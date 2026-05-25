Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em junho de 2026

Assim como o ano de 2026, o mês de junho também carregará a energia do Cavalo no horóscopo chinês. Esse signo costuma estar associado à inteligência, à boa comunicação e à versatilidade, favorecendo a criatividade, a sociabilidade e a busca por novidades.

De acordo com Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, quando recebe características do elemento Fogo, que rege o ano de 2026, o Cavalo fica muito parecido com o Tigre, isto é, rebelde e indomável. Inclusive, no Japão, existia a crença de que os nativos do Cavalo de Fogo teriam um comportamento difícil.

Por conta dessa rebeldia e intensidade, é esperado o aumento dos conflitos e crises financeiras para o mês de junho. A especialista ainda alerta que os nativos do Rato precisarão redobrar o cuidado, pois tenderão a ser os mais prejudicados.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em junho. Confira!

Rato

Os nativos de Rato tenderão a repensar seus caminhos e reorganizar prioridades (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Devido às limitações na expansão pessoal, os nascidos no ano do Rato irão reavaliar as suas metas. Neste período, eles precisarão refletir bastante e se concentrar em suas prioridades.

Búfalo

Para os nativos de Búfalo, o período favorecerá estabilidade e avanço consistente rumo a objetivos de longo prazo (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que pode torná-lo resistente às mudanças necessárias. No corpo, essa característica pode refletir-se em maior sensibilidade nas articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em atividades que exigem esforço e consegue atingir os seus objetivos com perseverança.

Mesmo diante de desafios, os nativos do Búfalo conseguirão colher os frutos dos seus esforços. Será um período favorável para dar passos mais firmes em direção aos objetivos de longo prazo.

Tigre

Os nativos de Tigre poderão vivenciar mudanças importantes na carreira, com novas oportunidades surgindo de forma inesperada (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Em junho, os nascidos no ano do Tigre passarão por transformações benéficas, especialmente no setor profissional. Inclusive, novas oportunidades surgirão neste período.

Coelho

Para os nativos do Coelho, o período trará desafios emocionais que exigirão mais paciência e maturidade nas decisões (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em junho, os nativos poderão se deparar com alguns desafios, o que trará à tona medos e limitações. Nesse cenário, a observação e a paciência serão fundamentais para alcançar o amadurecimento.

Dragão

Os nativos de Dragão terão foco em projetos estruturais, mas precisarão deixar padrões antigos para avançar (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Será um mês favorável para os nascidos no ano do Dragão. Isso porque haverá bastante disciplina e foco para a construção de projetos de longo prazo. No processo, contudo, precisarão se desapegar de comportamentos antigos.

Serpente

Para os nativos da Serpente, o período poderá trazer desafios pontuais, pedindo mais atenção e paciência (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas. Neste mês, os nativos irão se deparar com obstáculos para alcançar as suas metas. Inclusive, algumas delas poderão ser adiadas. Será preciso muita paciência.

Cavalo

Os nativos de Cavalo passarão por ajustes importantes em projetos, com potencial de crescimento a médio prazo (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza a sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Os nascidos no ano do Cavalo passarão por boas mudanças no mês de junho. Inclusive, será um momento importante para ajustarem algumas estruturas em seus projetos. Isso trará bons resultados a médio e longo prazo.

Cabra

Para os nativos da Cabra, o período será mais leve, com maior equilíbrio emocional e boas notícias (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em junho, haverá mais otimismo e bem-estar emocional na vida dos nativos. Também será um momento marcado por boas notícias e resultados promissores.

Macaco

Os nativos de Macaco enfrentarão desafios que pedirão responsabilidade e reavaliação de atitudes (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em junho, os nativos passarão por um período de crises. Eles serão obrigados a enfrentar limitações, reavaliar estruturas e assumir novas responsabilidades.

Galo

Para os nativos de Galo, haverá risco de instabilidade emocional, tornando essencial o cuidado com a saúde mental e física (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Em junho, os nativos poderão enfrentar crises emocionais, o que tenderá a afetar a parte física. Por isso, precisarão dedicar uma atenção especial à saúde do corpo e da mente.

Cão

Os nativos de Cão buscarão mais alinhamento entre desejos pessoais e metas práticas (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em junho, os nativos buscarão alinhar os seus objetivos de longo prazo com a realidade. As suas ações deverão estar focadas no que for necessário para atingir as metas.

Javali

Para os nativos de Javali, o período trará limitações externas e necessidade de atenção às questões familiares e emocionais (Imagem: Juvilam | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo. Por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em junho, os nativos tenderão a enfrentar restrições e limitações. Inclusive, os familiares poderão estar envolvidos de alguma forma com esses obstáculos. Será importante prestar atenção às necessidades emocionais nesta fase.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.