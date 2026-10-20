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Hibisco faz bem para quê? Veja os benefícios e os cuidados ao consumir a planta

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/10/26 17h06
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O hibisco é uma planta rica em compostos que favorecem a saúde (Imagem: Narong Khueankaew | Shutterstock)

O hibisco é uma planta da família Malvaceae, originária de regiões tropicais da África e atualmente cultivada em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Conhecida por suas estruturas florais de coloração avermelhada, a espécie se destaca pelo sabor levemente ácido e pela presença de substâncias naturais que despertam o interesse devido aos seus efeitos positivos sobre a saúde.

Abaixo, confira os benefícios do hibisco para a saúde!

1. Ajuda a controlar a pressão arterial

O hibisco contém antocianinas e outros compostos fenólicos que podem favorecer o relaxamento dos vasos sanguíneos e contribuir para a redução da pressão arterial. Algumas dessas substâncias parecem atuar em mecanismos envolvidos na regulação da circulação, facilitando o fluxo de sangue pelo organismo.

Uma revisão sistemática publicada na revista científica Nutrition Reviews, intitulada “A systematic review and meta-analysis of the effects of Hibiscus sabdariffa on blood pressure and cardiometabolic markers”, analisou 17 ensaios clínicos e identificou que, com o uso do hibisco, houve uma redução média de aproximadamente 7 mmHg na pressão sistólica em comparação com placebo. Os resultados foram especialmente relevantes entre pessoas que já apresentavam pressão elevada.

Segundo pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada em 2023, estima-se que cerca de 30% da população adulta brasileira viva com hipertensão. A condição é uma das principais causas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

No entanto, é importante lembrar que o uso da planta não substitui os medicamentos prescritos para o tratamento da hipertensão.

2. Contribui para a proteção das células

Um dos principais benefícios do hibisco está relacionado à sua capacidade antioxidante. A planta apresenta substâncias como antocianinas, flavonoides e ácidos fenólicos, que ajudam a neutralizar os radicais livres. Essas moléculas, quando presentes em excesso, podem danificar estruturas celulares e favorecer o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas.

3. Pode auxiliar no controle do colesterol

O consumo de hibisco também tem sido investigado por seus possíveis efeitos sobre os níveis de colesterol no sangue. Alguns compostos presentes na planta podem influenciar o metabolismo das gorduras e contribuir para a redução do colesterol LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta níveis altos de colesterol LDL. Quando está elevado, esse tipo favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

Imagem de uma xícara de vidro transparente com chá de hibisco de coloração vermelha intensa, apoiada sobre uma mesa de madeira rústica. Ao lado, há uma flor de hibisco vermelha e pétalas secas espalhadas. Ao fundo, aparecem outra xícara com a bebida e uma pequena tigela com hibisco seco
O consumo do hibisco pode ajudar no equilíbrio glicêmico (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Pode ajudar a regular a glicemia

Outro benefício do hibisco está relacionado ao controle da glicose no sangue. Determinadas substâncias presentes na planta podem interferir na atividade de enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos, influenciando a velocidade de liberação e absorção dos açúcares. Esse mecanismo desperta interesse por sua possível contribuição para o equilíbrio glicêmico, especialmente em pessoas com alterações metabólicas.

Alguns estudos clínicos observaram resultados positivos, mas as evidências ainda são limitadas e não permitem afirmar que a bebida seja eficaz no tratamento do diabetes. Portanto, o consumo deve fazer parte de uma alimentação equilibrada, sem substituir medicamentos, acompanhamento profissional ou outras medidas recomendadas para o controle da glicemia.

5. Apresenta propriedades anti-inflamatórias

O hibisco contém compostos bioativos que podem ajudar a modular processos inflamatórios no organismo. A inflamação é uma resposta natural do sistema imunológico diante de lesões e agentes infecciosos, mas, quando permanece ativa por períodos prolongados, pode contribuir para o desenvolvimento de diferentes problemas de saúde.

Segundo uma revisão de estudos clínicos intitulada “Physiological Effects and Human Health Benefits of Hibiscus sabdariffa: A Review of Clinical Trials”, publicada na revista científica Pharmaceuticals (Basel), os compostos bioativos presentes no hibisco podem atuar sobre mecanismos envolvidos nos processos inflamatórios do organismo. Além disso, a atividade antioxidante da planta pode contribuir para a redução do estresse oxidativo, frequentemente associado à inflamação persistente.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores destacam a necessidade de estudos mais amplos para confirmar esses efeitos em seres humanos.

6. Pode contribuir para o controle do peso corporal

O hibisco pode contribuir para o controle do peso corporal devido à presença de compostos antioxidantes, como as antocianinas e os polifenóis, que podem influenciar o metabolismo das gorduras e o acúmulo de tecido adiposo no organismo. No entanto, a planta não promove o emagrecimento por si só. O seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas.

Cuidados ao consumir o hibisco

Uma das maneiras mais populares de consumir o hibisco é por meio do chá. Ele pode ser consumido quente ou gelado, puro ou combinado com ingredientes como gengibre, hortelã e limão. Além disso, a planta pode ser utilizada no preparo de sucos, geleias, molhos e sobremesas.

Gestantes, lactantes e pessoas que utilizam medicamentos, especialmente para pressão arterial ou diabetes, devem consultar um profissional de saúde antes do consumo frequente ou concentrado do hibisco, devido à possibilidade de efeitos adversos e interações medicamentosas.

Apesar dos benefícios do hibisco para a saúde, é importante lembrar que o consumo da planta não substitui o acompanhamento médico, o uso de medicamentos prescritos ou a adoção de hábitos saudáveis.

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