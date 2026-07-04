Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/07/2026

Neste sábado, as energias astrológicas afetarão cada nativo de maneira única. Enquanto alguns sentirão a necessidade de desacelerar e cuidar da vida emocional, outros serão convidados a agir com mais paciência diante de mudanças inesperadas, conflitos ou decisões importantes. Apesar das tensões, o céu também favorecerá o autoconhecimento e a flexibilidade.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado!

Áries

O ariano buscará se afastar da agitação externa para cuidar das emoções e descansar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você buscará se afastar da agitação externa para cuidar das emoções e descansar. Todavia, o recolhimento poderá ser interrompido por imprevistos e oscilações de humor. Procure, nesse cenário, controlar as suas reações e agir com flexibilidade. Isso o(a) ajudará a evitar conflitos e a recuperar o equilíbrio interno.

Touro

O taurino deverá canalizar o excesso de energia em exercícios físicos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com imprevistos no setor social, o que afetará as amizades e a participação em atividades coletivas. Nesse cenário, inclusive, poderá haver reações intensas e agressividade diante de conflitos de opinião. Para amenizar as tensões deste sábado, procure canalizar o excesso de energia em exercícios físicos e evite agir por impulso.

Gêmeos

O geminiano desejará organizar as metas profissionais e os planos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você desejará organizar as metas profissionais e os planos. Porém, no processo, poderá haver imprevistos, reações intensas e disputas de poder. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar rupturas e discussões no ambiente de trabalho. Para que as energias deste dia não prejudiquem a sua carreira, procure controlar a impulsividade.

Câncer

O canceriano buscará expandir os horizontes e tomar decisões ligadas à carreira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Neste sábado, você buscará expandir os horizontes e tomar decisões ligadas à carreira e aos projetos de longo prazo. No entanto, os planos poderão ser afetados por imprevistos, impactando a sua autonomia e rotina profissional. Ao longo do dia, será necessário evitar reações intensas diante de cobranças.

Leão

O leonino precisará controlar a impulsividade e evitar gastar de forma precipitada (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos financeiros e crises emocionais, o que tenderá a causar conflitos nos negócios e recursos compartilhados. Será fundamental, nesse cenário, controlar a impulsividade e evitar gastar de forma precipitada diante de mudanças bruscas. Pelo contrário, procure manter a calma e agir com flexibilidade. Isso o(a) ajudará a evitar rompimentos dolorosos e prejuízos no orçamento.

Virgem

O virginiano precisará ter cuidado com as palavras, evitando comentários impulsivo (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As suas emoções tenderão a oscilar nos relacionamentos e nas parcerias. Isso porque as cobranças externas poderão entrar em conflito com o seu desejo de liberdade, gerando irritação, discussões intensas e rupturas precipitadas. Por conta dessas energias, tenha cuidado com as palavras, evitando comentários impulsivos.

Libra

O libriano deverá respeitar os limites do próprio corpo (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Devido ao desgaste na rotina, o seu humor poderá oscilar, levando à pressa e à intolerância. Essa situação, por sua vez, tenderá a gerar discussões e mal-entendidos com os colegas de trabalho ou com outras pessoas do convívio diário. Para não comprometer a saúde e evitar reações impulsivas, o ideal será respeitar os limites do seu corpo.

Escorpião

O escorpiano precisará controlar as oscilações de humor e evitar tomar decisões importantes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você precisará ter maturidade neste sábado. De modo geral, o dia pedirá cautela, a fim de que o desejo de romper barreiras não gere conflitos nas relações afetivas. Ao longo deste sábado, procure controlar as oscilações de humor e evite tomar decisões importantes.

Sagitário

O sagitariano precisará se recolher para evitar conflitos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Uma agitação interna poderá desestabilizar a harmonia do lar e o convívio com os familiares. No caso, o excesso de vulnerabilidade e a impaciência acumulada tenderão a gerar conflitos por espaço, intolerância e reações intensas, especialmente se houver cobranças ou pequenas provocações. Para evitar maiores problemas, o ideal será se recolher.

Capricórnio

O capricorniano sentirá a necessidade de expressar as suas ideias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expressar as suas ideias ou resolver os assuntos do cotidiano com agilidade. Entretanto, a sua pressa em se comunicar ou agir poderá ser afetada por mal-entendidos e discussões intensas, deixando-o(a) impaciente com as pessoas ao redor. Nesse cenário, o melhor será controlar os impulsos para evitar conflitos desgastantes.

Aquário

O aquariano precisará agir com calma e flexibilidade para organizar as contas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, você poderá se deparar com imprevistos no setor financeiro. Nesse contexto, evite gastar dinheiro de forma impulsiva ou tomar decisões motivadas por vaidade e ansiedade. Afinal, essas atitudes apenas levarão a grandes prejuízos. O ideal será agir com calma e flexibilidade para organizar as contas.

Peixes

O pisciano precisará controlar os impulsos e a impaciência (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O humor e a disposição física poderão oscilar neste sábado, fazendo com que as necessidades pessoais entrem em conflito com as expectativas das pessoas ao redor. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar impaciência, levando-o(a) a agir de maneira impulsiva diante de qualquer obstáculo. Para evitar discussões intensas, será necessário controlar os impulsos.