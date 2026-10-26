Horóscopo coreano: veja as previsões para a semana de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

Na tradição coreana, os 12 animais do zodíaco representam ciclos da natureza, características simbólicas e diferentes maneiras de enfrentar a vida. Isso faz parte de uma cultura ancestral que relaciona os animais às fases do tempo, às direções e aos princípios da cosmologia oriental.

Além de representar os anos de nascimento, os animais também estão associados a meses tradicionais. Nesta leitura, vamos conhecer essas correspondências e interpretar simbolicamente as mensagens de cada animal para a semana de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026.

As mensagens a seguir são interpretações oraculares contemporâneas, inspiradas nos símbolos dos animais, para reflexão e autoconhecimento. Os meses indicados seguem uma correspondência tradicional entre os doze animais e os meses do calendário lunissolar oriental. Eles não são os meses de nascimento usados para definir o animal do zodíaco coreano, que é identificado principalmente pelo ano de nascimento.

Rato — mês tradicional: novembro

Rato encontrará novas oportunidades por meio de conversas e ideias, mas precisará evitar decisões impulsivas (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato é o animal da inteligência, da estratégia e das oportunidades. Ele simboliza perspicácia, capacidade de adaptação e habilidade para encontrar caminhos onde outras pessoas enxergam obstáculos.

A semana convida o nativo a prestar atenção às oportunidades que poderão surgir por meio de conversas, contatos e ideias aparentemente simples. No trabalho, será importante utilizar a inteligência para planejar os próximos passos. No amor, vale esclarecer dúvidas em vez de tirar conclusões precipitadas. Quanto às finanças, recomenda-se evitar decisões tomadas por impulso.

Conselho oracular: nem toda oportunidade chega fazendo barulho. Algumas aparecem em pequenos sinais que exigem atenção.

Boi — mês tradicional: dezembro

Boi precisará organizar pendências, retomar projetos e manter a paciência para alcançar seus objetivos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Boi é o animal da estabilidade, da disciplina e da prosperidade construída. Ele representa força, paciência e perseverança. Sua simbologia está ligada à capacidade de construir algo sólido por meio do esforço contínuo.

A semana convidará o nativo a organizar pendências e retomar projetos que precisam de dedicação. Será importante não se deixar desanimar pela demora dos resultados. No campo afetivo, recomenda-se demonstrar os sentimentos com atitudes concretas. No trabalho, será necessário manter o foco e evitar assumir mais compromissos do que consegue cumprir.

Conselho oracular: a constância pode levar você mais longe do que a pressa.

Tigre — mês tradicional: janeiro

Tigre sentirá vontade de tomar novas atitudes, mas precisará avaliar as consequências antes de agir (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Tigre é o animal da coragem, da liderança e da transformação. Ele simboliza força, independência e disposição para enfrentar desafios. Sua energia representa o impulso de romper barreiras e defender aquilo em que acredita.

Nesta semana, uma situação que parecia parada pode despertar no nativo o desejo de tomar uma atitude. Antes de agir, será importante avaliar as consequências e definir prioridades. Nos relacionamentos, recomenda-se equilibrar firmeza e compreensão. Profissionalmente, vale confiar nas próprias capacidades sem transformar toda divergência em uma disputa.

Conselho oracular: coragem não é agir sem pensar, mas avançar mesmo quando a mudança exige esforço.

Coelho — mês tradicional: fevereiro

Coelho terá oportunidades para resolver conflitos, melhorar a comunicação e recuperar a harmonia nos relacionamentos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho é o animal da sensibilidade, da diplomacia e da harmonia. Ele representa delicadeza, prudência e percepção emocional. Sua simbologia convida à busca por equilíbrio nas relações e nos ambientes em que vivemos.

Os próximos dias irão favorecer conversas importantes, ajustes na rotina e a recuperação da harmonia em situações desgastantes. Recomenda-se não absorver todos os problemas de quem está ao redor. No amor, falar sobre o que sente com serenidade será fundamental. No trabalho, a diplomacia poderá ajudar a resolver um impasse.

Conselho oracular: preservar a paz não significa silenciar as próprias necessidades.

Dragão — mês tradicional: março

Dragão poderá impulsionar seus projetos e conquistar mais reconhecimento ao valorizar suas capacidades (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Dragão é o animal do poder, da vitalidade e da expansão. Ele ocupa um lugar especial no imaginário oriental, sendo associado à força, à prosperidade e ao potencial de realização.

Esta semana convidará o nativo a olhar para seus projetos com mais ambição e clareza. Uma ideia poderá ganhar força quando receber planejamento e dedicação. Na vida profissional, ele deverá reconhecer seu valor e saber apresentar suas propostas. Nos relacionamentos, precisará lembrar que ouvir também é uma forma de liderança.

Conselho oracular: o verdadeiro poder está em transformar potencial em realização.

Serpente — mês tradicional: abril

Serpente precisará agir com prudência, organizar seus planos e esclarecer mal-entendidos (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente é o animal da sabedoria, da observação e da estratégia. Ela simboliza profundidade, prudência e capacidade de perceber o que nem sempre está evidente.

Nesta semana, antes de tomar uma decisão importante, o nativo deverá observar os fatos e compreender o cenário por inteiro. No trabalho, a organização estratégica poderá evitar desgastes. Na vida afetiva, conversas transparentes ajudarão a diminuir mal-entendidos. Recomenda-se evitar alimentar suspeitas sem evidências.

Conselho oracular: a sabedoria está em saber quando agir e quando esperar o momento certo.

