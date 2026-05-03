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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/05/2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/05/26 06h06
As mudanças do dia abrirão espaço para aprendizado, crescimento e liberdade (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

As energias deste domingo poderão trazer mudanças inesperadas, especialmente nos relacionamentos e nas finanças. Ainda que esse cenário gere certa instabilidade, também abrirá espaço para aprendizado, crescimento e mais liberdade. Ao manter a calma e agir com flexibilidade, será possível transformar desafios em experiências positivas, fortalecer vínculos e tomar decisões mais equilibradas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar da melhor forma as influências astrológicas do dia!

Áries

Ilustração do signo de áries em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Os arianos deverão redobrar o cuidado com os gastos e agir com flexibilidade para lidar com possíveis rupturas nas parcerias (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Neste domingo, mudanças repentinas poderão desestabilizar as finanças e os relacionamentos. Será necessário redobrar o cuidado com os gastos e agir com flexibilidade para lidar com insatisfações ou possíveis rupturas nas parcerias. Evite tomar decisões precipitadas nos dois setores, especialmente em relação a investimentos de longo prazo.

Touro

Ilustração do signo de touro em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Os taurinos deverão evitar decisões impulsivas nos relacionamentos e nas finanças (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Mudanças repentinas poderão surgir, afetando as finanças e as parcerias. Nesse cenário, procure manter a calma diante de imprevistos que gerem instabilidade emocional, evitando decisões impulsivas nos relacionamentos e nos investimentos. Afinal, isso poderá causar arrependimentos futuros. O ideal será agir com flexibilidade e manter os pés no chão.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Devido à agitação emocional do dia, os geminianos precisarão tomar cuidado com decisões impulsivas ou rupturas precipitadas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

O setor afetivo poderá enfrentar instabilidades neste domingo, o que tenderá a abalar a harmonia com pessoas próximas. Como será um dia de maior agitação emocional, você precisará tomar cuidado com decisões impulsivas ou rupturas precipitadas. Além disso, procure manter a calma e ser flexível para lidar com as mudanças repentinas.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Os cancerianos desejarão realizar mudanças na rotina de trabalho ou nos cuidados com a saúde (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você desejará mudanças na rotina de trabalho ou nos cuidados com o bem-estar físico. No entanto, imprevistos poderão surgir no ambiente profissional, o que exigirá flexibilidade, agilidade nas soluções e desapego de antigos hábitos. Diante disso, procure agir com paciência frente a possíveis contratempos e organizar as tarefas com mais eficiência.

Leão

Ilustração do signo de leão em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Por meio do equilíbrio, a busca por liberdade dos leoninos não irá atrapalhar a estabilidade material ou gerar tensões nos relacionamentos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Alguns imprevistos tenderão a interferir na vida afetiva e nas atividades de lazer. Nesse cenário, procure agir com equilíbrio e evite reações dramáticas diante de mudanças inesperadas. Essas atitudes farão com que a busca por liberdade e novidades não comprometa a estabilidade material ou gere tensões desnecessárias nos relacionamentos.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Para lidar com as mudanças inesperadas do dia, os virginianos deverão agir com flexibilidade e desapego (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com instabilidades emocionais dentro de casa, o que inclui despesas inesperadas ou rompimentos. Essa situação poderá afetar a sua sensação de segurança. Diante disso, será preciso agir com flexibilidade e desapego para lidar com as mudanças, além de manter a calma e evitar reações impulsivas.

Libra

Ilustração do signo de libra em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Será necessário que os librianos invistam em ações cuidadosas e pacientes para evitar discussões ou rupturas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças na rotina, instabilidades financeiras e divergência de valores. Essas situações exigirão ações cuidadosas e pacientes para evitar discussões com pessoas próximas ou rupturas desnecessárias. Para isso, procure organizar a rotina e evite tomar decisões precipitadas.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Será importante que os escorpianos redobrem a atenção com as finanças e mantenham a calma para lidar com mudanças repentinas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com as finanças, pois imprevistos poderão ocorrer. Nesse cenário, inclusive, será possível que o desejo de liberdade ou gastos impulsivos levem a conflitos nos relacionamentos. Diante disso, procure evitar decisões precipitadas sobre investimentos ou compras, além de manter a calma para lidar com mudanças repentinas nos planos.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O domingo pedirá que os sagitarianos encontrem o equilíbrio entre a vontade de ser livre e os compromissos com as pessoas ao redor (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado para não agir de forma impulsiva ou egoísta, pois isso poderá gerar tensões nos relacionamentos. De modo geral, o dia pedirá equilíbrio entre a vontade de ser livre e os compromissos com as pessoas ao redor. Também será importante manter a calma diante de possíveis imprevistos na rotina ou na vida afetiva, evitando assim conflitos desnecessários.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O isolamento ajudará os capricornianos a se organizar e refletir sobre os próprios desejos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A agitação emocional do dia poderá levar ao desejo de romper com a rotina. Todavia, isso entrará em conflito com os relacionamentos e a estabilidade financeira. Portanto, tome cuidado com as ações impulsivas, pois elas tenderão a causar arrependimentos. O melhor será se isolar para se organizar e refletir sobre os seus desejos.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Os aquarianos desejarão se conectar com os amigos e os projetos coletivos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você desejará se conectar com amigos e com os projetos coletivos. Ao mesmo tempo, haverá um desejo intenso por liberdade, o que tenderá a gerar gastos inesperados e tensões nos relacionamentos. Será essencial equilibrar a vontade de ser livre com a manutenção das relações sociais. Além disso, procure ter cuidado ao lidar com mudanças inesperadas nos planos.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Os piscianos precisarão equilibrar o desejo de inovação no setor profissional com o senso de realidade (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Imprevistos poderão surgir no ambiente profissional, exigindo cuidado com a sua imagem e objetivos. Portanto, evite reações precipitadas. Ainda neste domingo, será importante equilibrar o desejo de inovação com o senso de realidade, evitando gastos impulsivos. Afinal, eles possivelmente irão gerar tensões desnecessárias nas parcerias.

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