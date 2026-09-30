Horóscopo Chinês: veja o que a energia do Cão pode trazer para cada signo em outubro

Na astrologia chinesa, 2026 é regido pela energia do Cavalo, enquanto cada mês também é associado a um dos animais do Horóscopo Chinês. Em outubro, será a vez do Cão, signo relacionado à criatividade e à busca por harmonia, mas que também pode apresentar tendências ao pessimismo e à dependência emocional.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, o desejo do Cão de preservar os relacionamentos pode levá-lo a colocar as necessidades dos outros à frente das próprias e até a aceitar situações injustas ou desrespeitosas. Por isso, o período convida a encontrar um equilíbrio entre oferecer apoio a quem está por perto e reconhecer os próprios limites e necessidades.

A seguir, a especialista conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em outubro. Confira!

Rato

Os nativos do Rato poderão criar estruturas sólidas baseadas nos aprendizados que tiveram ao longo de 2026 (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em outubro, os nativos do Rato poderão criar estruturas sólidas baseadas nos aprendizados que tiveram ao longo de 2026. A fase mais pesada começará a se dissipar para que novos caminhos sejam trilhados.

Búfalo

Os nativos do Búfalo precisarão tomar cuidado com as próprias ações diante de algumas situações delicadas da vida (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Búfalo é considerado um dos animais mais estáveis do Horóscopo Chinês, característica que pode torná-lo resistente às mudanças necessárias. No corpo, essa energia pode estar associada a uma maior sensibilidade nas articulações. Além disso, os nativos deste signo tendem a ser disciplinados e dedicados, envolvendo-se com determinação em atividades que exigem esforço e buscando alcançar seus objetivos com perseverança.

Em outubro, os nascidos no ano do Búfalo precisarão tomar cuidado com as suas ações diante de algumas situações delicadas da vida. A irritação poderá causar conflitos desnecessários.

Tigre

Os nativos do Tigre terão facilidade para enxergar o que estava oculto (Imagem: Marish | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais marcantes do Tigre. Os altos e baixos tendem a fazer parte da vida desses nativos, especialmente no campo financeiro. Isso porque eles podem ter dificuldade para administrar as economias e, em momentos de frustração, gastar com itens desnecessários. Esse comportamento, por sua vez, costuma afetar também as pessoas ao redor.

Em outubro, os nascidos no ano do Tigre terão facilidade para enxergar o que estava oculto. Inclusive, as informações descobertas poderão trazer benefícios para este período, além de mudar as perspectivas dos nativos sobre diferentes situações.

Coelho

Os nativos do Coelho passarão por uma fase de intensidade emocional (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Em outubro, os nascidos no ano do Coelho passarão por uma fase de intensidade emocional, o que poderá gerar desgaste e estresse. Por conta disso, eles precisarão redobrar a atenção aos detalhes da rotina.

Dragão

Os nativos do Dragão enfrentarão limitações que exigirão mudanças significativas na rotina (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em outubro, os nativos do Dragão enfrentarão limitações que exigirão mudanças significativas na rotina. Atrasos e frustrações serão necessários para que novos hábitos se formem.

Serpente

Os nativos da Serpente terão um período favorável para os projetos de longo prazo (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

O mês de outubro será favorável para os nascidos no ano da Serpente, especialmente no que diz respeito aos projetos de longo prazo. O otimismo e a racionalidade dos nativos estarão alinhados, permitindo o surgimento de novas ideias.

Cavalo

A autonomia e a confiança dos nativos do Cavalo estarão em alta (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Em outubro, a autonomia e a confiança dos nativos do Cavalo estarão em alta, os ajudando a se expressar com originalidade. Será um bom momento para eles investirem em projetos e defenderem suas ideias.

Cabra

Os nativos da Cabra precisarão ter cuidado com conflitos emocionais (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Em outubro, os nascidos no ano da Cabra poderão lidar com conflitos emocionais, especialmente em situações que envolvam disputas de poder. Embora as tensões tendam a ser passageiras, algumas atitudes tomadas por impulso poderão trazer consequências mais duradouras. Por isso, será importante agir com cautela, evitar confrontos desnecessários e buscar mais equilíbrio antes de tomar decisões.

Macaco

Os nativos do Macaco precisarão administrar as pendências com objetividade (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Em outubro, os nascidos no ano do Macaco poderão se deparar com limitações em diversos setores da vida. Nesse cenário, os excessos precisarão ser revistos e a expansão, avaliada. Será importante que os nativos administrem as pendências com objetividade.

Galo

Os nativos do Galo precisarão manter a calma e ter cautela em algumas decisões (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em outubro, os relacionamentos dos nascidos no ano do Galo poderão enfrentar desafios. Nesse cenário, o pessimismo e as atitudes precipitadas tenderão a gerar grandes conflitos. Por isso, será importante que os nativos mantenham a calma e adiem algumas decisões.

Cão

A criatividade dos nativos do Cão estará em alta em outubro (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão um animal dependente, inseguro e carente. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Em outubro, a criatividade dos nativos do Cão estará em alta. Com isso, eles poderão resgatar talentos que serão muito úteis na rotina. A clareza mental e as atitudes conscientes se mostrarão grandes aliadas neste período.

Javali

Os nativos do Javali precisarão investir na calma e na flexibilidade (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos negativos e positivos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados.

Em outubro, os nativos do Javali tenderão a viver uma fase de contradições e instabilidades. Neste momento, eles poderão se tornar rebeldes, o que aumentará as chances de rupturas. Para não haver desgastes, será importante que invistam na calma e na flexibilidade.