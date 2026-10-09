Grávidas podem fazer exercícios físicos? Conheça os benefícios e os cuidados necessários

Durante a gestação, a prática regular de exercícios físicos, quando liberada pelo médico e acompanhada por profissionais qualificados, pode contribuir para uma gravidez mais saudável e confortável. A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que gestantes realizem, pelo menos, 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana.

Segundo Diego Maia, professor de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, quando não há contraindicação médica, os exercícios trazem benefícios como mais disposição, redução de inchaços e enjoos, além do alívio de dores nas costas e nas articulações. A prática também ajuda na prevenção de condições como diabetes gestacional e hipertensão arterial, fatores associados ao risco de pré-eclâmpsia.

“Com o passar do tempo, houve uma mudança nas recomendações que, antes, priorizavam o repouso para evitar riscos ao bebê. Hoje, estudos destacam os benefícios da atividade física para gestantes, desde que haja liberação médica e acompanhamento adequado. Manter uma rotina ativa nesse período pode contribuir para reduzir riscos e favorecer o desenvolvimento saudável do bebê”, pontua.

Mais benefícios para a saúde

Além dos benefícios listados por Diego Maia, a prática regular de atividades físicas durante a gestação, desde que realizada com a devida orientação de um profissional de saúde e respeitando as condições individuais da gestante, pode proporcionar:

Melhora a respiração e a capacidade cardiovascular;

Diminuição do estresse e tensão muscular;

Controle do índice glicêmico;

Prevenção do ganho de peso excessivo (obesidade gestacional);

Melhora na qualidade do sono;

Fortalecimento da saúde mental;

Controle da ansiedade;

Redução do risco de depressão pós-parto.

Atividades físicas que não causem impactos são recomendadas para as gestantes (Imagem: Momentum studio | Shuttestock)

Atividades físicas recomendadas para gestantes

Segundo Diego Maia, a indicação é que as atividades não causem impactos e tenham sempre a supervisão de um profissional. Os exercícios aeróbicos mais recomendados são caminhada, bicicleta ergométrica e natação.

Para o fortalecimento muscular e a redução de dores, as melhores opções são pilates, yoga, hidroginástica e musculação. No entanto, é fundamental evitar práticas pesadas e modalidades de grande impacto, como corridas, lutas e jogos com bola. Em geral, treinos feitos com o peso do próprio corpo ou com faixas elásticas já alcançam bons resultados.

Fortalecimento do assoalho pélvico também merece atenção

O fortalecimento do assoalho pélvico, grupo de músculos e ligamentos que sustentam os órgãos abdominais e pélvicos, também é recomendado durante toda a gestação. Além de preparar o corpo para o parto, a prática diminui o risco de incontinência urinária pré e pós-natal.

Por Luana Figueiredo