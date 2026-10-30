Horóscopo chinês: o que o mês do Javali reserva para os 12 signos em novembro?

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Novembro traz a influência do Javali, um signo misterioso e estrategista, mas que também pode perder o controle facilmente diante de contrariedades.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, o Javali tem dificuldade em construir uma boa reputação devido a sua pouca dedicação às responsabilidades da rotina e do trabalho. Ao longo deste mês, os nativos precisarão ter cuidado com as atitudes inconsequentes e com os excessos.

A seguir, a especialista conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em novembro. Confira!

Rato

Os nativos do Rato precisarão cortar gastos e se desvencilhar de ilusões relacionadas ao dinheiro (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em novembro, os nascidos no ano do Rato precisarão cortar gastos e se desvencilhar de ilusões relacionadas ao dinheiro. Será importante redobrar a atenção às responsabilidades materiais até fevereiro de 2027.

Búfalo

Os nativos do Búfalo precisarão dedicar mais atenção ao setor profissional (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O Búfalo é considerado um dos animais mais estáveis do Horóscopo Chinês, característica que pode torná-lo resistente às mudanças necessárias. Além disso, os nativos deste signo tendem a ser disciplinados e dedicados, envolvendo-se com determinação em atividades que exigem esforço e buscando alcançar seus objetivos com perseverança.

Em novembro, os nativos do Búfalo tenderão a se deparar com o aumento das responsabilidades profissionais, tornando essencial dedicar mais atenção a essa área. Para dar conta das demandas, será importante conciliar os compromissos com os cuidados com a saúde.

Tigre

Os nativos do Tigre poderão passar por momentos de instabilidade na carreira e no setor financeiro (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais marcantes do Tigre. Os altos e baixos tendem a fazer parte da vida desses nativos, especialmente no campo financeiro. Isso porque eles podem ter dificuldade para administrar as economias e, em momentos de frustração, gastar com itens desnecessários. Esse comportamento, por sua vez, costuma afetar também as pessoas ao redor.

Em novembro, os nascidos no ano do Tigre poderão viver momentos de ansiedade, sobretudo por conta de rompimentos em estruturas que pareciam sólidas. A instabilidade tenderá a ser sentida principalmente na carreira e no setor financeiro.

Coelho

Os nativos do signo de Coelho poderão encontrar mais oportunidades para buscar a satisfação emocional (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Em novembro, os nativos do Coelho terão mais espaço para buscar a realização emocional. Ao longo do mês, poderão cortar amarras e seguir por caminhos que antes tinham receio de explorar.

Dragão

O raciocínio dos nativos do Dragão estará mais acelerado, o que os ajudará a lidar com os imprevistos (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em novembro, o raciocínio dos nascidos no ano do Dragão estará mais acelerado, o que os ajudará a lidar com os imprevistos. Como resultado, será possível que as áreas da vida que ficaram estagnadas em 2026 comecem finalmente a fluir.

Serpente

Os nativos da Serpente sentirão necessidade de reestruturar algumas áreas da vida para alcançar estabilidade em 2027 (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Em novembro, os nativos da Serpente sentirão necessidade de reestruturar algumas áreas da vida para alcançar estabilidade em 2027. Nesse sentido, o setor financeiro será o que mais exigirá atenção, especialmente em relação aos gastos.

Cavalo

Os nativos do Cavalo precisarão ter cuidado com acordos e parcerias (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes. Ao longo do mês, os interesses dos nascidos do ano do Cavalo poderão entrar em conflito com as necessidades das pessoas ao redor. Com isso, acordos e parcerias tenderão a passar por momentos de turbulência.

Cabra

Os nativos da Cabra tenderão a ser beneficiados no campo emocional e financeiro (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Em novembro, os nativos da Cabra tenderão a ser beneficiados no campo emocional e financeiro. Caso aproveitem as boas oportunidades do período, poderão alcançar grandes conquistas em 2027.

Macaco

Os nativos do Macaco viverão um período de tranquilidade (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Em novembro, os nascidos no ano do Macaco viverão um período de tranquilidade. Após o ano de 2026 ter exigido muito desses nativos, agora eles finalmente poderão descansar e recarregar as energias para 2027.

Galo

Novembro exigirá mais resiliência dos nativos do Galo (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em novembro, os nativos do Galo poderão enfrentar instabilidades em diferentes áreas da vida. Esse cenário poderá se prolongar pelo restante do ano e por boa parte de 2027, exigindo mais resiliência para lidar com as mudanças.

Cão

As ações dos nativos do Cão tenderão a ser mais assertivas (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos, torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Em novembro, as ações dos nascidos no ano do Cão tenderão a ser mais assertivas, especialmente aquelas voltadas para os projetos pessoais e profissionais. Será um momento importante para concluir as tarefas pendentes.

Javali

O planejamento e a paciência se mostrarão importantes aliados dos nativos do Javali (Imagem: FISHYO | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos negativos e positivos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados.

Em novembro, os nativos deverão ter cuidado com as ações impulsivas, pois elas poderão gerar grandes desentendimentos. O planejamento e a paciência se mostrarão importantes aliados neste momento.