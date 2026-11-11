Hiperêmese gravídica: 6 cuidados para lidar com os enjoos intensos no calor

Nos dias mais quentes, um desconforto comum na gravidez pode se tornar ainda mais difícil de enfrentar: os enjoos. As temperaturas elevadas, a transpiração excessiva e os cheiros intensificados pelo calor podem agravar a sensação de náusea, especialmente entre mulheres que sofrem de hiperêmese gravídica, condição caracterizada por vômitos persistentes, dificuldade para se alimentar e risco de desidratação. Em situações mais graves, o quadro pode provocar perda de peso, alterações nutricionais e necessidade de internação.

Embora os enjoos sejam frequentes no primeiro trimestre, a hiperêmese gravídica exige atenção especial, principalmente durante o verão, quando a perda de líquidos pelo suor pode se somar à provocada pelos vômitos. A combinação aumenta a preocupação com a hidratação e o bem-estar materno.

“A hiperêmese gravídica não pode ser confundida com um simples enjoo matinal. Estamos falando de uma condição que pode comprometer a hidratação, a alimentação e o bem-estar da gestante. Quando a mulher não consegue manter líquidos ou alimentos, precisa ser avaliada para evitar complicações”, explica a obstetra Dra. Lívia Del Monaco.

Abaixo, obstetras explicam cuidados importantes para aliviar os sintomas, adaptar a rotina e reconhecer quando é necessário procurar atendimento médico. Confira!

1. Reforce a hidratação ao longo do dia

Durante os dias quentes, o organismo perde mais líquidos pela transpiração, o que pode aumentar o risco de desidratação em gestantes que apresentam vômitos frequentes. Quando tolerada, a ingestão de água em pequenos goles ao longo do dia pode ser mais confortável do que beber grandes quantidades de uma só vez. Entretanto, mulheres que não conseguem manter líquidos no estômago precisam de avaliação médica, pois pode ser necessária hidratação intravenosa.

“Nos dias de calor, a atenção à hidratação precisa ser ainda maior, porque a perda de líquidos pela transpiração pode se somar aos episódios de vômito. O mais importante é não esperar que a paciente apresente fraqueza intensa ou sinais evidentes de desidratação para buscar orientação médica”, explica a Dra. Lívia Del Monaco.

2. Prefira pequenas refeições e alimentos mais leves

O calor pode tornar refeições volumosas e alimentos com cheiros intensos menos toleráveis para mulheres que já enfrentam náuseas. Fracionar a alimentação, escolher preparações de fácil digestão e observar quais temperaturas e texturas provocam menos desconforto são estratégias que podem ajudar.

“A alimentação precisa ser adaptada à realidade de cada gestante, respeitando aquilo que ela consegue tolerar naquele momento. Não adianta insistir em refeições volumosas quando a paciente apresenta náuseas intensas, porque isso pode aumentar o desconforto. Pequenas porções podem ajudar em alguns casos, mas não resolvem todas as situações”, orienta a Dra. Lívia Del Monaco.

Alimentos frios ou em temperatura ambiente, quando bem conservados, também podem ser uma alternativa para reduzir a exposição a odores que desencadeiam os sintomas. “Durante o calor, também é importante observar a conservação dos alimentos e evitar preparações que provoquem maior sensação de mal-estar. Quando a mulher não consegue se alimentar adequadamente, o acompanhamento médico é fundamental para avaliar a necessidade de suporte nutricional e tratamento específico”, acrescenta.

3. Evite ambientes abafados e exposição prolongada ao sol

Ambientes muito quentes, pouco ventilados e com odores fortes podem intensificar o desconforto de gestantes sensíveis a determinados estímulos. “Muitas mulheres acreditam que precisam suportar os vômitos porque fazem parte da gravidez. Mas existe uma diferença importante entre sentir enjoo e não conseguir se alimentar durante dias. O calor excessivo pode tornar essa experiência ainda mais desgastante, principalmente quando a gestante já apresenta fraqueza e dificuldade para manter a hidratação”, explica a ginecologista e obstetra Dra. Núbia Fontes.

Sempre que possível, permanecer em locais frescos, utilizar roupas leves e evitar atividades físicas intensas nos horários de maior temperatura pode ajudar a reduzir a sensação de mal-estar. Essas medidas não tratam a hiperêmese gravídica, mas podem tornar a rotina mais confortável. “Adaptar a rotina, evitar ambientes abafados e respeitar os limites do organismo são cuidados importantes. O objetivo é reduzir fatores que possam intensificar o desconforto, sem deixar de investigar e tratar a condição”, ressalta.

A dificuldade para ingerir líquidos, os desmaios ou a piora significativa do estado de saúde requerem atendimento médico imediato (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Fique atenta aos sinais de desidratação

Tontura, boca seca, fraqueza intensa, diminuição da quantidade de urina e perda de peso são sinais que merecem atenção. Durante períodos de temperaturas elevadas, esses sintomas podem ser agravados pela transpiração, especialmente quando a gestante apresenta vômitos persistentes. A incapacidade de ingerir líquidos, episódios de desmaio ou piora importante do estado geral exigem avaliação médica imediata.

“[…] Quando o organismo perde mais líquidos do que consegue repor, podem ocorrer alterações que exigem tratamento hospitalar. Por isso, não devemos esperar que os sintomas se tornem extremos. Identificar precocemente os sinais de alerta é uma das principais formas de prevenir complicações”, alerta a Dra. Núbia Fontes.

5. Respeite o descanso e adapte a rotina nos dias quentes

Na hiperêmese gravídica, durante o calor, o desconforto físico e mental pode ser ainda maior. “Uma gestante que passa semanas sem conseguir se alimentar adequadamente, dormir bem ou manter sua rotina pode apresentar um desgaste físico e emocional muito grande. Quando ela já tem outro filho, surge também a preocupação de não conseguir estar presente como gostaria. Nos períodos de calor intenso, esse cansaço pode se tornar ainda mais difícil de administrar”, explica a ginecologista e obstetra Dra. Cris Provatti.

Assim, vale encontrar formas de diminuir a sobrecarga. “É importante que a mulher compreenda que respeitar os limites do próprio corpo não significa falta de disposição ou exagero. O apoio da família, a divisão das tarefas e a possibilidade de descansar são fundamentais para que ela consiga atravessar esse período com mais segurança e acolhimento”, acrescenta.

6. Não tente controlar os vômitos apenas com soluções caseiras

Água gelada, pequenas refeições e ambientes ventilados podem ajudar algumas gestantes a lidar com o desconforto, mas não substituem o tratamento da hiperêmese gravídica. “O tratamento precisa considerar não apenas a frequência dos vômitos, mas também o impacto que a condição provoca na saúde física e emocional da gestante. Algumas mulheres conseguem melhorar com medicamentos e acompanhamento ambulatorial, enquanto outras precisam de hidratação intravenosa e cuidados hospitalares”, alerta a Dra. Cris Provatti.

Conforme a médica, em períodos de calor, é recomendado redobrar a atenção porque a perda de líquidos pode agravar a hiperêmese gravídica, um quadro que já é debilitante para a mulher. “O mais importante é não normalizar o sofrimento nem tentar resolver tudo sozinha. A hiperêmese gravídica exige acompanhamento individualizado e uma rede de apoio que ofereça segurança durante a gestação”, destaca.

Por Sarah Carvalho