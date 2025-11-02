Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/11/2025

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 02/11/25 06h06
O domingo será propício para desacelerar, silenciar o barulho externo e ouvir o que o coração tem a dizer (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock)

Neste domingo, o movimento dos astros poderá despertar emoções profundas e ampliar a sensibilidade de todos os nativos. Cada pessoa sentirá de forma diferente essa influência, que trará reflexões importantes sobre autoconhecimento, intuição e equilíbrio emocional. Será um dia propício para desacelerar, silenciar o barulho externo e ouvir o que o coração tem a dizer. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como aproveitar as energias da melhor forma possível!

Áries

Ilustração do signo de Áries, com símbolo representado por uma linha curva que lembra um par de chifres de carneiro, em fundo amarelo
A sensibilidade e a intuição dos arianos poderão estar ampliadas neste domingo (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você se conectará com as suas emoções neste domingo. Ademais, a sensibilidade e a intuição poderão estar mais ampliadas, guiando as suas escolhas com sabedoria. Apesar disso, o dia também pedirá silêncio e introspecção. Nesse cenário, deverá confiar nos seus sentimentos e evitar decisões precipitadas.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com símbolo representado por um círculo com dois chifres curvos voltados para cima, em fundo amarelo
Será um dia importante para os taurinos meditarem, descansarem e se afastarem do barulho externo (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher e mergulhar em seu interior. No processo, emoções profundas poderão pedir cura, perdão e compreensão. Para ajudar, a sensibilidade e a intuição estarão aguçadas, podendo revelar verdades que antes pareciam nebulosas. Será um dia importante para meditar, descansar e se afastar do barulho externo.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com duas linhas verticais paralelas unidas por traços horizontais acima e abaixo, representando os gêmeos, em fundo amarelo
Os geminianos desejarão se conectar com pessoas que compartilham ideais e sonhos em sintonia com os deles (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você desejará se conectar com pessoas que compartilham ideais e sonhos em sintonia com os seus. Nesse contexto, as relações em grupo poderão trazer inspiração, mas também a necessidade de estabelecer limites claros. Em resumo, o domingo será importante para refletir sobre o papel que deseja exercer nas amizades e nos projetos coletivos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com dois círculos opostos ligados por traços curvos formando uma espécie de caranguejo estilizado, em fundo amarelo
As decisões profissionais e criativas dos cancerianos serão favorecidas neste domingo (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, você sentirá uma conexão profunda com seus propósitos e valores pessoais. A inspiração estará em alta, favorecendo decisões profissionais e criativas. Durante esse processo, sua intuição indicará o caminho certo, mesmo quando a razão duvidar. Confie no que sente — haverá sabedoria nas entrelinhas das emoções.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com um desenho curvo que lembra a juba de um leão ou uma cauda em espiral, em fundo amarelo
A intuição dos leoninos poderá guiá-los em decisões importantes ligadas a estudos ou projetos de longo prazo (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você sentirá um chamado profundo para buscar significado na vida e compreender o que vai além do visível. Para ajudar, a sua intuição poderá estar aguçada, guiando decisões importantes ligadas a estudos ou projetos de longo prazo. Ao longo do processo, será importante se recolher para refletir com mais cautela sobre o propósito de suas escolhas.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com uma letra "m" estilizada com um laço fechado na parte final, em fundo amarelo
Um mergulho interior poderá ajudar os virginianos a terem clareza sobre os medos e limites emocionais (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Suas emoções estarão mais intensas neste domingo, despertando o desejo de compreender o que está oculto em você e nas pessoas ao seu redor. Nesse contexto, um mergulho interior poderá trazer clareza sobre medos e limites emocionais. Será um dia importante para curar antigas feridas e fortalecer sua confiança. Ainda assim, mantenha atenção às influências externas e preserve sua energia.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com uma linha horizontal cortada por um arco semicircular no topo, em fundo amarelo
Os librianos buscarão segurança, empatia e reciprocidade nas relações (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Neste domingo, você buscará segurança, empatia e reciprocidade nas relações. No processo, poderá estar mais sensível, o que o(a) aproximará de pessoas que vibram na mesma sintonia que você. Por outro lado, os compromissos afetivos possivelmente ganharão um certo peso e seriedade, pedindo mais clareza e responsabilidade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com uma letra "m" estilizada terminando em uma seta apontando para cima, em fundo amarelo
Ao longo deste domingo, os escorpianos deverão respeitar os próprios limites e reorganizar a rotina (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você tenderá a buscar o equilíbrio na rotina, percebendo que o bem-estar também depende do emocional. Ao longo do dia, a sua intuição o(a) ajudará a perceber o que precisa ser ajustado no cotidiano, mantendo assim a saúde do corpo e da mente. No trabalho, a sua dedicação será intensa. Entretanto, deverá respeitar os próprios limites, não absorvendo o peso alheio.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com uma seta diagonal voltada para cima e para a direita simbolizando o arqueiro, em fundo amarelo
Os momentos de silêncio e introspecção poderão ajudar os sagitarianos a renovar as forças (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você desejará se recolher e encontrar conforto nas relações familiares, criando um ambiente que traga segurança e calma. Ao mesmo tempo, emoções antigas poderão surgir, pedindo acolhimento e compreensão. Diante desse cenário, será importante buscar momentos de silêncio e introspecção para renovar as suas forças.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com um símbolo estilizado que remete à letra "n" seguida de uma espiral, em fundo amarelo
Os capricornianos sentirão a necessidade de silenciar o ruído externo, ouvir a intuição e mergulhar nas lembranças (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, você sentirá a necessidade de silenciar o ruído externo, ouvir a intuição, mergulhar nas lembranças e compreender as próprias emoções. Por conta disso, a sua comunicação tenderá a se tornar mais sensível, com as suas palavras tendo o poder de curar, mas também de confundir.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas paralelas simbolizando ondas de água ou energia, em fundo amarelo
Os aquarianos perceberão que a segurança emocional e material caminham juntas (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você tenderá a sentir uma conexão mais profunda com os seus valores, percebendo que a segurança emocional e material caminham juntas. Nesse contexto, as questões financeiras poderão precisar de sensibilidade, mas também de senso de realidade. Ainda neste domingo, desejará dar mais sentido ao que conquista, buscando prazer no que é simples e essencial.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos curvados conectados por uma linha central representando dois peixes nadando em sentidos opostos, em fundo amarelo
Os piscianos perceberão as próprias emoções com mais clareza e profundidade (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Você estará mais introspectivo(a), percebendo suas emoções com maior clareza e profundidade. Sua presença e energia poderão inspirar empatia e cuidado nos outros, mesmo que prefira momentos de recolhimento. Será um bom dia para alinhar quem você é aos seus sonhos mais íntimos. Ainda assim, tenha cuidado para não se deixar levar por ilusões.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna