadas e entender melhor as motivações internas (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você buscará se recolher a fim de processar emoções guardadas e entender melhor as motivações internas. O sábado será propício para conversas íntimas e para a organização de ideias que tragam alívio e clareza, pois conseguirá expressar os sentimentos com leveza e equilíbrio. Apesar disso, evite remoer mágoas ou tentar controlar situações fora do seu alcance.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
A diplomacia ajudará os nativos de Capricórnio a negociarem acordos e a suavizarem conversas difíceis com colegas ou superiores (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você precisará lidar com tensões e disputas de poder no ambiente profissional. Diante disso, procure agir com firmeza para não se deixar levar por manipulações ou pressões externas. Embora haja desafios, a diplomacia ajudará a negociar acordos e a suavizar conversas difíceis com colegas ou superiores. Será um dia importante para transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento.

Aquário

Ilustração do signo de aquário dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Os nativos de Aquário deverão usar a clareza mental para transformar obstáculos em aprendizados de crescimento (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Neste sábado, será importante ficar atento(a) a possíveis disputas de poder ou crises que envolvam suas crenças e desejos de expansão. Apesar das pressões externas que poderão afetar sua visão de mundo, sua capacidade de dialogar e organizar os pensamentos ajudará a resolver conflitos. Use a clareza mental para transformar obstáculos em aprendizados e crescimento.

Peixes

Ilustração do signo de peixe dentro de um círculo dourado, iluminado com uma luz vermelha, em um fundo preto
Será essencial que os nativos de Peixes controlem os investimentos arriscados e os exageros nas finanças (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock)

Você deverá controlar os investimentos arriscados e os exageros nas finanças compartilhadas. Isso porque o excesso de otimismo poderá levar a prejuízos. Para não comprometer a estabilidade a longo prazo, será preciso muita cautela e maturidade com o desejo por ganhos rápidos e pela resolução de crises emocionais por meio de gastos.

