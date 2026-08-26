Horóscopo Chinês: veja o que a energia do Galo reserva para cada signo em setembro

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Setembro traz a influência do Galo, um signo disciplinado e bondoso, mas que também pode ser melancólico e perfeccionista ao extremo.

Além disso, embora o signo reúna características muito racionais e metódicas, ele também possui uma forte capacidade de regeneração, que o ajuda a enfrentar as fases mais difíceis. “Esse atributo faz do Galo um dos animais mais resistentes do Horóscopo Chinês”, pontua Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em setembro. Confira!

Rato

O nativo de Rato poderá passar por um período que exigirá coragem para rever planos e objetivos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em setembro, os nascidos no ano do Rato poderão lidar com muitas restrições. Nesse cenário, eles precisarão reavaliar ideias e objetivos, bem como enfrentar com coragem as possíveis decepções.

Búfalo

O nativo de Búfalo viverá uma fase positiva, com boas perspectivas para a carreira e as finanças (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O Búfalo é considerado um dos animais mais estáveis do Horóscopo Chinês, característica que poderá torná-lo mais resistente às mudanças necessárias. No corpo, essa energia pode estar associada a uma maior sensibilidade nas articulações. Além disso, os nativos desse signo tendem a ser disciplinados e dedicados, envolvendo-se com determinação em atividades que exigem esforço e buscando alcançar seus objetivos com perseverança.

Em setembro, os nativos do Búfalo viverão um dos períodos mais favoráveis do ano. Nesse cenário, o otimismo, aliado às boas iniciativas, poderá impulsionar a vida profissional e favorecer as finanças.

Tigre

Em setembro, o nativo de Tigre deverá tomar cuidado com o comportamento impulsivo (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais marcantes do Tigre. Os altos e baixos tendem a fazer parte da vida desses nativos, especialmente no campo financeiro. Isso porque eles podem ter dificuldade para administrar as economias e, em momentos de frustração, gastar com itens desnecessários. Esse comportamento, por sua vez, poderá afetar também as pessoas ao redor.

Ao longo deste mês, os nativos de Tigre poderão se deparar com conflitos frequentes. Além disso, a tendência a agir de forma rebelde ou impulsiva poderá gerar desgastes nos relacionamentos, na vida social e nas finanças.

Coelho

O nativo de Coelho poderá viver um mês positivo na vida financeira (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Em setembro, os nascidos no ano do Coelho viverão bons momentos, colhendo os frutos que plantaram nos últimos meses. Será um período favorável para as emoções e para a vida financeira.

Dragão

O nativo de Dragão precisará cultivar paciência, organização e força para superar as dificuldades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em setembro, os nascidos no ano do Dragão poderão enfrentar algumas limitações, o que tenderá a gerar frustrações. Nesse cenário, paciência, disciplina e resiliência serão importantes aliadas para lidar com os desafios e atravessar o período com mais equilíbrio.

Serpente

O nativo de Serpente precisará ter mais cautela com as atividades da rotina (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Os nativos da Serpente poderão enfrentar alguns imprevistos ao longo do mês. Nesse cenário, será importante agir com mais cautela nas atividades da rotina, evitando decisões precipitadas e possíveis desgastes.

Cavalo

O nativo de Cavalo poderá enfrentar situações que o levarão a repensar seus objetivos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Em setembro, os nativos do Cavalo poderão enfrentar algumas limitações, o que exigirá uma reavaliação profunda de seus objetivos e ideias. No processo, eles precisarão agir com responsabilidade.

Cabra

O nativo de Cabra terá um período promissor para seus projetos, podendo alcançar bons resultados ao agir com assertividade e equilíbrio (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Em setembro, os nativos da Cabra viverão uma fase benéfica nos projetos pessoais e profissionais. Desde que ajam com assertividade e equilíbrio, conseguirão colher bons frutos nesses setores.

Macaco

O nativo de Macaco precisará administrar melhor o próprio tempo para não comprometer seus planos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Os nascidos no ano do Macaco poderão enfrentar restrições em diferentes setores da vida, principalmente por conta das responsabilidades da rotina. Logo, precisarão ter cuidado para que esta fase intensa não atrase seus objetivos.

Galo

O nativo de Galo poderá ficar emocionalmente mais sensível, o que tende a dificultar sua percepção e aumentar a sensação de cansaço (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em setembro, os nativos de Galo tenderão a ficar mais sensíveis e poderão ter dificuldade para enxergar algumas situações com clareza. Além disso, o desgaste emocional poderá contribuir para uma maior sensação de cansaço ao longo do mês.

Cão

O nativo de Cão precisará usar a diplomacia para superar os obstáculos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Em setembro, os nascidos no ano do Cão poderão enfrentar desafios e limitações no setor profissional, principalmente na relação com superiores. Será necessário investir na diplomacia para superar esta fase.

Javali

O nativo de Javali deverá controlar o excesso de confiança, pois decisões tomadas sem planejamento poderão provocar problemas financeiros durante o mês (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo. Por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados.

O excesso de otimismo poderá levar os nativos de Javali a tomar decisões impulsivas ou pouco planejadas. Como resultado, poderão surgir desequilíbrios no orçamento e outros desafios ao longo do mês.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.