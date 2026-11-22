O domingo poderá despertar a vontade de olhar para dentro e cuidar das emoções. Para boa parte dos signos, conversas sobre dinheiro, relacionamentos ou decisões importantes poderão mexer com inseguranças e trazer à tona antigos ressentimentos. Logo, procure respeitar o próprio ritmo, estabelecer limites e dar tempo para que as emoções se acalmem antes de decidir.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra as tendências para o seu signo!

Áries Neste domingo, você poderá sentir necessidade de cuidar mais de si e repensar decisões, especialmente se suas vontades entrarem em conflito com as expectativas dos outros. Algumas conversas poderão despertar inseguranças; por isso, será preciso evitar controlar o que não está nas suas mãos. Tente organizar as prioridades, respeitar os limites e refletir antes de tomar decisões importantes. Touro Neste domingo, você poderá se deparar com situações que mexerão com a autoconfiança e trarão dúvidas sobre as necessidades emocionais e materiais. Algumas conversas tenderão a gerar desconforto, principalmente se houver divergências sobre interesses ou decisões pessoais. Procure expressar o que sente com clareza e não permita que a insegurança determine as suas escolhas. Gêmeos Neste domingo, você precisará reservar um tempo para entender melhor as emoções, pois preocupações e lembranças poderão atrapalhar a sua tranquilidade. Além disso, algumas situações tenderão a despertar inseguranças, e conversas ou notícias trarão interpretações equivocadas. Por isso, será preciso evitar decisões importantes. Procure respeitar a sua necessidade de recolhimento e organizar as ideias. Câncer Neste domingo, você sentirá vontade de rever as amizades e os projetos coletivos, pois algumas diferenças de expectativas poderão provocar desconfortos. Além disso, conversas mais delicadas tenderão a trazer à tona insatisfações antigas. Nesse contexto, será preciso evitar cobranças excessivas ou tentativas de controlar as decisões dos outros. Procure entender melhor as próprias necessidades e estabelecer limites saudáveis. Leão Neste domingo, você poderá se deparar com cobranças e situações delicadas na vida profissional, especialmente se as expectativas não corresponderem aos resultados. Nesse cenário, algumas conversas tenderão a gerar tensão e a despertar sentimentos acumulados. Evite, porém, transformar divergências em disputas pessoais. Em vez disso, procure avaliar as próprias atitudes com maturidade e organizar as prioridades. Virgem Neste domingo, você precisará ter cautela com decisões ligadas aos seus projetos de longo prazo, pois a instabilidade emocional poderá atrapalhar a capacidade de avaliar as informações. Divergências de opinião tenderão a gerar discussões, principalmente se houver dificuldade para considerar outros pontos de vista. Tenha clareza antes de assumir compromissos e organize os planos com realismo. Libra Neste domingo, você precisará lidar com questões financeiras e emocionais que envolvem outras pessoas e poderá passar por situações que geram insegurança. Conversas sobre dinheiro, responsabilidades ou acordos tenderão a despertar reações inesperadas e trazer à tona ressentimentos antigos. Nesse cenário, procure analisar os fatos com calma e estabelecer limites mais seguros nas suas relações. Escorpião Neste domingo, você poderá se deparar com dificuldades nos relacionamentos, e algumas conversas vão pedir mais cuidado e disposição para ouvir. As divergências tenderão a despertar sentimentos intensos, principalmente se houver expectativas diferentes sobre a relação. Nesse cenário, será preciso evitar reagir com desconfiança. Procure expressar as próprias necessidades com objetividade e respeitar os limites do outro. Sagitário Neste domingo, você precisará ter cautela com as expectativas em relação aos momentos de lazer, aos relacionamentos afetivos e aos projetos pessoais, pois algumas situações poderão gerar insatisfação. Será importante equilibrar as próprias vontades com as necessidades das pessoas ao redor, sem fazer cobranças excessivas nem buscar reconhecimento a qualquer custo. Evite, também, assumir compromissos que não combinam com o que realmente deseja. Capricórnio Neste domingo, você sentirá vontade de dedicar atenção à vida familiar e às questões pessoais, mas algumas conversas poderão despertar emoções intensas e ressentimentos antigos. Desse modo, será importante evitar reações impulsivas diante de divergências e não tentar impor as próprias decisões para manter o controle da situação. Procure entender o que está por trás dos desconfortos e estabelecer limites. Aquário Neste domingo, você poderá se deparar com conversas desgastantes e com dificuldade para expressar as ideias sem que as emoções interfiram na comunicação. Além disso, algumas divergências tenderão a levar a reações intensas nos momentos em que sentir que não está sendo compreendido(a). Nesse contexto, será preciso ter cuidado com interpretações precipitadas. Procure organizar os pensamentos e esclarecer as informações antes de tirar conclusões. Peixes Neste domingo, procure dar mais atenção às finanças e à forma como você administra seus recursos. Algumas preocupações poderão despertar inseguranças e influenciar suas decisões; por isso, será importante ter cuidado com gastos feitos apenas para compensar insatisfações emocionais. Avaliar as possibilidades com objetividade e definir prioridades poderá ajudar você a preservar sua estabilidade financeira.