Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/01/2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 04/01/26 06h06
As energias deste domingo favorecerão a criatividade, os vínculos pessoais e a reflexão sobre prioridades (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Neste domingo, o movimento astrológico criará um cenário dinâmico, no qual cada nativo(a) sentirá os efeitos de forma única. As energias estarão intensas, favorecendo a criatividade, os vínculos pessoais e a reflexão sobre prioridades. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo rosa-claro, contendo o símbolo de um carneiro com chifres grandes e enrolados
A criatividade e o prazer pessoal se destacarão no domingo dos arianos (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

A criatividade e o prazer pessoal ganharão destaque neste domingo, impulsionando a sua vontade de se expressar e se divertir. Todavia, um conflito interno entre o desejo de diversão e a necessidade de manter o controle poderá gerar frustrações. Portanto, tenha cuidado com as ações impulsivas nas relações afetivas e projetos criativos.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo rosa-claro, contendo a cabeça de um touro com chifres voltados para cima
Os taurinos buscarão segurança e conforto nas interações familiares (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de cuidar do lar e das pessoas próximas, buscando conforto e segurança nas interações. Porém, tensões poderão surgir no ambiente doméstico, sobretudo devido a divergências de opinião. Diante disso, evite reações impulsivas e procure resolver os conflitos com calma e racionalidade, priorizando o equilíbrio.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo rosa, contendo o símbolo de dois rostos femininos voltados um para o outro
Neste domingo, os geminianos deverão evitar atitudes impulsivas (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para a comunicação e expansão das ideias. Entretanto, poderão surgir desafios ao tentar expressar as suas opiniões de forma clara. Além disso, as interações com pessoas próximas possivelmente se tornarão intensas, gerando mal-entendidos ou discussões acaloradas. Logo, mantenha a serenidade ao lidar com as divergências, evitando reações impulsivas.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo rosa, contendo o símbolo de um caranguejo de frente, com garras levantadas e olhos arredondados
Os cancerianos deverão evitar decisões impulsivas nas finanças e no trabalho (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, você tenderá a dedicar bastante atenção ao setor financeiro e aos valores pessoais. Embora haja uma inclinação para expandir os recursos ou buscar segurança material, poderão surgir tensões ao lidar com gastos e investimentos. Portanto, será essencial evitar decisões impulsivas nas finanças e no setor profissional.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo rosa, contendo o símbolo de uma cabeça de leão com juba arredondada e orelhas pequenas
Os leoninos desejarão se destacar, mas deverão tomar cuidado com os impulsos e exageros (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

A confiança e o desejo de se destacar estarão em alta. Ao mesmo tempo, surgirá tendência à impulsividade, o que poderá desencadear conflitos, desentendimentos e reações exageradas. Tenha cautela ao se expressar e busque equilibrar as suas vontades com as necessidades alheias.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo rosa, contendo o símbolo de um rosto feminino com cabelos ondulados
Os virginianos voltarão a atenção para questões internas e emoções profundas (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Você tenderá a se sentir mais introspectivo(a), voltando a atenção para questões internas e emoções profundas. No processo, buscará compreender situações passadas ou conflitos não resolvidos. Contudo, a tensão ao lidar com a energia interior poderá levar a ações precipitadas. Logo, será essencial refletir antes de agir.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo rosa, contendo o símbolo de uma balança com dois pratos equilibrados e haste central
A amizade e os projetos coletivos ganharão destaque no domingo dos librianos (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

O domingo será voltado para amizades e projetos coletivos. Apesar disso, desafios nas interações sociais poderão surgir, especialmente devido a diferenças de opinião. Diante desse cenário, evite confrontos diretos ou reações impensadas. O ideal será que mantenha a flexibilidade e compreenda as motivações do outro.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em um fundo rosa, contendo o símbolo de um escorpião com cauda curvada, garras abertas e corpo segmentado
Será importante que os escorpianos ajam com cautela no setor profissional (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

O setor profissional se destacará neste domingo, mas nem todos os motivos serão positivos. Conflitos de interesses e altas expectativas externas poderão gerar frustrações, tornando essencial agir com cautela. Evite atitudes impulsivas, pois elas poderão comprometer seu progresso no trabalho e atrasar seus planos.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo rosa claro, contendo o símbolo de um arco com flecha tensionada apontando para a direita
Ao longo deste domingo, os sagitarianos buscarão expandir os horizontes e explorar ideias diferentes (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Você buscará expandir os horizontes e explorar ideias diferentes. Porém, poderá enfrentar desafios ao tentar alinhar as expectativas com a realidade. Como resultado, estudos, viagens ou questões filosóficas possivelmente gerarão frustrações. Será importante não agir por impulso ao buscar novas oportunidades, mantendo a paciência e o equilíbrio.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo rosa claro, contendo o símbolo de uma cabra com bigode e chifres apontados para cima
Questões profundas envolvendo as finanças chamarão a atenção dos capricornianos (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com questões emocionais profundas e transformadoras, especialmente envolvendo recursos compartilhados ou relacionamentos íntimos. No processo, poderá haver tensões e conflitos ao tentar equilibrar as necessidades pessoais com as expectativas alheias. Por conta disso, evite decisões impulsivas, sobretudo em contextos financeiros.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo rosa claro, contendo o símbolo de uma jarra derramando um líquido
O ideal será que os aquarianos busquem equilibrar os desejos pessoais com a harmonia nas relações (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Você poderá enfrentar tensões nos relacionamentos, uma vez que as necessidades da pessoa amada se mostrarão diferentes das suas. O dia pedirá que reflita e busque o equilíbrio entre os desejos pessoais e a harmonia nas relações. Para isso, deverá evitar ações impulsivas.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo rosa claro, contendo dois peixes nadando em direções opostas
A saúde exigirá bastante atenção dos nativos de Peixes (Imagem: Suthutter | Shutterstock)

Situações envolvendo o trabalho e a rotina poderão trazer conflitos ou frustrações. Por sua vez, questões de saúde exigirão mais atenção devido a sensação de sobrecarga. Por outro lado, o domingo favorecerá o crescimento pessoal e a expansão dos horizontes, sobretudo se você souber lidar com os desafios.

