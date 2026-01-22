Horóscopo Chinês: conheça a personalidade do signo de Tigre

O Tigre é o terceiro signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco, corresponde a Aquário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a água-marinha, a flor é a papoula, o metal é o alumínio, a erva o sabugueiro, o aroma é a canela, as cores são laranja e marrom-claro e o número da sorte é o 3.

Quem são os nativos de Tigre?

​ Os nativos de Tigre são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 08/02/1902 a 28/02/1903;

De 26/01/1914 a 13/02/1915;

De 13/02/1926 a 01/02/1927;

De 31/01/1938 a 18/02/1939;

De 17/02/1950 a 05/02/1951;

De 05/02/1962 a 24/01/1963;

De 23/01/1974 a 10/02/1975;

De 09/02/1986 a 28/01/1987;

De 28/01/1998 a 15/02/1999;

De 14/02/2010 a 02/02/2011;

De 01/02/2022 a 21/01/2023.

Se você nasceu entre 3h e 5h, o seu ascendente é o Tigre.

Personalidade do nativo de Tigre

A pessoa do signo de Tigre está sempre em busca de renovação. Tem prazer em demonstrar criatividade e originalidade e, com isso, conquistar a atenção e a admiração das pessoas. Além disso, o nativo também gosta de ser estimulado para atingir a perfeição e exibir a popularidade.

Os nativos do signo do Tigre têm facilidade em reconhecer as próprias falhas (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Características marcantes

Uma das grandes virtudes do nascido no ano do Tigre é a capacidade de reconhecer as próprias falhas e, assim, assumir uma postura correta. Além disso, esse nativo é rápido e inteligente, assim como mantém atenção constante ao bem-estar coletivo, ao espírito humanitário, às questões políticas e à busca por independência em sua vida e objetivos.

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como os outros signos, o Tigre também possui características que precisa desenvolver. O nativo é frequentemente associado à dificuldade de concluir o que inicia, à tendência à preguiça, à propensão a vícios e à instabilidade em relação às suas ambições e desejos ao longo da vida.

“A impulsividade e a rebeldia do Tigre, muitas vezes, o levam a situações conflituosas, seja na vida pessoal ou profissional. Os nativos não temem embates, pelo contrário, se sentem muito confortáveis diante de disputas e discussões”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Nativo de Tigre nos relacionamentos

As novidades costumam exercer um grande fascínio sobre o espírito do nativo de Tigre. Por causa disso, ele está sempre querendo mudar as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. Essa postura acaba gerando certos atritos nos relacionamentos, especialmente com o sexo oposto, pois o Tigre raramente abre mão de suas convicções. Na vida amorosa, tende a enxergar o sexo como um complemento da relação, e não como o centro das suas prioridades.