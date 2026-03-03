Horóscopo de março: veja como os movimentos no céu vão impactar a sua vida

Intenso e transformador, março de 2026 promete movimentar o céu astrológico como poucos meses do ano. O período alternará momentos de conciliação com tensões coletivas e decisões marcantes, impactando tanto a vida pessoal quanto o cenário global. Além disso, no dia 20, a entrada do Sol em Áries inaugurará o Ano Novo Astrológico, abrindo espaço para um novo ciclo de iniciativa, ação e renovação.

De acordo com Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, no aspecto geopolítico, Marte em Peixes em quadratura com Urano (configuração ativa já há algumas semanas) tenderá a intensificar um período de instabilidade que poderá aumentar a sensação de imprevisibilidade, tanto no cotidiano quanto no cenário coletivo. Mudanças de planos, imprevistos e situações inesperadas poderão exigir mais flexibilidade.

A harmonia entre Sol em Peixes e Júpiter poderá facilitar conversas importantes, ajudar a resolver assuntos pendentes e trazer sensação de alívio em algumas questões práticas da vida. No trabalho, o período estimulará confiança e movimento. Poderá ser um bom momento para buscar novas oportunidades, apresentar projetos ou retomar ideias que estavam paradas. Para quem está em fase de mudança profissional, o apoio de amigos e contatos próximos poderá fazer diferença.

Período de reflexão e emoções em destaque

Por volta da metade do mês, a aproximação entre Saturno e Netuno trará um momento mais reflexivo. Esse movimento costuma marcar períodos de revisão de rumos e decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto em contextos sociais e políticos mais amplos.

No campo afetivo, a conjunção entre Vênus e Netuno poderá intensificar emoções e despertar idealizações. O período poderá trazer experiências românticas marcantes, mas também pedir cuidado para não confundir entusiasmo com expectativas irreais.

O eclipse lunar representa um período favorável para organizar melhor a rotina, separar prioridades e buscar mais clareza nas decisões (Imagem: Ionut Musca | Shutterstock)

Lua de Sangue

No dia 03/03, em meio a um céu um pouco conturbado, teremos um eclipse lunar conhecido como Lua de Sangue, que vai ocorrer no signo de Virgem às 8h34 e será parcialmente visível no Brasil. Se configura, então, uma oportunidade para ter mais organização, método e separação de assuntos de forma a trazer mais clareza para o seu momento de vida.

Embora o fenômeno tenha este nome, trata-se apenas de uma denominação popular baseada na aparência visual. O nome Lua de Sangue pode parecer dramático, mas a realidade é bem mais simples: durante o eclipse, a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra e faz a Lua ficar com um tom avermelhado.

Os eclipses, aliás, são mais comuns do que muita gente imagina. Normalmente temos entre 4 e 6 eclipses por ano, seguindo ciclos astronômicos bem conhecidos que fazem parte do ritmo natural do céu, não são eventos extraordinários que transformam tudo de uma hora para outra.

Lua Nova e Ano Novo Astrológico

No dia 18 de março, acontecerá uma Lua Nova em Peixes que, no mapa astrológico do Brasil, ativará temas ligados ao entretenimento, ao lazer e às atividades culturais. Isso poderá favorecer setores como eventos, gastronomia e vida social, trazendo maior movimento para essas áreas.

No dia 20, acontecerá o Ano Novo Astrológico, com a entrada do Sol em Áries. Na astrologia, esse momento simboliza renovação, iniciativa e novos começos. O período estimulará decisões, impulsionando projetos e trazendo mais clareza sobre os próximos passos.

Nos últimos dias do mês, o clima tenderá a se tornar novamente mais conciliador. Conversas importantes poderão fluir melhor e conflitos que vinham se arrastando encontrarão espaço para resolução.

Em um mês marcado por mudanças e movimentos intensos, a principal recomendação é equilibrar ação e escuta. Muitas decisões importantes poderão surgir e a forma como cada pessoa reage a elas poderá definir os rumos dos próximos meses.

Por Manuella Tavares