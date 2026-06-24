Horóscopo Chinês: descubra as características do signo da Cabra

A Cabra é o oitavo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Câncer. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Marte. Seu elemento é o Fogo, a pedra é a esmeralda, a flor é o lírio, o metal é a prata, a erva é a rosa-branca, as cores são branco e prata, e o número da sorte, o 2.

Quem são os nativos de Cabra?

Os nativos da Cabra são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

Se você nasceu entre 13h00 e 15h00, o seu ascendente é a Cabra.

Como são os nativos da Cabra no Horóscopo Chinês?

Uma das características mais fortes deste signo é a capacidade de espalhar bondade e de compreender profundamente o próximo, percebendo com sensibilidade o sofrimento alheio. Além disso, de acordo com Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nativos da Cabra também costumam ter forte ligação com a família, valorizando os relacionamentos próximos e o mundo emocional.

No entanto, toda a dedicação pode acabar tornando esses nativos pessoas ingênuas. Ademais, se apegam fácil e profundamente aos outros, já que temem a solidão. A memória prodigiosa da Cabra faz com que esteja constantemente revivendo o passado.

Características marcantes do signo de Cabra

Os nativos da Cabra têm como principais características a bondade e a disposição para ouvir e atender com atenção plena. Também se destacam por uma imaginação fértil, que favorece a criatividade e a sensibilidade.

As pessoas do signo de Cabra precisam aprender a desenvolver mais responsabilidade e autonomia no dia a dia (Imagem: quinky | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Os nativos da Cabra captam com muita facilidade as influências negativas das pessoas, chegando até a absorver problemas alheios. Além disso, podem ser bastante caprichosos e, em alguns momentos, improdutivos. Por isso, precisam desenvolver mais objetividade no dia a dia. Segundo Tery Kanakura, a Cabra também pode apresentar dificuldade em desenvolver autonomia, tornando-se dependente de outras pessoas e evitando os esforços necessários para alcançar determinados objetivos. Por isso, é importante cultivar responsabilidade e independência.

Nativos da Cabra nos relacionamentos

Os nativos da Cabra podem apresentar certa dependência emocional e, além disso, tendem a buscar refúgio em sonhos e fantasias. Econômicos, sentimentais e caseiros, levam essas características para os relacionamentos. Nessas relações, buscam amor e sensibilidade, além de esperar vínculos sólidos e duradouros. Ademais, esses nativos também devem tomar cuidado para não recorrer à manipulação emocional ou criar vínculos excessivamente dependentes com as pessoas próximas.