Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença

A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, é caracterizada pela elevação persistente da pressão do sangue nas artérias, o que faz com que o coração precise trabalhar de forma mais intensa para bombear o sangue pelo corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a doença afeta cerca de 3 em cada 10 brasileiros adultos e é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal.

Silenciosa na maioria dos casos, a condição muitas vezes só é diagnosticada quando já causou danos ao organismo. Nesse cenário, mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir e controlar a hipertensão.

Hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão

Segundo o Dr. Murilo Meneses, médico e professor de cardiologia da pós-graduação médica da Afya Goiânia, mudanças na rotina têm o poder de prevenir o surgimento da doença em pessoas que não possuem a condição e, em quem já é hipertenso, podem reduzir significativamente os níveis pressóricos. Ele reforça que essas medidas são parte essencial do tratamento e da prevenção, já que raramente a doença surge repentinamente.

Conforme o médico, na maioria dos casos, a hipertensão é resultado acumulado de hábitos que sobrecarregam o sistema cardiovascular ao longo dos anos. “Uma pessoa que inclui hábitos saudáveis na rotina pode alcançar reduções expressivas da pressão, muitas vezes comparáveis ao uso de medicamentos”, afirma.

Importância do diagnóstico precoce

O Dr. Murilo Meneses também reforça a importância do diagnóstico precoce quando se trata da pressão alta. “Como a hipertensão costuma não apresentar sintomas, a aferição regular da pressão é essencial para evitar complicações graves e silenciosas ao longo do tempo”, enfatiza.

Conforme a nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, valores iguais ou acima de 12 por 8 (120×80 mmHg) são considerados indicativos de pré-hipertensão. Antes disso, apenas pressões acima de 13 por 8,5 (130×85 mmHg) acendiam o sinal de alerta.

Uma dieta equilibrada é um dos pilares mais importantes para o controle da pressão arterial (Imagem: Miss Ty | Shutterstock)

Alimentação para controle da pressão arterial

A alimentação se destaca como um dos pilares mais importantes do cuidado de pacientes com hipertensão. O Dr. Renato Zorzo, médico e professor de nutrologia da Afya Ribeirão Preto, afirma que uma dieta equilibrada contribui tanto de forma direta quanto indireta para o controle da pressão arterial.

O excesso de sódio, por exemplo, eleva diretamente os níveis pressóricos, enquanto o consumo frequente de açúcares simples e gorduras saturadas favorece o desenvolvimento de obesidade, resistência à insulina e aterosclerose. “O sódio aumenta diretamente a pressão arterial, enquanto outros componentes, como açúcar e gordura saturada, contribuem de forma indireta ao desencadear alterações metabólicas”, explica.

O nutrólogo ressalta haver, atualmente, um padrão alimentar amplamente recomendado, que é a chamada dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ou abordagens dietéticas para interromper a hipertensão, em tradução livre. Esse modelo sozinho já é capaz de reduzir um bom percentual da pressão arterial, porque prioriza alimentos ricos em nutrientes e com baixo teor de sódio e gorduras prejudiciais.

Outro ponto importante, segundo o médico, é olhar para a composição dos alimentos, e não apenas para sua classificação. “Nem todo alimento industrializado é prejudicial, assim como nem todo alimento in natura é necessariamente saudável. O mais importante é avaliar a composição”, destaca.

Estilo de vida para manter a saúde

O Dr. Renato Zorzo reforça a importância de uma abordagem ampla, baseada na chamada medicina do estilo de vida, para manter a saúde e controlar a pressão arterial. “Alimentação adequada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e controle do estresse são os quatro pilares fundamentais para uma boa saúde”, afirma.

Ele também ressalta o papel do exercício físico no organismo: “O músculo em atividade se torna um agente metabólico que ajuda no controle da glicemia, do colesterol e da própria pressão arterial”, conclui.

Hábitos para evitar a hipertensão

Abaixo, veja alguns hábitos que ajudam a prevenir a hipertensão e manter a saúde em dia:

Reduzir o consumo de sal, evitando alimentos ultraprocessados; Praticar atividade física regularmente (ao menos 150 minutos por semana); Manter um peso corporal saudável; Evitar o consumo excessivo de álcool; Controlar o estresse e priorizar boas noites de sono.

Por Beatriz Felicio