Cavalo — mês tradicional: maio

Cavalo buscará novas experiências e oportunidades de crescimento, mas precisará definir prioridades (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Cavalo é o animal da liberdade, do movimento e da independência. Ele representa energia, dinamismo e desejo de conquistar novos horizontes. Sua simbologia está ligada ao movimento e à busca por autonomia.

Nesta semana, o nativo deverá aproveitar os dias para movimentar projetos, buscar novas experiências e rever aquilo que limita seu crescimento. Será importante tomar cuidado com a dispersão: escolher uma prioridade poderá ser mais produtivo do que tentar resolver tudo ao mesmo tempo. No amor, recomenda-se respeitar tanto a própria liberdade quanto a do outro.

Conselho oracular: liberdade também é escolher conscientemente a direção para onde você deseja ir.

Cabra — mês tradicional: junho

Cabra terá oportunidades para valorizar seus talentos, compartilhar ideias e estabelecer limites nos relacionamentos (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Cabra é o animal da criatividade, da sensibilidade e do acolhimento. Também representada como ovelha em algumas traduções do zodíaco oriental, ela simboliza sensibilidade, imaginação e valorização da harmonia.

Este será um momento para reconhecer os próprios talentos e reservar espaço para atividades que tragam satisfação. No trabalho, as ideias do nativo poderão ganhar força quando compartilhadas com as pessoas certas. Na vida afetiva, será importante evitar fazer concessões que provoquem ressentimento. Além disso, recomenda-se aprender a receber o mesmo cuidado que oferece.

Conselho oracular: sua sensibilidade pode ser uma fonte de força quando você também sabe estabelecer limites.

Macaco — mês tradicional: julho

Macaco encontrará novas soluções para antigos desafios e poderá ampliar seus conhecimentos e contatos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Macaco é o animal da criatividade, da inteligência e da adaptação. Ele representa curiosidade, inventividade e habilidade para encontrar soluções diferentes diante de situações desafiadoras.

Nesta semana, uma mudança de perspectiva poderá ajudar o nativo a enxergar alternativas que antes pareciam impossíveis. Assim, ele poderá aproveitar para aprender algo novo, rever estratégias e ampliar os contatos. Será importante ter cuidado com a tendência de começar muitas coisas sem concluir as mais importantes.

Conselho oracular: uma boa ideia transforma sua realidade quando deixa de ser apenas um pensamento e se torna ação.

Galo — mês tradicional: agosto

Galo precisará organizar compromissos, revisar documentos e melhorar a comunicação nos relacionamentos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Galo é o animal da organização, da comunicação e da clareza. Ele simboliza atenção, disciplina e capacidade de se posicionar. Sua imagem está relacionada à vigilância e à percepção do momento de agir.

A recomendação para o nativo nesta semana é organizar os compromissos, revisar documentos e resolver conversas que vêm sendo adiadas. No trabalho, a atenção aos detalhes poderá ser valiosa. Nos relacionamentos, será importante expressar opiniões sem transformar sinceridade em crítica excessiva.

Conselho oracular: falar a verdade é importante, mas saber comunicá-la pode mudar completamente o resultado.

Cão — mês tradicional: setembro

Cão buscará relações mais equilibradas e precisará valorizar a reciprocidade e a confiança (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Cão é o animal da lealdade, da justiça e da proteção. Ele representa fidelidade, companheirismo e compromisso com aquilo que considera correto.

A semana pedirá para o nativo observar a qualidade das relações que fazem parte da sua vida. A reciprocidade merecerá atenção: estar disponível para os outros não significa assumir todas as responsabilidades. No trabalho, recomenda-se manter os princípios, mas estar aberto a ouvir diferentes pontos de vista. No amor, será importante valorizar os gestos que demonstram confiança.

Conselho oracular: a lealdade é uma virtude, desde que não exija que você abandone a si mesmo.

Porco — Mês tradicional: outubro

Porco terá a oportunidade de reconhecer suas conquistas, organizar as finanças e fortalecer os vínculos afetivos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Porco é o animal da generosidade, da satisfação e da abundância. Ele simboliza generosidade, conforto e valorização das conquistas da vida. Sua energia convida a reconhecer a abundância sem perder o equilíbrio.

Os próximos dias serão um convite para avaliar o que nativo já conquistou e identificar o que deseja desenvolver. No campo financeiro, recomenda-se organizar os recursos e evitar gastos motivados pela necessidade de compensar emoções. No amor, será importante valorizar a presença, o carinho e as demonstrações sinceras de afeto.

Conselho oracular: prosperar também significa saber cuidar do que você já conquistou.

A mensagem final dos animais para esta semana

Cada animal nos lembra de uma força que pode ser desenvolvida: a inteligência do Rato, a persistência do Boi, a coragem do Tigre, a sensibilidade do Coelho, a vitalidade do Dragão, a prudência da Serpente, a liberdade do Cavalo, a criatividade da Cabra, a inventividade do Macaco, a clareza do Galo, a lealdade do Cão e a generosidade do Porco.

A mensagem central desta semana é aprender a reconhecer suas qualidades sem ignorar os pontos que precisam de transformação. Os símbolos ancestrais podem servir como instrumentos de reflexão, mas não determinam seu destino. Suas escolhas, suas atitudes e a maneira como você enfrenta os desafios também participam da construção do seu futuro.

Que a sabedoria dos animais inspire seus passos e que esta semana seja uma oportunidade de agir com mais consciência, coragem e propósito.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.