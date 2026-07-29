HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2026 

As novidades de agosto na HBO Max chegam com histórias inspiradas em fatos, investigações eletrizantes, produções esportivas, super-heróis e comédias nacionais. Entre documentários, dramas e séries aguardadas, a plataforma reúne estreias para diferentes perfis de espectadores, trazendo narrativas marcadas por desafios, descobertas e reviravoltas que prometem prender a atenção do início ao fim.

A seguir, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2026 na HBO Max!

1. Luta por justiça (05/08)

“Luta por Justiça” acompanha um advogado que enfrenta o sistema para provar a inocência de um homem condenado à morte (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

Inspirado em uma história real, o longa acompanha Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um jovem advogado que, após concluir seus estudos em Harvard, escolhe dedicar a carreira à defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas de condenações injustas. Seu maior desafio surge ao assumir o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado à pena de morte por um crime que afirma não ter cometido. Determinado a revelar a verdade, Bryan enfrenta o preconceito, a corrupção e as falhas do sistema judicial em uma intensa luta por justiça.

2. Monstros de Deus (06/08)

“Monstros de Deus” revela os bastidores do tráfico internacional de répteis e seus impactos na vida selvagem (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série documental dirigida por Eric Goode mergulha no universo do tráfico internacional de répteis exóticos, revelando como a busca por espécies raras movimenta um dos mercados ilegais mais lucrativos do mundo. Ao longo dos episódios, a produção acompanha a evolução desse comércio clandestino desde a criação da Lei de Espécies Ameaçadas, em 1973, até os dias atuais. Além disso, mostra como a atividade se expandiu e se tornou uma rede global.

Entre traficantes, colecionadores e autoridades, o documentário expõe disputas, interesses milionários e os impactos devastadores do tráfico para a vida selvagem, em uma investigação envolvente sobre um mercado que opera longe dos olhos do público.

3. Hard Knocks: Campo de Treinamento com Seattle Seahawks (08/08)

“Hard Knocks: Campo de Treinamento com Seattle Seahawks” acompanha a preparação da equipe para mais uma temporada da NFL (Imagem: Reprodução digital | Discovery Global Sports)

Atual campeão da National Football League (NFL), o Seattle Seahawks abre as portas para revelar os bastidores da preparação da equipe para a temporada 2026. Com acesso exclusivo ao dia a dia da franquia, a série documental acompanha treinamentos intensos, reuniões estratégicas, decisões que definem o elenco e os desafios enfrentados por jogadores e comissão técnica durante a pré-temporada.

Ao longo dos episódios, a produção destaca a disputa por espaço entre os atletas e as escolhas que moldam o elenco. Com relatos dos atletas e imagens inéditas dos bastidores, a série mostra o esforço, a dedicação e os sacrifícios necessários para competir em uma das ligas esportivas mais exigentes do mundo.

4. Lanternas (16/08)

“Lanternas” acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma investigação que pode mudar o destino do universo (Imagem: Reprodução digital | HBO Max e DC Studios)

A série marca a nova adaptação em live-action do Lanterna Verde para a DC Studios e integra o novo universo idealizado por James Gunn e Peter Safran. A produção acompanha o lendário Hal Jordan (Kyle Chandler) e o novato John Stewart (Aaron Pierre), dois membros da Tropa dos Lanternas Verdes que são enviados para investigar um misterioso assassinato em Nebraska.

Conforme a investigação avança, a dupla descobre uma conspiração que vai muito além do crime, colocando a Terra e o equilíbrio do universo em risco. Inspirada nos quadrinhos do Lanterna Verde e com uma abordagem que mistura suspense policial, ficção científica e ação, a produção apresenta uma nova visão dos heróis, explorando temas como legado, responsabilidade e justiça.

5. Galera F.C. – 2ª temporada (21/08)

“Galera F.C.” mostra Elton Jr. tentando reconstruir a carreira enquanto enfrenta novos problemas dentro e fora dos gramados (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Na segunda temporada da série brasileira, Elton Jr. (Maicon Rodrigues) retorna ao Brasil decidido a reconstruir sua carreira após enfrentar uma série de polêmicas no futebol europeu. No entanto, um processo judicial movido por seu antigo clube o impede de voltar aos gramados, desencadeando uma crise financeira que afeta toda a sua família e equipe.

Entre tentativas de recuperar a própria imagem e reencontrar seu espaço no esporte, ele encara situações tão caóticas quanto divertidas, enquanto seus familiares também enfrentam novos desafios. Misturando humor e drama, a comédia mostra os bastidores da fama no futebol e as dificuldades vividas por um atleta dentro e fora de campo.