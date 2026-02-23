Grão-de-bico: 8 receitas vegetarianas práticas e saudáveis para incluir no cardápio

O grão-de-bico é um ingrediente muito utilizado na culinária vegetariana. Isso porque é uma leguminosa saudável e muito nutritiva, sendo fonte de proteínas, fibras, minerais e vitaminas essenciais para a saúde. Versátil, pode ser utilizado na composição de diversos pratos, o que o torna a opção perfeita para variar o cardápio, especialmente nos dias corridos.

A seguir, confira 8 receitas vegetarianas com grão-de-bico que você precisa experimentar!

1. Homus rosa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 dentes de alho com casca

1 beterraba descascada e picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha em um papel-alumínio, embrulhe, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 230°C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desembrulhe.

Em seguida, retire a casca do alho. Coloque o alho em um liquidificador. Adicione o azeite de oliva, o suco de limão, o grão-de-bico e, aos poucos, a água do cozimento. Bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a beterraba e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

2. Rocambole de grão-de-bico

Ingredientes

120 g de grão-de-bico

120 g de floretes de brócolis picados

picados 50 g de cebola descascada e picada

Azeite de oliva e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, desligue o fogo, escorra a água, disponha o grão-de-bico em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com papel-manteiga, disponha a massa de grão-de-bico e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Cubra com o recheio de brócolis, enrole com auxílio do papel-manteiga e transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

3. Sopa cremosa de grão-de-bico com cenoura e curry

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, o curry e o cominho, mexendo por 1 minuto para liberar os aromas. Junte as cenouras e o grão-de-bico. Refogue por mais 2 minutos, mexendo bem para incorporar os temperos.

Adicione a água, tempere com sal e pimenta-do-reino, e cozinhe até a cenoura estar bem macia. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter um creme liso e aveludado. Se quiser, deixe alguns pedaços inteiros de grão-de-bico para dar textura. Ajuste o sal e junte o suco de limão. Sirva em seguida.

Falafel (Imagem: Kalfa | Shutterstock)

4. Falafel

Ingredientes

300 g de grão-de-bico

1 cebola-roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 g de sementes de coentro

1 colher de sopa de cominho

Sal, azeite de oliva, salsa, hortelã e coentro picado a gosto

e coentro picado a gosto Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas, trocando a água ao longo do tempo. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione o azeite de oliva, a salsa, a hortelã e o coentro e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a cebola-roxa, o alho, as sementes de coentro e o cominho e bata novamente até incorporar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

5. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

Estrogonofe

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de leite de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha fresca picada a gosto

Creme de leite de aveia

1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de óleo de girassol

Sal a gosto

Modo de preparo

Creme de leite de aveia

Em um recipiente, coloque a aveia em flocos, cubra com 1 xícara de chá de água quente e deixe de molho por 2 horas. Após, transfira a aveia para um liquidificador, adicione o restante da água quente, o óleo de girassol e o sal e bata por 5 minutos. Após, coe o creme de leite e transfira para um recipiente. Reserve.

Estrogonofe

Em uma panela, coloque o grão-de-bico e o molho de tomate e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o creme de leite de aveia e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

6. Macarrão integral com molho de grão-de-bico

Ingredientes

500 g de macarrão integral

5 l de água

1 dente de alho descascado e amassado

3 tomates sem sementes e picados

10 castanhas-de-caju

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Sal, azeite de oliva e salsa picada a gosto

1 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione os tomates, as castanhas-de-caju e o grão-de-bico e refogue por 2 minutos. Acrescente 1 1/2 xícara de chá de água e tempere com sal e salsa. Cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um molho cremoso. Reserve.

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra a água. Disponha o macarrão novamente na panela, cubra com o molho de grão-de-bico e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Arroz integral com grão-de-bico (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

7. Arroz integral com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 1/2 xícaras de chá de água quente

Sal e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o arroz integral e refogue por 2 minutos. Cubra com água quente e tempere com sal. Cozinhe até a água secar. Junte o grão-de-bico cozido e mexa para incorporar. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

8. Escondidinho de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

Purê

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Recheio

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de brócolis picado

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Purê

Em um liquidificador, bata o grão-de-bico com o leite de aveia e o azeite de oliva até obter um purê liso e cremoso. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Junte a abobrinha e os brócolis. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.

Em um refratário untado com azeite de oliva, faça uma camada com os legumes refogados. Cubra com o purê de grão-de-bico e espalhe com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o topo ficar levemente dourado. Sirva em seguida.